Първо разглобяване на сгъваемия iPhone. Ето каква оценка получава

Първият сгъваем iPhone Duo получи предварителна оценка 5 от 10 за ремонтопригодност при разглобяване от iFixit. Това е най-високият резултат, който организацията е давала на сгъваем смартфон, но той е съпроводен с предупреждение за сложната панта и скъпия ремонт на вътрешния дисплей.

За сравнение, Samsung Galaxy Z Fold8 има оценка 4 от 10, а предишният модел от серията - 3 от 10. Според iFixit при Duo голяма част от компонентите могат да бъдат достигнати, без телефонът да бъде разглобяван изцяло. Външният дисплей се сваля с вендуза и инструмент за отделяне. По-важното за сервизите е решението при двете батерии. Те са закрепени с електрически освобождаемо лепило, което позволява да бъдат отделени чрез подаване на ниско напрежение към специални пластини. Процесът може да бъде извършен и с 9-волтова батерия. Двете клетки имат общ капацитет от 19,1 Wh - едната е с 7,5 Wh, а другата с 11,6 Wh. iFixit посочва, че този подход намалява необходимостта от огъване и агресивно отделяне на батериите, което ограничава риска от повреждане на клетките.

Разглобяването показва и как Apple прикрива сгъвката на основния OLED дисплей. Върху него има матов нанотекстурен слой с множество микроскопични неравности. Те разсейват светлината и намаляват отраженията, които обикновено подчертават сгъвката. Под микроскоп се виждат и подпиксели с различна форма и ориентация. Според iFixit тази подредба допълнително ограничава оптичните ефекти около сгъвката. Самият покривен слой може да бъде подменен, без да се заменя целият OLED панел. Цената е 49 долара извън AppleCare и 19 долара при наличие на покритие.

Най-сериозният въпрос е свързан с механизма на пантата. Ранни собственици съобщават, че тя започва да се движи трудно, а при прилагане на по-голяма сила се чува пукащ или пращящ звук. След това върху вътрешния дисплей могат да се появят трайна вертикална линия и хоризонтална линия. iFixit разглежда като възможна причина централен елемент в пантата да не се прибира достатъчно при затваряне. В такъв случай сгънатият дисплей може да се опре в него и да се образува локална зона на напрежение. През механизма преминава и тънък гъвкав кабел с форма, наподобяваща акордеон, който пренася захранване и данни между двете половини на телефона.

При тест с флуоресцентен прах iFixit установява, че част от частиците достигат до подвижните елементи на пантата и предизвикват хрущене. Това не е изпитване за защита от прах, но показва допълнителното натоварване върху механизма. Най-трудният ремонт остава подмяната на вътрешния дисплей. Apple посочва цена от 999 долара извън гаранционно покритие, а iFixit определя операцията като бавна и сложна заради многослойната конструкция, лепилата и необходимостта от специални инструменти.