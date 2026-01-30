Представиха първия в света смарт часовник, който може да се носи и като пръстен

Rogbid се опитва да промени сегмента на носимите устройства с новия си Fusion, устройство, което по същество е кръстоска между традиционен смарт часовник и смарт пръстен. Това е концепция с размери само 20,6 x 21 x 8,2 mm и тегло от едва 14 грама. Това, което прави този дизайн особено уникален, е неговата модулна конфигурация, той може да се сменя от пръстен към стандартна найлонова каишка за ръка, в зависимост от предпочитанията на собственика. Въпреки малкия си размер, Fusion е създаден да издържа на по-сурови условия с водоустойчивост 5ATM, което го прави по-скоро аксесоар за всякакви терени, отколкото деликатните му конкуренти, вдъхновени от бижута.

Fusion се състои от 0,49-инчов OLED дисплей, който служи като компактен инструментален панел за телеметрия в реално време. Това включва жизненоважни статистически данни като сърдечен ритъм, нива на кислород в кръвта и брой стъпки, всички представени във формат с висок контраст. За тези, които се фокусират върху производителността, софтуерът включва библиотека с над 100 спортни режима, въпреки че проследяването в реално време се фокусира върху основни показатели като разстояние и ритъм. Системата е съвместима с операционните системи Android и iOS чрез Bluetooth.

По отношение на ефективността, Rogbid твърди, че Fusion може да издържи до пет дни с едно зареждане, което е забележителна цифра, имайки предвид малкия обем, наличен за съхранение на батерията. Моделът се предлага в три различни нива на оборудване – Black, Silver и Gold – и има начална цена от 49,99 долара. Той включва дори някои уникални софтуерни функции, като например Couple Interaction Mode за споделено проследяване между партньори.