Galaxy Z Fold9 може да върне камерата под дисплея

Samsung може да върне камерата под дисплея при Galaxy Z Fold9, който се очаква да бъде представен през 2027 година. Според твърдението новият сгъваем телефон ще бъде с „съществени вътрешни промени“, докато общата му дебелина и дизайнът ще претърпят минимални изменения. Ако информацията се потвърди, Samsung ще върне технология, използвана при четири поколения от серията. Камера под дисплея беше поставяна на вътрешния екран при Galaxy Z Fold3, Fold4, Fold5 и Fold6. При Galaxy Z Fold7 компанията премина към стандартен отвор в дисплея, а същото решение беше запазено и при Galaxy Z Fold8 Ultra и широкия Galaxy Z Fold8.

Samsung разглежда Galaxy Z Fold9 като пряк конкурент на iPhone Duo. Първият сгъваем смартфон на Apple разполага с 4-мегапикселова селфи камера под вътрешния дисплей, което може да е една от причините Samsung отново да обмисля тази технология. По-рано се появиха, че Galaxy Z Fold9 вече е в процес на разработка и че целта е дебелина от 3,9 мм в разгънато и 7,9 мм в сгънато състояние.

Тези числа обаче не съответстват напълно на твърдението за минимални промени в конструкцията. Широкият Galaxy Z Fold8 е с дебелина 4,5 мм в разгънато и 9,7 мм в сгънато състояние. Това би означавало значително намаляване при Fold9, особено в сгънато положение.