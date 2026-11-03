Mercedes-Benz продава европейската си мрежа за зареждане

Mercedes-Benz продава европейската си мрежа за бързо зареждане на френския оператор Electra. Сделката обхваща 47 зарядни парка с общо 374 зарядни точки, като 31 от обектите са в Германия, а шест – в Австрия. Цената на сделката не е обявена.

Партньорството е в сила от 1 ноември 2026 г. С него клиентите на Mercedes-Benz получават достъп до мрежата на Electra, която включва над 800 станции с повече от 5000 зарядни точки в 10 европейски държави. Данните са потвърдени от Electra и от германското издание за електромобилност electrive.

Какво се променя за клиентите

Зарядните паркове ще бъдат включени в мрежата на Electra, но съществуващите локации ще продължат да обслужват водачите на електромобили. Станциите могат да бъдат откривани през автомобила или приложението на Mercedes-Benz чрез услугата MB.CHARGE Public.

Клиентите ще могат да използват преференциални тарифи, а при съвместимите зарядни точки ще има и възможност за предварителна резервация. Electra посочва, че на избрани локации предлага зарядна мощност до 600 киловата.

Промяна на стратегията

„Mercedes-Benz непрекъснато преразглежда зарядната си мрежа на отделните пазари, с цел да предлага на клиентите възможно най-добрите решения за зареждане и да насочва ресурсите си там, където те създават най-голяма добавена стойност“, заяви говорителка на автомобилния производител пред ДПА.

Продажбата бележи промяна в първоначалния план на Mercedes-Benz да изгради собствена глобална мрежа за бързо зареждане. В началото на 2023 г. компанията обяви намерение до края на десетилетието да разполага с над 10 000 зарядни точки на 2000 локации в Северна Америка, Китай и Европа.

Според electrive решението за продажба на европейската мрежа е взето от ръководството на Mercedes-Benz Group през юли 2026 г., а договорът е подписан на 3 август. Изданието посочва, че в последния тримесечен отчет на компанията активите на мрежата са били оценени на 99 млн. евро, включително 73 млн. евро дълготрайни активи и 21 млн. евро задължения. Тази оценка не представлява обявена покупна цена.

За Electra придобиването разширява присъствието ѝ в Германия. След включването на парковете мрежата на оператора в страната нараства от 50 на 81 станции. Компанията планира да инвестира 200 млн. евро в Германия през 2027 г.