EuroNCAP принуждава автомобилните производители да върнат физическите бутони

Европейската организация за безопасност на автомобилите EuroNCAP официално променя правилата на играта, въвеждайки строги критерии за оценка на ергономията в новите си тестове, които стимулират завръщането на традиционните физически бутони. Според новите изисквания, влезли в сила през 2026 година, организациите вече оценяват критично достъпа до основните функции, препоръчвайки отделни механични превключватели за мигачите, чистачките, стъкломиещите устройства, аварийните светлини, клаксона и системата eCall.

Причината за този обрат е свързана с безопасността на движението, тъй като проучванията доказват, че сензорните екрани и дълбоко скритите дигитални менюта разсейват опасно водача от пътя. В рамките на първите оценки новото Audi Q7 и компактният KIA EV2 спечелиха високи оценки за интуитивно управление, като Audi постигна забележителните 90 процента общ резултат, а основните му функции бяха оценени на максимум. Отличник в теста се оказва и BMW iX3 с перфектните 100 процента за контрол, докато модели като Cupra Raval и Geely E2 получават по 80 процента.

На другия полюс са производители, заложили изцяло на дигитализацията, като например китайският миниван XPeng X9, който получава едва 20 процента за основни контроли заради прекомерната си зависимост от централния екран, макар общият му рейтинг за безопасност да остава висок благодарение на отличните резултати при предотвратяване на катастрофи. Още по-слаби резултати отчитат Zeekr 7GT и Aion UT с 20 процента, докато Leapmotor B05 получава нула процента.

Експертите отбелязват, че новите правила на EuroNCAP не целят пълна забрана на големите дигитални екрани, а налагат разумен баланс, при който най-важните функции за шофиране разполагат с бърз и сигурен физически достъп, принуждавайки автомобилните производители да преосмислят интериорния си дизайн.