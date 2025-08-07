Тръмп ще наложи допълнително 25% мито върху стоки от Индия

Администрацията на Тръмп ще наложи нова 25% митническа такса върху всички вносни стоки от Индия, като по този начин общата митническа ставка ще достигне 50% – най-високата за която и да е страна. Новата такса, която влиза в сила на 27 август, е пряк отговор на продължаващия внос на руски петрол от Индия.
Тази промяна в политиката представлява голямо предизвикателство за Apple, която през последните години агресивно премества производството на iPhone в Индия. Моментът е особено труден, тъй като се очаква компанията да започне доставките на новата си серия iPhone 17 около същата дата, преди официалното ѝ обявяване в началото на септември. Новата тарифа може да наруши плановете на Apple да сглобява всички iPhone в Индия, което е основна част от стратегията ѝ за диверсификация на веригата за доставки извън Китай.
Макар че понастоящем около 14% от всички iPhone се произвеждат в Индия – като се очаква този процент да нарасне до 25% до края на годината – смартфоните и другите електронни устройства са временно освободени от новите тарифи. Това освобождаване обаче не е гарантирано, което създава значителна несигурност за Apple и нейните производствени партньори.
Съобщението е придружено от предупреждение от администрацията на Тръмп за възможно налагане на 100% мито върху всички вносни полупроводници. Компаниите, които инвестират в производствени мощности в САЩ, ще бъдат освободени от тези такси, както и производителите на продукти, произведени от полупроводници, като смартфони и лаптопи, при условие че са се ангажирали или са в процес на преместване на производството си в САЩ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
ЧЕ НИКОГА НИКОЙ ДОГОВОР НЯМА ДА ГО СПАЗВАТ‼️‼️‼️
Коментиран от #7
19:06 07.08.2025
2 факт
19:07 07.08.2025
3 Тръмп еврейския слуга
19:08 07.08.2025
4 БОЛЕН ЦЕНТАК
19:09 07.08.2025
5 УКРАЙНА 🇺🇦
19:15 07.08.2025
6 Мечтииии
19:16 07.08.2025
7 УКРАЙНА 🇺🇦
До коментар #1 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Това важи 1000% за Путлер
Коментиран от #8
19:17 07.08.2025
8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #7 от "УКРАЙНА 🇺🇦":СмИшник, още индианците го разбраха по трудния начин, че в Северна Америка бледоликите НИКОГА не държат на думата си‼️
А Путин от 2005-та говори едно и също. Това, че ЗАПАДНалИЯ свят не иска да го чуе си е техен проблем, от който и ние страдаме ‼️
19:21 07.08.2025
9 НИКО
19:22 07.08.2025