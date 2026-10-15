Garmin представи първокласния смарт часовник MARQ 3

Световният лидер в областта на GPS технологиите и спортните джаджи официално представи най-новото си технологично бижу – третата генерация на луксозния смарт часовник Garmin MARQ. Впечатляващата нова колекция обединява общо шест ексклузивни модела, разделени в зависимост от специфичните потребителски интереси: MARQ Adventurer, Athlete, Aviator, Commander, Diver и Golfer, като началната цена на най-достъпните модификации стартира от 2 500 долара или около 2 225 евро.

Всяко от устройствата в луксозното семейство предлага сериозно надградени навигационни възможности, включващи предварително инсталирани глобални карти, усъвършенствано търсене на адреси и пълна поддръжка на сателитните комуникации inReach. Инженерите са интегрирали още вграден високоговорител, микрофон и ярък LED фенерче, съчетани с пълен набор от сензори за здраве и физическа активност като проследяване на стреса, насищане на кръвта с кислород и анализ на вариабилността на сърдечния ритъм.

Модификацията MARQ Adventurer залага на елегантна италианска кожена каишка, запечатани бутони и специализиран безел с компас, докато спортно ориентираният MARQ Athlete се отличава със силиконова каишка и керамичен пръстен с индикатор за максимално усвояване на кислород. За любителите на авиацията е създаден вариантът MARQ Aviator с мека телешка кожа и полирана черна керамика, предлагащ динамични полетни карти и авиационни метеорологични доклади. Военната линия MARQ Commander пък привлича вниманието с камуфлажна жакардова каишка и матовочерни керамични детайли с UTC маркировки.

Водоустойчивият до 40 метра MARQ Diver е оборудван с устойчиви на налягане бутони и каишка с прецизно микрорегулиране за гмуркане, а версията MARQ Golfer разполага с 18-дупкова скала на безела и специализиран софтуер с над 43 000 предварително заредени игрища по света.

Независимо от специфичния дизайн и индивидуалните аксесоари, всички модели от серията MARQ 3 споделят изключително здрав корпус от титан Grade-5 и висококачествен 1,4-инчов AMOLED дисплей, надеждно защитен от сапфирено стъкло. Благодарение на оптимизирания хардуер, батерията осигурява до 18 дни непрекъсната работа в режим на смарт часовник с едно зареждане.

ценовата листа на европейския пазар отразява премиум позиционирането на колекцията, като различните модификации са преизчислени в евро при курс около 0.89 EUR за USD: моделът MARQ Athlete започва от 2 500 долара (около 2 225 евро), версията Adventurer се предлага за 2 700 долара (около 2 405 евро), варианта Golfer струва 2800 долара (около 2495 евро), докато останалите специлизирани издания достигат цена от 3 100 долара (около 2 760 евро).