Смарт часовник работещ без смартфон

Пазарът на носими технологии се сдоби с ново преносимо предложение в лицето на умния часовник Rogbid Model R5, който функционира като напълно самостоятелно устройство благодарение на операционната система Android. Моделът поддържа мобилни мрежи и разполага с подвижен заснемащ механизъм, даващ възможност за разнообразни ъгли на снимане.

За комфортното управление на приложенията от асистиращия софтуер е предвиден 2,4-инчов AMOLED дисплей с разделителна способност от 480x480 пиксела, предлагащ отчетлива картина. Изчислителната мощ е поверена на чипсета Unisoc W527, подпомогнат от 3 GB оперативна памет и 32 GB вградено пространство за съхранение на файлове и софтуер. Благодарение на отделния слот за SIM карта и поддръжката на 4G LTE, носенето на смартфон става абсолютно незадължително, макар че връзката чрез Bluetooth остава налична при нужда.

В горната част на корпуса е разположена 5-мегапикселова камера с шарнирна панта, способна да се завърта на 190 градуса. Това позволява лесна смяна на позицията – напред за провеждане на видео разговори или в обратната посока за заснемане на снимки и сканиране на кодове.

Функционалността включва още следене на пулса, измерване на насищането на кръвта с кислород, мониторинг на съня, както и вграден GPS модул и електронен компас за навигация. Конструкцията разполага със сертификат за устойчивост IP67.

Моделът използва стандартни 22-милиметрови каишки с механизъм за бърз монтаж, а в комплекта е добавен и адаптер за верижка, позволяващ носенето на устройството около врата като колие. Корпусът се предлага в черен и златист цвят, като в комплекта са включени допълнителни кожени и стоманени каишки.

Умният часовник Rogbid Model R5 вече се продава на международния сайт на марката с начална цена от приблизително 120 евро (129,99 долара).