Samsung представи най-новия Galaxy Z Flip 7 и по-евтиния Z Flip 7 FE

Samsung представи на новия Galaxy Z Flip7, позициониран като най-компактния телефон с изкуствен интелект. Устройството идва с обновен FlexWindow и съчетава Galaxy AI с още по-функционален външен дисплей, флагманска камера и ултракомпактен дизайн, предназначен да бъде интелигентен джобен спътник. ТМ Рох, президент и ръководител на отдел „Мобилно потребителско изживяване“ към Samsung Electronics, подчерта, че Galaxy Z Flip7 доказва, че високоразвит изкуствен интелект може да бъде интегриран в малък, джобен форм-фактор.

FlexWindow дисплеят на Galaxy Z Flip7 е проектиран за елегантно представяне на съдържание, което улеснява бързото писане на съобщения, проверка на графика и правенето на висококачествени селфита. С 4,1-инчов Super AMOLED FlexWindow, който е най-големият досега в серията Galaxy Z Flip, той предлага пълноекранно изживяване. Дисплеят достига до 2600 нита максимална яркост и поддържа 120Hz честота на опресняване, както на основния, така и на FlexWindow, осигурявайки гладко браузване и стрийминг, като FlexWindow е подобрен и с функцията Vision Booster за по-добра видимост на открито. Основният дисплей е 6,9-инчов Dynamic AMOLED 2X.



Samsung също представи Galaxy Z Flip7 FE, който разширява достъпа до сгъваемите устройства, като предлага 6,7-инчов основен дисплей и 50-мегапикселова камера FlexCam. Устройството може да се похвали с по-ниска цена спрямо своя по-голям събрат, макар да запазва повечето от важните му функции.



Galaxy Z Flip7 е с тегло от едва 188 грама и дебелина от 13,7 мм в сгънато положение, което го праи най-тънкият Galaxy Z Flip до момента. Устройството е защитено от Corning® Gorilla® Glass Victus® 2, а пантата Armor FlexHinge е по-тънка от предишното поколение и е изработена от високоустойчиви материали. Стабилната Armor алуминиева рамка допринася за здравината. Батерията е с капацитет 4300 mAh, което е най-голямата досега при Galaxy Z Flip, осигурявайки до 31 часа гледане на видео с едно зареждане. Захранван е от най-новия 3nm процесор, персонализиран за Galaxy, предлагащ подобрена производителност спрямо Galaxy Z Flip6. Samsung DeX е наличен при Galaxy Z Flip7 за първи път, позволявайки превръщането на устройството в работна станция.

С усъвършенствания FlexWindow и Galaxy AI, Galaxy Z Flip7 предлага нова ера на комфорт и функционалност. С One UI 8 и Android 16, устройството предоставя мултимодално AI изживяване. Gemini Live е достъпен директно във FlexWindow, позволявайки гласови команди и изпълнение на задачи. Споделянето на камерата в Gemini Live осигурява помощ в реално време, а Now Bar показва приложения, подкасти и известия в реално време на предния екран. Now Brief предоставя персонализирани ежедневни актуализации, включително трафик, напомняния, календарни събития и фитнес обобщения. Часовникът на FlexWindow се адаптира към тапета за ясно показване на времето.

Galaxy Z Flip7 предлага флагманско качество на фотографията и подобрена селфи камера, с усъвършенствания ProVisual Engine на Samsung за оптимизиране на кадрите. Системата от две задни камери включва 50МР широк и 12МР ултраширок обективи. Функции като Подобрена нощна фотография (Enhanced Nightography) и 10-битов HDR подобряват качеството на снимките и видеата при различни условия. Филтрите в реално време (Real-Time Filters) и новият слайдер за мащабиране (Zoom Slider) са налични от FlexWindow. Dual Preview позволява на фотографа и обекта да видят снимката на живо, а Portrait Studio при Photo Assist предлага креативни ефекти.Samsung укрепва мобилната сигурност с нови AI защити, разширено откриване на заплахи и подобрена мрежова сигурност с квантово устойчиво криптиране. One UI 8 въвежда подобрена криптирана защита Knox (KEEP) и усъвършенства Knox Matrix. Интегрирана е и постквантова криптография в Secure Wi-Fi. За собствениците на Galaxy Z Series, Samsung стартира услуга за бърза поддръжка в Европа, предлагаща безплатна специализирана помощ, като при нужда от ремонт, който не може да бъде извършен в същия ден, се предоставя временно устройство.

Galaxy Z Flip7 и Galaxy Z Flip7 FE вече са налични за предварителни поръчки с официални продажби, започващи от 25.07.2025 година. По време на предварителните поръчки клиентите могат да закупят по-голяма памет на цената на по-малка: за Galaxy Flip7 – 512GB на цената на 256GB; за Galaxy Flip FE – 256GB на цената на 128GB. Galaxy Z Flip7 се предлага в цветови варианти Jetblack („Наситено черно“), Blue Shadow („Мастилено синьо“), Coralred („Червен корал“) и Mint („Мента“) (само онлайн), докато Galaxy Flip7 FE се предлага в черно или бяло. С покупката на Galaxy Z Flip7 и Galaxy Z Flip7 FE клиентите получават и разширен достъп до Google AI Pro и 2 TB място за съхранение в облака за 6 месеца безплатно.

Цените започват от 2349 лева за Z Flip 7 и 1849 лева за Z Flip 7 FE.