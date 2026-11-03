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Galaxy S27 Pro и Ultra ще имат подобрен Privacy Display

Galaxy S27 Pro и Ultra ще имат подобрен Privacy Display

3 Ноември, 2026 11:39 511 2

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Двата премиум модела се очаква да получат и по-ярки екрани

Galaxy S27 Pro и Ultra ще имат подобрен Privacy Display - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Samsung Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra се очаква да получат подобрена версия на функцията Privacy Display, която ограничава видимостта на екрана от странични ъгли. Двата модела вероятно ще бъдат и с по-ярки дисплеи, което трябва да улесни използването им под пряка слънчева светлина. Privacy Display дебютира в Galaxy S26 Ultra по-рано през 2026-та. Технологията е вградена в самия дисплей и намалява видимостта на съдържанието за хората, които гледат телефона отстрани. Samsung описва функцията като възможност потребителят да „реши какво да скрие: целия екран, отделни приложения или входящи известия и пароли“. Ако информацията се потвърди, Galaxy S27 Pro ще бъде първият модел извън серията Ultra на Samsung, който ще използва Privacy Display. Технологията няма да бъде пренесена без промени, а ще използва подобрена версия. Не са посочени конкретни технически параметри за обновлението и не е ясно дали то ще промени ъгъла на видимост, яркостта или начина, по който се активира функцията.

По-ярките екрани са другата очаквана промяна. Тя би трябвало да подобри четимостта на съдържанието на открито, включително когато Privacy Display е включен. При Galaxy S26 Ultra Samsung предупреждава, че режимът за максимална защита може да направи изображението по-тъмно и да промени леко цветовете. Стандартният Galaxy S27 и Galaxy S27+ няма да получат функцията. По-ранни публикации допускаха, че Samsung може да я предложи в цялата серия, но последните сведения сочат, че производителят ще я запази за най-високия ценови сегмент.

Засега Samsung не е потвърдила официално нито съществуването на Galaxy S27 Pro, нито характеристиките на бъдещите модели. Няма обявени и цени, дата на представяне или начало на продажбите. Според досегашния цикъл на серията Galaxy S27 се очаква да бъде представена през 2027 година, но конкретен срок не е съобщен.


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