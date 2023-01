Екоктивисти "удариха" над 400 билборда на BMW и Toyota в Европа

Екоактивисти поеха отговорност за хакването на над 400 билборда на BMW и Toyota в Европа. Рекламните пана на двете компании бяха заменени от подигравателни реклами свързани с големите SUV-та на двата бранда и техните автомобили с ДВГ. Рекламите са били разположени във Франция, Германия, Англия и Белгия, като повечето от тях са били съсредоточени около Брюксел, където се провежда автомобилно изложение в момента.

Двете марки са били избрани поради това, че са оценени като най-зле представящите се в техните усилия за промяната на климатичните условия според InfluenceMap. От Toyota например разполагат само с един електрически автомобил, макар да се очаква тази бройка да се увеличи значително с бранда bZ.

I was recently commissioned by BMW to design some advertisements for them. The team at BMW really wanted me to help them highlight the hard work they’ve been doing to lobby against governments taking action on climate change. pic.twitter.com/cXeARfI4bx