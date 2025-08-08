Apple може да готви неочаквана промяна за iPhone 17 Pro

Нови изтекли информации от китайски източник сочат, че Apple най-накрая може да увеличи базовото хранилище на своите Pro модели, което би могло да смекчи удара от слуховете за увеличение на цените. Според източника, предстоящият iPhone 17 Pro ще се предлага с базово хранилище от 256 GB, което е значително увеличение спрямо базовия модел от 128 GB на предшественика му.

Макар че това дългоочаквано увеличение на паметта е добре дошла промяна за много потребители, изглежда, че ще има и едно предупреждение. Същият слух твърди, че iPhone 17 Pro ще поскъпне с 50 долара. Това означава, че iPhone 17 Pro с 256 GB ще бъде с 50 долара по-скъп от iPhone 16 Pro с 256 GB, който трябваше да се закупи на по-високо ниво. Тази стратегия е подобна на ценообразуването на iPhone 16 Pro Max, чийто базов модел започва от 256 GB.

Времето на тази новина е особено подходящо, тъй като се очаква Apple да представи новата серия iPhone 17 на специално събитие на 9 септември, а пускането на пазара да бъде на 19 септември.