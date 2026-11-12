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Waze вече показва велосипедисти на пътя

Waze вече показва велосипедисти на пътя

12 Ноември, 2026 18:17 93 2

  • waze-
  • garmin-
  • велосипедисти-
  • livetrack-
  • пътна безопасност

Новата функция е достъпна глобално за Android и iOS. Шофьорите виждат временно предупреждение, без да получават името или точния маршрут на велосипедиста

Waze вече показва велосипедисти на пътя - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Waze започна глобално да показва в реално време велосипедисти, които използват съвместими устройства Garmin. Новата функция е налична за приложенията на Waze за Android и iOS и визуализира движеща се икона на велосипедист върху картата, когато той се намира наблизо.

Инициативата е резултат от партньорство между Garmin и Waze. За да бъде показан в приложението, велосипедистът трябва да включи функцията Garmin LiveTrack на съвместим велокомпютър Garmin Edge или на смарт часовник Garmin. Активирането става по избор, а споделянето е временно и е свързано с конкретното пътуване. Водачите получават предупреждение, че наблизо има велосипедист, като на картата се появява подвижна икона. Според официалното съобщение функцията трябва да бъде „полезно напомняне да намалят скоростта, да внимават и да споделят пътя с необходимото внимание“.

Системата не показва името или самоличността на велосипедиста, нито точния му маршрут. Когато колоездачът приключи пътуването на Garmin устройството си, предупреждението се изключва автоматично. Така информацията остава ограничена до временно уведомяване за присъствие на велосипедист в близост до автомобила.

Garmin LiveTrack по принцип позволява на избрани контакти да следят местоположението на потребителя в реално време. Чрез интеграцията с Waze тази възможност е разширена така, че шофьорите да бъдат информирани за близък велосипедист, без да получават лични данни за него. За използването са нужни съвместимо Garmin устройство, смартфон и приложението Garmin Connect.


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