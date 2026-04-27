Създателите на ChatGPT ще правят смартфони, които постоянно ви следят

Нов доклад на анализатора на веригите за доставки Мин-Чи Куо от твърди, че OpenAI активно навлиза в сферата на хардуера със специален смартфон с AI агент. В момента устройството е в ранна фаза на научноизследователска и развойна дейност, като се планира масово производство през 2028 година, а финализирането на доставчиците и техническите спецификации се очаква в началото на 2027-ма. Този ход сигнализира за намерението на Сам Алтман да разбие дуопола, държан от Apple и Google, като притежава цялата верига – от чипа и операционната система до LLM бекенда.

За да захранва устройство, което изисква постоянна контекстуална осведоменост, OpenAI според информациите заобикаля готовите процесори. Куо разкрива, че OpenAI си сътрудничи както с MediaTek, така и с Qualcomm за съвместното разработване на персонализиран „Agentic SoC“ (System on a Chip). Този чипсет се проектира с фокус върху „нискоенергийно, постоянно активно“ извличане на заключения, което позволява на телефона непрекъснато да слуша, вижда и разбира средата на потребителя, без да изтощава батерията. Докато изпълнението на „малки модели“ ще се извършва локално на устройството с оглед на поверителността и скоростта, по-интензивните задачи за разсъждение ще се пренасочват към облака на OpenAI чрез специална високоскоростна връзка. Luxshare Precision, традиционно основен играч в веригата за доставки на Apple, според информациите е избран за ексклузивен партньор за съвместното проектиране и сглобяване на системата.

Най-радикалният аспект на телефона на OpenAI е слуховете за премахването на традиционните приложения. Вместо да отваряте приложение за времето или календар, операционната система ще се фокусира върху „Task Stream“. Началният екран ще функционира като обединено табло за състоянието в реално време, показващо активни агенти, изпълняващи задачи, като резервиране на полет, обобщаване на среща или наблюдение на домашната сигурност. Очаква се OpenAI да пусне нов комплект за разработчици, който позволява на трети страни да създават „агенти“, а не „приложения“, като се фокусират върху полезността и действието, а не върху времето, прекарано пред екрана, и рекламните импресии. Хардуерът може да се продава на субсидирана цена или дори да бъде изцяло включен в абонаментите за ChatGPT Plus/Pro, като бизнес моделът се преориентира от еднократни продажби на хардуер към периодични AI услуги.

Този проект за смартфон изглежда е флагманският продукт, роден от придобиването на стартъпа на Джони Айв „io“ от OpenAI за 6,5 милиарда долара през май 2025 година. Докато Сам Алтман и Джони Айв преди това са подсказвали за „семейство устройства“ – включително слухове за AI слушалки и „AI Pen“ без екран – смартфонът се разглежда като необходимия „център“ за тази екосистема. С хардуерен екип, съставен предимно от бивши ветерани на Apple, се очаква устройството да се отличава с минималистичния, тактилен дизайн, който определи ерата на Айв в Apple.

Макар 2028-ма да е все още далеч, пазарът вече реагира. След доклада на Куо акциите на Qualcomm се повишиха днес с 11%, тъй като инвеститорите прецениха заплахата от едно истински „пост-приложно“ мобилно бъдеще.