Протести срещу центъра за данни на Google в Индия

Протестите срещу изграждането на мащабен център за изкуствен интелект на Google във Вишакхапатнам, Индия, се засилват. На плакатите на недоволните има белезници около логото на компанията и предупреждение, че „данни не могат да се пият“, предаде АФП.

Багери вече разчистват горски терени и земеделски земи по югоизточното крайбрежие на страната. Инвестицията е на стойност 15 млрд. долара, а центърът ще бъде най-големият на Google извън Съединените щати.

Фермери губят земята си

Проектът се изгражда във Вишакхапатнам, в щата Андхра Прадеш, и е подкрепян от индийските власти като част от технологичните амбиции на страната. Площадката е с площ от 600 акра - повече от 340 футболни игрища.

За местоположението е от значение и фактът, че Вишакхапатнам е точка за излизане на подводни интернет кабели, свързващи Индия със Сингапур.

Сред засегнатите е 50-годишната фермерка Чандала Садама. Тя е получила над 82 000 долара за парцел от два акра, върху който е отглеждала мангови и кашуови дървета.

„Дойде някаква компания и без никакво уважение към нас взе земята, а ние се съгласихме“, заяви Садама.

Жената разказва, че виждащите се червени следи от разчистването на терена я карат да плаче.

Опасения за вода и електроенергия

Жители на района се опасяват, че центърът, заедно с други големи технологични обекти, ще натовари водоснабдяването и електроенергийната система. Те предупреждават и за възможни вреди върху околната среда, както и за ограничен брой постоянни работни места.

Google защитава проекта чрез позицията на Александър Смит, ръководител на инфраструктурата и енергетиката за Азиатско-тихоокеанския регион. Той определя инвестицията като ангажимент за няколко десетилетия и заявява, че компанията има задължение да бъде „добър съсед“.

„Водните ресурси, електропреносната мрежа и общностите около нашите обекти трябва да бъдат в по-добро състояние благодарение на присъствието ни“, каза Смит.

Правителството на Андхра Прадеш съобщава, че на хората, живели на терена, се предоставят не само финансови компенсации, но и нови жилища. Отделно от това проектът е представян от властите като ключова инвестиция за развитието на индийската технологична инфраструктура.

Източници: btvnovinite.bg, today.rtl.lu