Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Технологии »
Apple: Недостигът на iPhone Duo ще продължи

Apple: Недостигът на iPhone Duo ще продължи

4 Ноември, 2026 11:32 497 0

  • iphone duo-
  • apple-
  • сгъваем смартфон-
  • смартфони-
  • доставки

Първият сгъваем смартфон на компанията е разпродаден за часове, а сроковете за доставка вече достигат януари

Apple: Недостигът на iPhone Duo ще продължи - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Недостигът на първия сгъваем смартфон на Apple – iPhone Duo, ще продължи в обозримо бъдеще. Това заяви главният изпълнителен директор на компанията Джон Тернъс след представянето на рекордните финансови резултати за тримесечието, приключило през септември.

„Към днешна дата iPhone Duo е с ограничени доставки“, каза Тернъс. По думите му производството се увеличава, но Apple не може да прогнозира кога наличностите ще бъдат достатъчни, за да се изравнят с търсенето. Главният оперативен директор Сабих Хан даде сходна оценка, като определи като „наистина трудно“ да се предвиди кога ще бъде постигнат този баланс. Предварителните поръчки за iPhone Duo започнаха на 16 октомври, а моделът беше пуснат в продажба на 23 октомври. Устройството е било изчерпано в рамките на часове, след което сроковете за доставка са се изместили до януари. Apple предварително предупреди и за ограничени количества в магазините за клиентите, които искат да купят телефона без предварителна поръчка.

Недостигът продължава въпреки съобщенията, че Apple е увеличила поръчките към доставчиците си с 44% през октомври. В магазините наличностите остават малко, включително за онлайн резервации. Тернъс е отговорил и на сигнали от ранни купувачи за повреди на вътрешния дисплей на сгъваемия телефон. Той е заявил, че „много малък процент“ от устройствата са били върнати заради проблеми с екрана и че Apple ги заменя.

Тези случаи се появиха скоро след началото на продажбите, когато потребители съобщиха за линии по вътрешния дисплей след отваряне на телефона. Apple е насочила засегнатите клиенти към услугата AppleCare, а ограничените наличности затрудняват бързата замяна на някои устройства. Продажбите на iPhone Duo не са включени в резултатите за септемврийското тримесечие, тъй като телефонът излезе на пазара след неговия край. Apple отчете приходи от 114,5 млрд. долара за периода, което е ръст от 12% на годишна база.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ