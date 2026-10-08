Apple Watch Series 12 и Ultra 4 остават трудни за ремонт

Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4 остават трудни за ремонт, въпреки че при стандартния модел има малък напредък. Това показва разглобяването на двата часовника от iFixit, която даде на Series 12 оценка 4 от 10 точки, а на Ultra 4 – също 4 от 10.

„Няма голяма новина по отношение на ремонтопригодността“, е оценката на iFixit за новите модели. При Series 12 резултатът все пак е с една точка по-висок от този на Series 11. Причината е основно новата лепенка с разтягащо освобождаване, която позволява батерията да бъде извадена чрез издърпване, вместо да се отделя с инструмент.

И при двата часовника достъпът до вътрешните компоненти започва с отделяне на дисплея. Това изисква нагряване и внимателно прорязване на лепилото, което крие риск от повреда на екрана.

При Apple Watch Ultra 4 четирите винта на гърба не водят до батерията или до основните компоненти. Те осигуряват достъп само до сензорния модул. Според iFixit отварянето по този начин може да наруши водоустойчивостта на часовника.

Ultra 4 използва батерия с капацитет 2,444 Wh, спрямо 2,313 Wh при Ultra 3. Въпреки това ремонтопригодността му остава без промяна спрямо предишните три поколения.

При Series 12 Apple е опростила връзката между дисплея и останалата електроника, като е заменила предишния ZIF конектор с пресов конектор под скоба. Промяната улеснява конструкцията, но има и недостатък: при смяна само на екрана трябва да бъдат отстранени и сменени и батерията.

iFixit твърди, че Apple не предоставя за Apple Watch същия достъп до резервни части, инструменти и сервизни ръководства, който предлага за iPhone, iPad и Mac. Според организацията това може да поставя компанията в противоречие със законите за право на ремонт в 10 американски щата, сред които Калифорния, Ню Йорк и Орегон.

Като пример iFixit посочва, че Apple предлага услуги за ремонт на часовниците, но не продава официални части и специализирани инструменти на потребители и независими сервизи. Така собствениците на Apple Watch на практика са насочени към официалните ремонтни канали.

Проблемът е особено важен при батериите, които са консуматив и обичайно се нуждаят от подмяна преди други компоненти. При Series 12 Apple посочва цена от 99 долара за ремонт на батерията, докато други повреди при модела с GPS и клетъчна свързаност се оценяват на 599 долара. Тази сума е по-висока от началната цена на алуминиевия Series 12 – 399 долара, и се доближава до цената на титаниевата версия – 699 долара. Батерията на 46-милиметровия Series 12 е с капацитет 1,461 Wh, спрямо 1,403 Wh при Series 11. Макар новата лепенка да представлява стъпка напред, достъпът до нея все още минава през залепения дисплей – основната причина ремонтът на новите Apple Watch да остава сложен и рисков.