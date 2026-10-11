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Протести срещу центъра за данни на Google в Индия
  Тема: IT ИНДУСТРИЯ

Протести срещу центъра за данни на Google в Индия

11 Октомври, 2026 07:35, обновена 11 Октомври, 2026 07:38 560 1

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Местни жители се опасяват от недостиг на вода, натиск върху електроенергийната система и малко работни места. Проектът във Вишакхапатнам е оценен на 15 млрд. долара

Протести срещу центъра за данни на Google в Индия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Протестите срещу изграждането на мащабен център за изкуствен интелект на Google във Вишакхапатнам, Индия, се засилват. На плакатите на недоволните има белезници около логото на компанията и предупреждение, че „данни не могат да се пият“, предаде АФП.

Багери вече разчистват горски терени и земеделски земи по югоизточното крайбрежие на страната. Инвестицията е на стойност 15 млрд. долара, а центърът ще бъде най-големият на Google извън Съединените щати.

Фермери губят земята си

Проектът се изгражда във Вишакхапатнам, в щата Андхра Прадеш, и е подкрепян от индийските власти като част от технологичните амбиции на страната. Площадката е с площ от 600 акра - повече от 340 футболни игрища.

За местоположението е от значение и фактът, че Вишакхапатнам е точка за излизане на подводни интернет кабели, свързващи Индия със Сингапур.

Сред засегнатите е 50-годишната фермерка Чандала Садама. Тя е получила над 82 000 долара за парцел от два акра, върху който е отглеждала мангови и кашуови дървета.

„Дойде някаква компания и без никакво уважение към нас взе земята, а ние се съгласихме“, заяви Садама.

Жената разказва, че виждащите се червени следи от разчистването на терена я карат да плаче.

Опасения за вода и електроенергия

Жители на района се опасяват, че центърът, заедно с други големи технологични обекти, ще натовари водоснабдяването и електроенергийната система. Те предупреждават и за възможни вреди върху околната среда, както и за ограничен брой постоянни работни места.

Google защитава проекта чрез позицията на Александър Смит, ръководител на инфраструктурата и енергетиката за Азиатско-тихоокеанския регион. Той определя инвестицията като ангажимент за няколко десетилетия и заявява, че компанията има задължение да бъде „добър съсед“.

„Водните ресурси, електропреносната мрежа и общностите около нашите обекти трябва да бъдат в по-добро състояние благодарение на присъствието ни“, каза Смит.

Правителството на Андхра Прадеш съобщава, че на хората, живели на терена, се предоставят не само финансови компенсации, но и нови жилища. Отделно от това проектът е представян от властите като ключова инвестиция за развитието на индийската технологична инфраструктура.

Източници: btvnovinite.bg, today.rtl.lu


Индия
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