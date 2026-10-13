Полицейски ИИ инструмент намира домове по снимка от обзавеждането

Американска компания е добавила към своя ИИ инструмент възможност за откриване на конкретен дом само по снимка на интериор. Системата Raven анализира особености в изображението и ги сравнява със снимки от обяви за краткосрочни наеми и недвижими имоти.

Raven е разработен от Graylark Technologies и е предишният GeoSpy. Според 404 Media инструментът може да свърже снимка, получена от социална мрежа или друг източник, с имот, публикуван в Airbnb, Zillow или Vrbo, дори когато самата снимка не е качвана в тези платформи.

Снимка на пералня води до имот в Шарлът

В демонстрационно видео потребител качва снимка на пералня и сушилня и избира функция за геолокация на интериор и екстериор. След няколко секунди системата насочва към район в Шарлът, Северна Каролина. Показаният резултат съвпада с конкретна обява в Airbnb, включително с текста и снимките на имота.

В друг пример снимка на баня от социална мрежа води до имот в Монтесито, Калифорния. Raven посочва къща, чиято обява е публикувана във Vrbo. При по-ранна демонстрация инструментът е свързал снимка на стая с конкретен адрес в Сан Франциско, като допълнителните изображения са съвпаднали със снимки от Zillow.

Достъп имат поне две правоохранителни служби

Лосанджелиската полиция и шерифската служба на окръг Маями-Дейд вече са закупили достъп до GeoSpy, преди системата да бъде преименувана на Raven. През февруари 2026 г. 404 Media съобщи, че двете служби са потвърдените първи купувачи на технологията.

Шерифската служба на окръг Маями-Дейд е разполагала и със специален модел, обучен за територията на окръга. В нейно съобщение до служители се казва, че ранните тестове показват потенциал за създаване на следствени насоки чрез откриване на географски и времеви зависимости.

Главният изпълнителен директор на Graylark Technologies Даниел Хайнен пише, че компанията въвежда „възможност за геолокация на интериорни изображения в милиони краткосрочни жилища по света“. В друга своя публикация той определя технологията като възможен източник на следи за разследвания на трафик и експлоатация.

Компаниите за имоти оспорват начина на събиране на данни

Raven не извършва обикновено обратно търсене на изображение. Вместо това системата търси сходства между детайли в снимката и други изображения на същия имот, включително когато снимките са направени в различен момент.

Airbnb заявява, че няма отношения с Graylark Technologies, а условията му забраняват автоматизираното извличане на данни. Компанията посочва още, че премахва данните за местоположение от снимките в обявите и показва приблизително местоположение на имота, когато домакинът избере тази опция. Zillow също заявява, че извличането на данни нарушава условията му за ползване и че при необходимост предприема правни действия.

Според шерифската служба на окръг Маями-Дейд използването на GeoSpy досега е било „ограничено и предимно експериментално“. Оттам посочват, че инструментът не е довел до значими следствени пробиви или арести и че нито един случай не е бил решен само или основно чрез информация, генерирана от системата.

Източници: 404media.co