В София откриват изложение за дронове и безпилотни системи

Петото издание на INTER DRONE EXPO 2026 ще бъде открито на 6 октомври в „Интер Експо Център“ в София. Началото на официалната церемония е насрочено за 12:00 часа, а изложението ще бъде открито от премиера Румен Радев.

„Премиерът Румен Радев ще открие INTER DRONE EXPO 2026“, съобщи Министерският съвет. Събитието е посветено на безпилотните технологии и включва решения за въздушни, наземни и подводни системи, антидрон защита, въздушна и електрическа мобилност, както и специализиран софтуер и приложения.

Технологии за въздуха, земята и водата

В изложбените площи ще бъдат представени разработки и продукти от сектора на безпилотните системи. Сред участниците са доставчици на софтуер за дронове, производители на малки летателни апарати, научни колективи, аерокосмически компании и производители на компоненти.

Фокусът е както върху самите апарати, така и върху системите за управление, противодействие и специализирани приложения. В програмата са включени теми, свързани със сертификацията и регулациите при безпилотните летателни апарати, киберсигурността и използването на изкуствен интелект.

Съпътстваща програма и Drone Expo Summit

В рамките на изложението е предвиден Drone Expo Summit 2026. Форумът събира представители на бизнеса, научните среди и технологичния сектор за обсъждане на развитието на безпилотните системи и тяхното приложение.

Сред акцентите в съпътстващата програма са още ролята на регионалните летища, дроновете в образованието и подготовката на кадри за нововъзникващата икономика на ниските височини.

Източници: bnrnews.bg, bta.bg