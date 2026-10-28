Sony представи нов сензор за смартфони

Sony представи LYTIA 720 – нов CMOS сензор за смартфони с приблизително 50 ефективни мегапиксела. Моделът е предназначен за основните камери на мобилни устройства и е изграден във формат 1/1,56 инча с диагонал 10,24 мм. Компанията описва LYTIA 720 като сензор с „водеща в индустрията производителност при снимане в условия на слаба светлина“. Твърдението е на Sony и се основава на собствено изследване, посочено при представянето на продукта. Основната технологична промяна е използването на схемата Ultra High Conversion Gain (UHCG). Тя увеличава ефективността при преобразуването на светлинния сигнал и според Sony намалява произволния шум с приблизително 50% спрямо предишния LYTIA 700.

Това е насочено към снимки и видеоклипове в тъмна среда, където цифровият шум обикновено се вижда най-силно. Sony посочва, че новият сензор може да осигури по-светло изображение при сходни нива на шума спрямо LYTIA 700. LYTIA 720 комбинира UHCG с Hybrid Frame-HDR (HF-HDR) – технология, която съчетава данни от експозиции с различна продължителност. Така сензорът достига динамичен диапазон от 100 децибела. При сцени с голям контраст това трябва да помогне за запазването на повече детайли в сенките и за ограничаването на прекомерно осветените участъци. Sony заявява, че резултатът се доближава повече до начина, по който човешкото око възприема подобна сцена. Сензорът поддържа 4K HDR видеозапис при 60 кадъра в секунда с автоматичен фокус, използващ всички пиксели. При този режим се прилага HDR технология с един кадър, която според Sony ограничава артефактите при движение и позволява по-дълго време за експозиция при слаба светлина. При пълната си резолюция LYTIA 720 достига 30 кадъра в секунда, а при 12,5 мегапиксела – до 90 кадъра в секунда. Сензорът поддържа и 4K видеозапис до 120 кадъра в секунда при посочените от производителя режими. Масовите доставки на LYTIA 720 са планирани за началото на ноември 2026 година, като за момента Sony не е посочила кои конкретни модели смартфони първи ще използват новия сензор.