Тръмп ще наложи допълнително 25% мито върху стоки от Индия

7 Август, 2025 19:01 380 9

Мярката е пряко свързана с производството на iPhone

Тръмп ще наложи допълнително 25% мито върху стоки от Индия - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Администрацията на Тръмп ще наложи нова 25% митническа такса върху всички вносни стоки от Индия, като по този начин общата митническа ставка ще достигне 50% – най-високата за която и да е страна. Новата такса, която влиза в сила на 27 август, е пряк отговор на продължаващия внос на руски петрол от Индия.

Тази промяна в политиката представлява голямо предизвикателство за Apple, която през последните години агресивно премества производството на iPhone в Индия. Моментът е особено труден, тъй като се очаква компанията да започне доставките на новата си серия iPhone 17 около същата дата, преди официалното ѝ обявяване в началото на септември. Новата тарифа може да наруши плановете на Apple да сглобява всички iPhone в Индия, което е основна част от стратегията ѝ за диверсификация на веригата за доставки извън Китай.

Макар че понастоящем около 14% от всички iPhone се произвеждат в Индия – като се очаква този процент да нарасне до 25% до края на годината – смартфоните и другите електронни устройства са временно освободени от новите тарифи. Това освобождаване обаче не е гарантирано, което създава значителна несигурност за Apple и нейните производствени партньори.

Съобщението е придружено от предупреждение от администрацията на Тръмп за възможно налагане на 100% мито върху всички вносни полупроводници. Компаниите, които инвестират в производствени мощности в САЩ, ще бъдат освободени от тези такси, както и производителите на продукти, произведени от полупроводници, като смартфони и лаптопи, при условие че са се ангажирали или са в процес на преместване на производството си в САЩ.


  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 1 Отговор
    Единственото сигурно нещо при договори с янките е.....
    ЧЕ НИКОГА НИКОЙ ДОГОВОР НЯМА ДА ГО СПАЗВАТ‼️‼️‼️

    Коментиран от #7

    19:06 07.08.2025

  • 2 факт

    1 3 Отговор
    господарят на Пусслер започна да се гави с него.

    19:07 07.08.2025

  • 3 Тръмп еврейския слуга

    2 1 Отговор
    100000% мито за извънземните от андромеда!!!

    19:08 07.08.2025

  • 4 БОЛЕН ЦЕНТАК

    2 0 Отговор
    А Моди си ги премести в другия крачол.

    19:09 07.08.2025

  • 5 УКРАЙНА 🇺🇦

    0 0 Отговор
    Хайде де стига с тези приказки а на Китай кога

    19:15 07.08.2025

  • 6 Мечтииии

    0 0 Отговор
    Как само щяхме да се прочуем, ако имахме мъдростта да се държим държавнически срещу Русия и бяхме предпочетени за място на срещи между Тръмп и Путин. Да не бяхме подражавали на празните приказки на урсула и присъдружните й! Имаме условия, но нямаме ум.

    19:16 07.08.2025

  • 7 УКРАЙНА 🇺🇦

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Това важи 1000% за Путлер

    Коментиран от #8

    19:17 07.08.2025

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "УКРАЙНА 🇺🇦":

    СмИшник, още индианците го разбраха по трудния начин, че в Северна Америка бледоликите НИКОГА не държат на думата си‼️
    А Путин от 2005-та говори едно и също. Това, че ЗАПАДНалИЯ свят не иска да го чуе си е техен проблем, от който и ние страдаме ‼️

    19:21 07.08.2025

  • 9 НИКО

    1 1 Отговор
    НЕ Е ДОБРЕ ТРЪМ ДА СКАЧА НА ДЪРЖАВИ ОТ БРИКС, ЧЕ МОЖЕ ДА СИ СЧУПИ ГЛАВАТА

    19:22 07.08.2025