Новата серия Xiaomi 15T задава златния стандарт при модерните технологии

Xiaomi представи най-новите си устройства от серията Xiaomi 15T, с които отново показва, че високият клас технологии може да бъде едновременно мощен, интелигентен и елегантен. Новата линия се отличава с изтънчен дизайн, усъвършенствана фотография и функции, които улесняват ежедневието на съвременния потребител.

Xiaomi 15T Pro и Xiaomi 15T - камери с подписа на Leica

Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro са резултат от дългогодишното партньорство между технологичния бранд и Leica, което вече се утвърди като символ за качествена мобилна фотография. И двата модела използват оптиката Leica Summilux, която улавя нюансите на светлината и цветовете по начин, който рядко се среща при смартфоните, дори в премиум сегмента.

При Xiaomi 15T Pro телефонът предлага 5-кратно оптично увеличение, което позволява да приближите кадъра без загуба на качество, а усъвършенстваният Light Fusion 900 сензор гарантира широк динамичен диапазон и висока детайлност дори при сложни условия на осветление.

Xiaomi 15T също впечатлява със своя елегантен дизайн и Light Fusion 800 сензор, който дава реалистични и живи цветове, особено при портрети и сцени със смесено осветление.

И двата телефона са създадени така, че да ви позволят да заснемате всичко – от градски улици и природни пейзажи до детайлни кадри на близки предмети и хора, без да се налага да мислите за техническите настройки.

Фокусът тук е върху непринудеността и свободата – камерите реагират бързо, мащабирането е плавно и интуитивно, а резултатите изглеждат впечатляващо. Не става въпрос само за количеството мегапиксели, а за цялостното изживяване при снимане – усещането, че всяка снимка отразява момента точно такъв, какъвто го виждате.

А новите цветове Mocha Gold при Xiaomi 15T Pro и Rose Gold при Xiaomi 15T допълват визията на устройствата, като ги правят не само функционални, но и стилни аксесоари, които спокойно могат да се превърнат в емблема на личния ви стил.

Xiaomi Watch S4 41mm - технология, която се грижи за теб

Новият Xiaomi Watch S4 41mm допълва серията като интелигентен партньор в динамичното ежедневие. Моделът разполага с 41 мм AMOLED дисплей, тънък и стилен корпус и множество функции за проследяване на здравето.

Часовникът предлага над 150 спортни режима и до 8 дни живот на батерията, което го прави подходящ както за спорт, така и за ежедневна употреба.

От премиум камера технологията на Leica, през изтънчените златни нюанси, до интелигентното следене на здравето – новите предложения на Xiaomi показват, че луксът може да бъде достъпен, функционален и винаги в крак с времето. Повече за продуктите може да научите от официалната страница на Xiaomi.