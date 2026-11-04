Apple: Недостигът на iPhone Duo ще продължи

Недостигът на първия сгъваем смартфон на Apple – iPhone Duo, ще продължи в обозримо бъдеще. Това заяви главният изпълнителен директор на компанията Джон Тернъс след представянето на рекордните финансови резултати за тримесечието, приключило през септември.

„Към днешна дата iPhone Duo е с ограничени доставки“, каза Тернъс. По думите му производството се увеличава, но Apple не може да прогнозира кога наличностите ще бъдат достатъчни, за да се изравнят с търсенето. Главният оперативен директор Сабих Хан даде сходна оценка, като определи като „наистина трудно“ да се предвиди кога ще бъде постигнат този баланс. Предварителните поръчки за iPhone Duo започнаха на 16 октомври, а моделът беше пуснат в продажба на 23 октомври. Устройството е било изчерпано в рамките на часове, след което сроковете за доставка са се изместили до януари. Apple предварително предупреди и за ограничени количества в магазините за клиентите, които искат да купят телефона без предварителна поръчка.

Недостигът продължава въпреки съобщенията, че Apple е увеличила поръчките към доставчиците си с 44% през октомври. В магазините наличностите остават малко, включително за онлайн резервации. Тернъс е отговорил и на сигнали от ранни купувачи за повреди на вътрешния дисплей на сгъваемия телефон. Той е заявил, че „много малък процент“ от устройствата са били върнати заради проблеми с екрана и че Apple ги заменя.

Тези случаи се появиха скоро след началото на продажбите, когато потребители съобщиха за линии по вътрешния дисплей след отваряне на телефона. Apple е насочила засегнатите клиенти към услугата AppleCare, а ограничените наличности затрудняват бързата замяна на някои устройства. Продажбите на iPhone Duo не са включени в резултатите за септемврийското тримесечие, тъй като телефонът излезе на пазара след неговия край. Apple отчете приходи от 114,5 млрд. долара за периода, което е ръст от 12% на годишна база.