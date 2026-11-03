Ивайло Мирчев: Румен Радев намалява пенсията на всеки българин!

Средно 400 евро годишно по-малко в личната пенсионна партида на всеки редовно осигуряващ се! Пари, които се натрупват, инвестират, носят доходност и могат да се наследяват.
За това предупреди във "Фейсбук" съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.
Газът поскъпна с 32,5%, инфлацията достигна 6,1%, бюджетният дефицит набъбна до 5,2 млрд. евро. И сега, вместо да овладее разходите си, властта се готви да посегне и на бъдещите ни пенсии.
Правителството иска да ги пренасочи към НОИ, за да запълва днешните бюджетни дупки. А хората ще изгубят не само тези лични натрупвания, но и доходността, която биха носили през следващите десетилетия.
С една дума: Това означава по-ниски пенсии.
Властта не може да плаща днешните си сметки с утрешните ни пенсии!
Личните пенсионни спестявания не са касичката на правителството! Това са парите от нашия труд. Това са нашите спестявания.
Ако правителството не отстъпи, сме готови да защитим тези пари и на улицата и ще призовем за протест. Долу ръцете от пенсиите на гражданите! За това призова Ивайло Мирчев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ай чиститу
16:28 03.11.2026
2 От опит
16:28 03.11.2026
3 ОФФф
Коментиран от #6
16:28 03.11.2026
4 Дядо ви Курти от село пиперково
Шарлатани € кражби и схеми, държавата я занулихте.
Коментиран от #9
16:29 03.11.2026
5 маке
16:29 03.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Тити
Коментиран от #20, #56
16:29 03.11.2026
8 Хххххххххххх
Коментиран от #24
16:30 03.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Търся
16:30 03.11.2026
11 запознат
16:31 03.11.2026
12 А кой опоска хазната?
16:31 03.11.2026
13 носят доходност
16:31 03.11.2026
14 Цвете
16:32 03.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 евалата чалгопитеци
16:33 03.11.2026
19 Шорт
16:33 03.11.2026
20 Получаваш !
До коментар #7 от "Тити":Само Стотинките !
16:33 03.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Набииха ли ви го
16:34 03.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 хххL
До коментар #8 от "Хххххххххххх":дааа чакат те в украйната
16:34 03.11.2026
25 родител 1
16:35 03.11.2026
26 уроде долен
16:35 03.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Прав е
Премиерът доказано лъже. Румен Радев лъже. Патологично. Постоянно. За всичко.
Във вторник заяви, че преговарял в Европейската комисия, за да запази социални плащания, детски, майчински, пенсии, пари за образование, култура. Още тогава беше ясно, че нагло и предизборно излъга от Велико Търново. За да се оправдае, защото е единственият европейски премиер, който крие в нарушение на закона бюджета на страната от собствените си граждани. Все едно това са неговите пари. Скри ги!
Призовах го незабавно да покаже писмо, кореспонденция, документ от Еврокомисията! Нещо писмено! Не показа нищо! Нула!
Преди малко Асен Василев показа писмо от Европейската комисия. Уличаващо българския министър-председател в лъжа. Не се месят в националните бюджети. Не преговарят с него. За какво се харчат парите е въпрос на национални приоритети. Точка! Винаги е било така.
За такова нещо в цяла Европа следва поемане на политическа отговорност. По един начин – с оставка и на съд! Особено, ако е рецидив. А случаят е такъв.
Калоян Методиев
16:35 03.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Не сме съгласни с мунчо - в затвора
16:36 03.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 не ми дреме ве
16:36 03.11.2026
35 Истината
Докараха си пилота на власт и сега ще им отлетят паричките....
16:37 03.11.2026
36 Аман
16:37 03.11.2026
37 дръжте кого?
До коментар #21 от "Пич":Хайде, който е готов да се нареди до Първанката и Станишко и да ПРОТЕСТИРА, нека се запише.
16:37 03.11.2026
38 Мутата
16:38 03.11.2026
39 Ваня
16:39 03.11.2026
40 ТОЗИ КРУШАРСКИЯ
16:39 03.11.2026
41 Еврокопейкa
16:39 03.11.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 познато ли ви е
Парите минават в държавен фонд, от който няма да могат да се теглят неопределено време
Руското министерство на финансите ликвидира съществуващата система за спестявания за пенсии, която въведе преди две години. Парите от частните пенсионни фондове ще бъдат прехвърлени в специален държавен фонд за оперативни нужди. Предвижда се измененията да влязат в сила от 1 април 2027 г.
Според РБК, който се е запознал със законопроекта, 6,6 трилиона рубли, принадлежащи на 71 милиона души, инвестирани в 24 частни пенсионни фонда, създадени през 2024 г., както и "спящи" в държавната Внешэкономбанк /парите на граждани, които не са избрали пенсионен фонд/, ще бъдат прехвърлени в нова държавна структура без съгласието на титулярите на сметките. В нея ще се влеят още два по-стари частни пенсионни фонда - "Благосостояние" и "ВТБ Пенсионный фонд". Парите ще бъдат оформени като "дългосрочни вложения" и ще бъдат използвани от държавата за оперативни нужди. Със закона на практика влоговете със специална цел - пенсиониране, се преоформят в особен вид влог, от който гражданите нито могат да се откажат, нито могат да изтеглят парите си. Вложителите няма дори да подписват нов договор за парите си.
16:42 03.11.2026
44 Мирчев, Божанов
Отгоре на всичко се оказаха и крадливи!
16:43 03.11.2026
45 банкеръ
16:45 03.11.2026
46 фбр
16:45 03.11.2026
47 И Асен е прав
3 пъти министър на финансите, преди 13 години министър на туризма ,енергетиката и икономиката и 3 пъти вицепремиер
16:45 03.11.2026
48 Ако е антикризисна мярка за 2 години
16:45 03.11.2026
49 Въпрос
16:46 03.11.2026
50 Мирчо да обясни защо
Къде е логиката бе, Мирчо?!
16:46 03.11.2026
51 Трол
Коментиран от #59
16:47 03.11.2026
52 .....
1. Асен Василев им вдигна пенсиите и заплатите. Намразиха го на секундата.
2. И гласуваха за Радев, който тутакси намали пенсиите и заплатите, но затова пък вдигна осигуровките. Заобичаха го така, че гласуваха за Йотова.
3. за награда сега Радев се гласи да им вземе пенсиите. Ще го заобичат още повече по простата причина, че единствените възмутени ще са жълтопаветниците, а те мразят жълтопаевтници и искат да им е гадно
16:48 03.11.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Пламен
Крадат ви бе , овциииии.! А вие блеете.
16:49 03.11.2026
55 Анализатор
16:52 03.11.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 КП АВ ИМ и НД са виновни
Коментиран от #66
16:53 03.11.2026
59 Видьо Видев
До коментар #51 от "Трол":Радев я намалява, но финансовият гений Асен Василев я уверичава, нали?
16:54 03.11.2026
60 Троянец
Коментиран от #64
16:56 03.11.2026
61 Овчи еъзторг
16:59 03.11.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Ронбо
До коментар #60 от "Троянец":Тебе ще поканят
Коментиран от #68, #71
17:05 03.11.2026
65 СоважБейби
Коментиран от #69
17:05 03.11.2026
66 Ронбо
До коментар #58 от "КП АВ ИМ и НД са виновни":Така е в Афро-евразийските държави.
17:06 03.11.2026
67 пенсионерче
17:07 03.11.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 СоважБейби
До коментар #69 от "Българи":Ама е пълно с такива предатели като тоя на снимката.Да стягат куфаретата и с Гюро и Кандьо да хващат вокзала.
17:13 03.11.2026
71 Троянец
До коментар #64 от "Ронбо":Не ставам.От Балкана съм а не от долината на широките га.щи.
17:15 03.11.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 замислен
17:18 03.11.2026
74 Само да попитам
17:18 03.11.2026
75 оня с коня
До коментар #72 от "1488":Тебе пък кой те пита бе.
17:19 03.11.2026
76 Мич
17:19 03.11.2026
77 Ха мит ха ни мит
17:22 03.11.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 9689
17:25 03.11.2026
82 1488
но под юмручето на фатмачето дьлго ще е така,
докато и дрехата от гьрба не ви вземе,
а накрая и най милото
от мене да знаете
комунист без кръв власт не дава
17:25 03.11.2026