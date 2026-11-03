Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Технологии »
Хакерска атака спря хладилници в супермаркети в Сицилия
  Тема: Киберсигурност

Хакерска атака спря хладилници в супермаркети в Сицилия

3 Ноември, 2026 05:15 528 2

  • хакерска атака-
  • киберсигурност-
  • сицилия-
  • супермаркети-
  • coop

Променени температурни настройки са довели до повреда на част от храните. Италианските власти проверяват дали случаите са свързани с по-широка атака в Европа

Хакерска атака спря хладилници в супермаркети в Сицилия - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Хладилни и фризерни витрини в супермаркети в сицилианските градове Палермо, Катания и Рагуза са спрели да работят нормално при подозрение за хакерска атака. В някои обекти са били променени температурните настройки, което е довело до повишаване на температурата и до влошаване на част от хранителните продукти.

Данните за броя на засегнатите магазини се разминават. Джузепе Спадаро, генерален директор на групата Раденца, която управлява супермаркети с марката Coop в Сицилия, съобщава за най-малко три обекта в Катания и един в Палермо. Други италиански медии посочват шест, над десет или около 12 магазина в трите града.

„Атаката е извършена около 4:00 часа сутринта. Изчисляваме щетите, а в някои случаи вече успяхме да отстраним проблема“, заявява Спадаро. По думите му са задействани протоколи за работа с Агенцията за киберсигурност на Италия.

Данило Раденца, изпълнителен директор на Coop Раденца, потвърждава, че е засегната системата за дистанционен контрол на фризерните витрини. Компанията, базирана в Модика, управлява около 450 търговски обекта в Сицилия. Раденца посочва, че първоначалният преглед не е показал други щети, но проверките продължават.

Разследва се връзка с инциденти в Европа

Полицейската служба за пощенска сигурност проверява произхода и мащаба на нарушенията. Разследва се и възможна връзка с подобни случаи в други европейски държави, където хладилни системи в супермаркети са били задействани дистанционно и температурите са се повишили над допустимите нива.

Агенцията за киберсигурност на Италия съобщава за още два инцидента в страната. Получен е сигнал от компания в Тоскана, работеща в сферата на общественото хранене, а е установена и атака срещу производител на замразени храни в Емилия-Романя. На операторите в търговията, логистиката и индустриалното охлаждане е препоръчано спешно да проверят достъпа до системите за контрол и дистанционна поддръжка, да ограничат връзките им с интернет и да засилят защитата на отдалечения достъп.

За 3 ноември е планирана среща между Агенцията за киберсигурност, браншови организации и големи компании от сектора, на която трябва да бъдат обсъдени допълнителни мерки за защита на хранителната верига.

Източници: videoembed.ansa.it, palermo.repubblica.it, open.online


Италия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Време е

    2 0 Отговор
    за ефекта на доминото и у нас !

    05:19 03.11.2026

  • 2 оня с коня

    1 0 Отговор
    а тук само долниПИМИЯРИ тролове пишат уСАЙТА

    05:30 03.11.2026