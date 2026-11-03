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Ивайло Мирчев: Румен Радев намалява пенсията на всеки българин!

Ивайло Мирчев: Румен Радев намалява пенсията на всеки българин!

3 Ноември, 2026 16:26 1 393 82

  • ивайло мирчев-
  • втори стълб на пенсиите-
  • нои-
  • пенсии

Личните пенсионни спестявания не са касичката на правителството! Това припомни съпредседателят на "Да, България"

Ивайло Мирчев: Румен Радев намалява пенсията на всеки българин! - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Средно 400 евро годишно по-малко в личната пенсионна партида на всеки редовно осигуряващ се! Пари, които се натрупват, инвестират, носят доходност и могат да се наследяват.

За това предупреди във "Фейсбук" съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

Газът поскъпна с 32,5%, инфлацията достигна 6,1%, бюджетният дефицит набъбна до 5,2 млрд. евро. И сега, вместо да овладее разходите си, властта се готви да посегне и на бъдещите ни пенсии.

Правителството иска да ги пренасочи към НОИ, за да запълва днешните бюджетни дупки. А хората ще изгубят не само тези лични натрупвания, но и доходността, която биха носили през следващите десетилетия.

С една дума: Това означава по-ниски пенсии.

Властта не може да плаща днешните си сметки с утрешните ни пенсии!

Личните пенсионни спестявания не са касичката на правителството! Това са парите от нашия труд. Това са нашите спестявания.

Ако правителството не отстъпи, сме готови да защитим тези пари и на улицата и ще призовем за протест. Долу ръцете от пенсиите на гражданите! За това призова Ивайло Мирчев.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ай чиститу

    21 36 Отговор
    на гласувалите !

    16:28 03.11.2026

  • 2 От опит

    64 11 Отговор
    Селски демагог! От тези пирамиди "всеки българин" ще вземе за едно кафе и то малко преди да умре.

    16:28 03.11.2026

  • 3 ОФФф

    67 11 Отговор
    Пак ли този пръч....?

    Коментиран от #6

    16:28 03.11.2026

  • 4 Дядо ви Курти от село пиперково

    62 12 Отговор
    Т,.ъ.пак си мирчев, всичко е заради вас и вашите приятели от мафията герб-дпс.
    Шарлатани € кражби и схеми, държавата я занулихте.

    Коментиран от #9

    16:29 03.11.2026

  • 5 маке

    58 7 Отговор
    Прилича на магаре, но със сигурно е по глупав от него

    16:29 03.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Тити

    47 5 Отговор
    След въвеждане на еврото пенсиите станаха все едно ги няма получават дребни центрове.

    Коментиран от #20, #56

    16:29 03.11.2026

  • 8 Хххххххххххх

    49 9 Отговор
    Мирчев, в твоята Украйна измъчват хора. Що не кажеш нещо, а?!!

    Коментиран от #24

    16:30 03.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Търся

    23 4 Отговор
    Някой да ми намали челото

    16:30 03.11.2026

  • 11 запознат

    47 8 Отговор
    Мирчев , моля те ! Всички знаем че втория стълб е хранилка за фондовете и затова преди самото пенсиониране масово хората се местят само в НОИ .Как може постоянно да искате да вредите на хората в държавата не знам.Не ви ли е достатъчно , че набутахте еврото на народа и сега етикетите са страшни ! Не ви ли стигна че раздадохте парите на хората за война която не е наша ? Ако не беше жалко , щеше да е смешно .

    16:31 03.11.2026

  • 12 А кой опоска хазната?

    39 7 Отговор
    По-добре да нe се обажда

    16:31 03.11.2026

  • 13 носят доходност

    27 3 Отговор
    За Кой ?

    16:31 03.11.2026

  • 14 Цвете

    12 16 Отговор
    В ДОПЪЛНЕНИЕ, СПЕСТЯЯАНИЯТА НА ВСИЧКИ ПЕНСИОНЕРИ БЯХА НА " СЪХРАНЕНИЕ " В КТБ, ТАКА СЪЩО И ПАРИТЕ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ. ХАЗНАТА БИЛА ПРАЗНА ЛИ ? И КЪДЕ " ОТЛЕТЯХА " ? ( ПАРИТЕ НИ ?). " БОТАШ " ЛИ ЩЕ СПАСЯВАТ ? 🤥✈️😠🤦‍♂️🇧🇬

    16:32 03.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 евалата чалгопитеци

    12 3 Отговор
    Как е новото нормално? Дебелеете ли и вие?

    16:33 03.11.2026

  • 19 Шорт

    29 8 Отговор
    Мирчо не е българин! Той е от крушаре и е крушовец! Достоен ПЕТРОХАНЕЦ! С баща член на българската комунистическа партия!

    16:33 03.11.2026

  • 20 Получаваш !

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "Тити":

    Само Стотинките !

    16:33 03.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Набииха ли ви го

    14 29 Отговор
    Бе офциииии. Айде на ви Чорапи и Йотовици. Всичко дано ви вземат. И жалките пенсийки, дето гласувахте в червено.

    16:34 03.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 хххL

    10 4 Отговор

    До коментар #8 от "Хххххххххххх":

    дааа чакат те в украйната

    16:34 03.11.2026

  • 25 родител 1

    30 10 Отговор
    Мирчев , този дефицит , не е ли защото давахте пари за Украйна под една или друга форма ? Тази инфлация не е ли заради еврото , кото наложихте насила , против волята на суверена и потъпкахте цялата Конституция ? Ивайло , спри се , хората вече имат много информация , и престанете да вредите на държавата и на обществото .

    16:35 03.11.2026

  • 26 уроде долен

    23 11 Отговор
    Та вие с мафията от граб и дпс направо занулихте доходите на народа с еврото !!!

    16:35 03.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Прав е

    12 30 Отговор
    ПРЕМИЕРЪТ ДОКАЗАНО ЛЪЖЕ. РУМЕН РАДЕВ ЛЪЖЕ. ПАТОЛОГИЧНО. ПОСТОЯННО. ЗА ВСИЧКО

    Премиерът доказано лъже. Румен Радев лъже. Патологично. Постоянно. За всичко.
    Във вторник заяви, че преговарял в Европейската комисия, за да запази социални плащания, детски, майчински, пенсии, пари за образование, култура. Още тогава беше ясно, че нагло и предизборно излъга от Велико Търново. За да се оправдае, защото е единственият европейски премиер, който крие в нарушение на закона бюджета на страната от собствените си граждани. Все едно това са неговите пари. Скри ги!
    Призовах го незабавно да покаже писмо, кореспонденция, документ от Еврокомисията! Нещо писмено! Не показа нищо! Нула!
    Преди малко Асен Василев показа писмо от Европейската комисия. Уличаващо българския министър-председател в лъжа. Не се месят в националните бюджети. Не преговарят с него. За какво се харчат парите е въпрос на национални приоритети. Точка! Винаги е било така.
    За такова нещо в цяла Европа следва поемане на политическа отговорност. По един начин – с оставка и на съд! Особено, ако е рецидив. А случаят е такъв.
    Калоян Методиев

    16:35 03.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Не сме съгласни с мунчо - в затвора

    11 19 Отговор
    НЕ СМЕ СЪГЛАСНИ - 30% увеличение на винетни такси ,даването на концесия и черноморието но на концесия на турски фирми ,увеличение драстично на газ ,ток ,вода ( 5 евро кубик), осигуровки, данъци, такси ,хранителни продукти ,горива дизел 2 евро литър най скъп в историята ни. Месец март мунчо обеща СТОП на инфлацията а удари обикновените хора толкова тежко и зловещо за сметка на олигарсите си

    16:36 03.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 не ми дреме ве

    15 3 Отговор
    Важното е че Борисов вече не краде!

    16:36 03.11.2026

  • 35 Истината

    10 25 Отговор
    Не искам да ги обиждам, но пенсионерите нямат акъл да си разберат интереса!!!
    Докараха си пилота на власт и сега ще им отлетят паричките....

    16:37 03.11.2026

  • 36 Аман

    13 4 Отговор
    Толкова бой по обикновеният Българин скоро не бях виждал

    16:37 03.11.2026

  • 37 дръжте кого?

    8 3 Отговор

    До коментар #21 от "Пич":

    Хайде, който е готов да се нареди до Първанката и Станишко и да ПРОТЕСТИРА, нека се запише.

    16:37 03.11.2026

  • 38 Мутата

    17 4 Отговор
    Тези пенсионни фондове са измамници и за наивници.

    16:38 03.11.2026

  • 39 Ваня

    20 8 Отговор
    Пенсията на всеки българин я намали ти с еврото. И сте нагли!

    16:39 03.11.2026

  • 40 ТОЗИ КРУШАРСКИЯ

    18 7 Отговор
    Да ДЪРЖИ СМЕТКА НА ОРТАЦИТЕ СИ ДЖИПКО БИБИТКО ,ФЕНОМЕНА И АСЯ ХАСКОВСКАТА ЗА ЗАТВОР СА.

    16:39 03.11.2026

  • 41 Еврокопейкa

    5 9 Отговор
    Аз мислех, че Европа щяла да взима спестяванията на хората 😂

    16:39 03.11.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 познато ли ви е

    5 9 Отговор
    Русия посегна на част от спестяванията за пенсии
    Парите минават в държавен фонд, от който няма да могат да се теглят неопределено време
    Руското министерство на финансите ликвидира съществуващата система за спестявания за пенсии, която въведе преди две години. Парите от частните пенсионни фондове ще бъдат прехвърлени в специален държавен фонд за оперативни нужди. Предвижда се измененията да влязат в сила от 1 април 2027 г.

    Според РБК, който се е запознал със законопроекта, 6,6 трилиона рубли, принадлежащи на 71 милиона души, инвестирани в 24 частни пенсионни фонда, създадени през 2024 г., както и "спящи" в държавната Внешэкономбанк /парите на граждани, които не са избрали пенсионен фонд/, ще бъдат прехвърлени в нова държавна структура без съгласието на титулярите на сметките. В нея ще се влеят още два по-стари частни пенсионни фонда - "Благосостояние" и "ВТБ Пенсионный фонд". Парите ще бъдат оформени като "дългосрочни вложения" и ще бъдат използвани от държавата за оперативни нужди. Със закона на практика влоговете със специална цел - пенсиониране, се преоформят в особен вид влог, от който гражданите нито могат да се откажат, нито могат да изтеглят парите си. Вложителите няма дори да подписват нов договор за парите си.

    16:42 03.11.2026

  • 44 Мирчев, Божанов

    10 7 Отговор
    Василев, Дянков и цялото ППДБ да подават оставки за погрома, който нанесоха на дясното в България!

    Отгоре на всичко се оказаха и крадливи!

    16:43 03.11.2026

  • 45 банкеръ

    8 3 Отговор
    Ивайло , нали вие със сгобката управлявате по различни имена толкова много години .Защо когато управлявате няма излишък в бюджета .На дефицит ще е , защото го оставихте на дефицит и с много заложени бомби в него , ако бяхте оставили излишък , сега бюджета щеше да има излишък .

    16:45 03.11.2026

  • 46 фбр

    7 3 Отговор
    Тъп , по-тъп , най-тъп - двата пръста чело от Крушари!!!

    16:45 03.11.2026

  • 47 И Асен е прав

    5 7 Отговор
    За протестите и че народа е ограбен...7 хиляди са го подкрепили за час
    3 пъти министър на финансите, преди 13 години министър на туризма ,енергетиката и икономиката и 3 пъти вицепремиер

    16:45 03.11.2026

  • 48 Ако е антикризисна мярка за 2 години

    7 2 Отговор
    съм съгласен, понеже и сега не знам какво правят частните фондове с моите пари.

    16:45 03.11.2026

  • 49 Въпрос

    8 3 Отговор
    Как върви търговията с дронове ПП-ДБ ? Пак ли ще се сглобявате с ДПС , ГЕРБ и приватизаторите ?

    16:46 03.11.2026

  • 50 Мирчо да обясни защо

    5 2 Отговор
    първо докараха Радев на власт с протести, сега ще го свалят от власт пак с протести.
    Къде е логиката бе, Мирчо?!

    16:46 03.11.2026

  • 51 Трол

    2 3 Отговор
    Радев я намалява, а Мирчев я увеличава.

    Коментиран от #59

    16:47 03.11.2026

  • 52 .....

    4 5 Отговор
    Вижте сега. Не се чудете:
    1. Асен Василев им вдигна пенсиите и заплатите. Намразиха го на секундата.
    2. И гласуваха за Радев, който тутакси намали пенсиите и заплатите, но затова пък вдигна осигуровките. Заобичаха го така, че гласуваха за Йотова.
    3. за награда сега Радев се гласи да им вземе пенсиите. Ще го заобичат още повече по простата причина, че единствените възмутени ще са жълтопаветниците, а те мразят жълтопаевтници и искат да им е гадно

    16:48 03.11.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Пламен

    6 1 Отговор
    Нискочелите са се съсредоточили върху Мирчев, а не вдяват за какво става дума.
    Крадат ви бе , овциииии.! А вие блеете.

    16:49 03.11.2026

  • 55 Анализатор

    6 3 Отговор
    След като смазаха сглобката на изборите рев , лъжи и манипулации … и друго народът не ви харесва , не ви харесва и не ви гласува доверие ! По добре размислете сериозно върху фактите !

    16:52 03.11.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 КП АВ ИМ и НД са виновни

    1 4 Отговор
    Внедрените от бивчия президент нови "демократи" целенасочено разбиха дясното с отказа си за общ десен кандидат за президент. Изиграха картите си блестящо и страната се върна обратно под крилото на Майка Русия с диктатура по силна от по времето на Тодор Живков. над 60% от бюджета за увеличение на заплатите за 2027 отива при ... познахте - полицаи и военни.

    Коментиран от #66

    16:53 03.11.2026

  • 59 Видьо Видев

    3 0 Отговор

    До коментар #51 от "Трол":

    Радев я намалява, но финансовият гений Асен Василев я уверичава, нали?

    16:54 03.11.2026

  • 60 Троянец

    4 3 Отговор
    Искам да попитам нискочелия прим.ат кога ще е събора на Петрохан и ще поканят ли Гюро и Кандьо?

    Коментиран от #64

    16:56 03.11.2026

  • 61 Овчи еъзторг

    4 3 Отговор
    Овцете са щастливи, с радостно блеене посрещат грабежа.

    16:59 03.11.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Ронбо

    1 1 Отговор

    До коментар #60 от "Троянец":

    Тебе ще поканят

    Коментиран от #68, #71

    17:05 03.11.2026

  • 65 СоважБейби

    3 2 Отговор
    ПП/ДБ: чемодан>вокзал>ОсраЙна!

    Коментиран от #69

    17:05 03.11.2026

  • 66 Ронбо

    2 1 Отговор

    До коментар #58 от "КП АВ ИМ и НД са виновни":

    Така е в Афро-евразийските държави.

    17:06 03.11.2026

  • 67 пенсионерче

    3 1 Отговор
    тия скъсани църву ли си намериха нова дъвка, при това стара, без да знаят, че и сега доброзорните фондове, се плащат на парче/частично, а пенсията от НОИ е намалена за сметка на доброзорните фондове! благодарете на бацко!

    17:07 03.11.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 СоважБейби

    2 0 Отговор

    До коментар #69 от "Българи":

    Ама е пълно с такива предатели като тоя на снимката.Да стягат куфаретата и с Гюро и Кандьо да хващат вокзала.

    17:13 03.11.2026

  • 71 Троянец

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "Ронбо":

    Не ставам.От Балкана съм а не от долината на широките га.щи.

    17:15 03.11.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 замислен

    2 0 Отговор
    Евалата Мирчев икономически гений! При инфлация 6% имаш доходност в пенсионния фонд 2% т.е. фонда ГУБИ 4% от стойността на парите които влагаш ама някой ден ще се наследят? Някой може ли да му обясни на този че тези фондове ГУБЯТ стойността на парите които влагаме?

    17:18 03.11.2026

  • 74 Само да попитам

    1 0 Отговор
    Крушарски сега ти ли ще изплащаш къщата на "витцето" или да събираме капачки?

    17:18 03.11.2026

  • 75 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "1488":

    Тебе пък кой те пита бе.

    17:19 03.11.2026

  • 76 Мич

    1 0 Отговор
    Не ви ли омръзна едни и същи ИД....И да говорят лъжи.

    17:19 03.11.2026

  • 77 Ха мит ха ни мит

    1 0 Отговор
    Ах и другото лъжливо овчарче.

    17:22 03.11.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 9689

    0 0 Отговор
    Коментари от маруля жадна за власт.

    17:25 03.11.2026

  • 82 1488

    0 0 Отговор
    фатмака посегна на пенсионерите, на работещите и майките, че и рикията им взе

    но под юмручето на фатмачето дьлго ще е така,
    докато и дрехата от гьрба не ви вземе,
    а накрая и най милото

    от мене да знаете
    комунист без кръв власт не дава

    17:25 03.11.2026

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