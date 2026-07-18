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Вече можете да конфигурирате чисто ново BMW с ChatGPT

Вече можете да конфигурирате чисто ново BMW с ChatGPT

18 Юли, 2026 11:30 570 4

  • bmw-
  • chatgpt-
  • конфигуратор

Чатботът ще ви насочи директно към колата, която искате

Вече можете да конфигурирате чисто ново BMW с ChatGPT - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В опит да използва най-новите техноглоии, BMW официално се впусна в дълбоките води на цифровия свят, като пусна специален плъгин за конфигуриране на автомобили за ChatGPT на OpenAI. Принципът, на който се основава софтуерът, е изключително прост: той превръща дългия процес на конфигуриране в естествен и плавен разговор. Вместо ръчно да пресяват различни двигатели, нива на оборудване и пакети с опции, потенциалните купувачи могат просто да разговарят с изкуствения интелект, използвайки обикновен език. Например, купувачът може да даде указания на чатбота да конфигурира червен автомобил 3 Series с 19-цолови джанти, а изкуственият интелект незабавно ще сглоби конфигурацията. Системата съчетава възможностите за работа с естествен език на генеративния изкуствен интелект с официалната база от знания за продуктите и конфигурациите на автомобилния производител от Мюнхен. Това ключово съгласуване гарантира, че каквото и да проектира чатботът, то остава реален, произвеждаем продукт, който отговаря на актуалните фабрични опции.

Истинската стойност на инструмента обаче е насочена към купувачи, които може би не познават сложните разлики между различните кодове на шасито или кодовете на опциите. Купувачите могат да опишат основните си нужди, като изброят желаните характеристики – като конкретен размер, просвет или тип задвижване – и асистентът ще им предложи препоръки за реални автомобили. Освен естетическия дизайн, приставката може също да изчислява и сравнява дългосрочните експлоатационни разходи, да отчита динамиката на шофиране и да филтрира моделите въз основа на наличието на задвижване на всички колела xDrive. След като конфигурацията бъде финализирана, приставката безпроблемно пренасочва потребителя директно към официалния уебсайт на BMW, за да разгледа конкретната конфигурация или да провери наличността при местните дилъри.

Единственото препятствие в този високотехнологичен процес е потребителското преживяване, необходимо за действителното стартиране на програмата. Вместо инструментът да бъде интегриран директно в потребителските уебсайтове на BMW, потребителите трябва да преминат през многоетапен процес, за да го открият. Купувачите трябва да отидат директно на главния сайт или в мобилното приложение на ChatGPT, да влязат в профилите си, да преминат към менюто с плъгини на трети страни и ръчно да потърсят инструмента на BMW, за да го активират.


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  • 2 Механик

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    БМВ да не се занимават с глупости, ами да почват да събират палатките. След Фолксваген груп са БМВ.

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  • 3 Вярно ли има идиоти

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    12:08 18.07.2026

  • 4 Фактически са доста изостанали

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    Другите марки отдавна го предлагат това в конфигураторите си. Първи бяха американските

    13:15 18.07.2026