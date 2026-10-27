Apple призна за проблем с вътрешния екран на iPhone Duo

Apple потвърди, че е наясно с проблем с вътрешния екран на малък брой смартфони iPhone Duo. Компанията препоръчва на потребителите, при които се появи повреда, да се свържат с AppleCare за заместващо устройство.

„Отзивите на първите потребители за iPhone Duo са изключително положителни. Наясно сме с проблем, който засяга вътрешния дисплей на малък брой устройства iPhone Duo. Ако потребителите срещнат проблеми с дисплея на своя iPhone Duo, трябва да се свържат с AppleCare за замяна“, заяви Apple в изявление до 9to5Mac. Сигналите за проблема започнаха да се разпространяват в социални мрежи и интернет форуми. Собственици на новия сгъваем телефон описват случаи, при които при отваряне на устройството се усеща необичайно съпротивление от пантата. След прилагане на допълнителна сила се чува пукащ звук, а по вътрешния екран се появяват трайни повреди.

Публикуваните оплаквания показват сходен модел на повреда: вертикална линия по средата на дисплея и хоризонтална линия, която продължава към дясната половина. Някои потребители твърдят, че проблемът е възникнал само часове след покупката, докато други са използвали телефона няколко дни. Компанията не е обяснила какво предизвиква повредата и не е обявила дали засегнатите устройства принадлежат към конкретна производствена серия. Apple определя броя на проблемните апарати като малък, без да посочва точна цифра. Част от потребителите са съобщили за затруднения при получаването на заместващи устройства заради ограничената наличност на iPhone Duo. Междувременно iFixit е посочил няколко възможни обяснения за повредата, включително компоненти, които могат да упражняват прекомерен натиск върху сгъваемия дисплей. Това обаче не е потвърдено като причина от Apple.