Ивайло Мирчев: Румен Радев намалява пенсията на всеки българин!

Средно 400 евро годишно по-малко в личната пенсионна партида на всеки редовно осигуряващ се! Пари, които се натрупват, инвестират, носят доходност и могат да се наследяват.

За това предупреди във "Фейсбук" съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

Газът поскъпна с 32,5%, инфлацията достигна 6,1%, бюджетният дефицит набъбна до 5,2 млрд. евро. И сега, вместо да овладее разходите си, властта се готви да посегне и на бъдещите ни пенсии.

Правителството иска да ги пренасочи към НОИ, за да запълва днешните бюджетни дупки. А хората ще изгубят не само тези лични натрупвания, но и доходността, която биха носили през следващите десетилетия.

С една дума: Това означава по-ниски пенсии.

Властта не може да плаща днешните си сметки с утрешните ни пенсии!

Личните пенсионни спестявания не са касичката на правителството! Това са парите от нашия труд. Това са нашите спестявания.

Ако правителството не отстъпи, сме готови да защитим тези пари и на улицата и ще призовем за протест. Долу ръцете от пенсиите на гражданите! За това призова Ивайло Мирчев.