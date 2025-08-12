Новини
Apple пусна поредна версия на новата си ОС

12 Август, 2025 17:00 619 1

Beta 6 ни приближава все повече до официалното представяне на iOS 26

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Apple пусна iOS 26 Beta 6, въвеждайки редица подобрения и актуализации с наближаването на окончателното публично пускане. Сред най-забележимите промени са по-бърза анимация при стартиране на приложенията, значителни промени в интерфейса „Liquid Glass“, нови мелодии и решение на спорната промяна в приложението „Камера“.

Последната бета версия предлага много по-бърза анимация при отваряне на приложенията, промяна, която потребителите веднага забелязаха и оцениха. Докосването на иконата на приложението на началния екран вече води до по-бърз и по-плавен преход, което прави устройството по-бързо и по-отзивчиво.

Новият дизайн „Liquid Glass”, който е в основата на iOS 26, е допълнително усъвършенстван. Екранът за заключване вече разполага с по-прозрачен часовник, което позволява да се вижда повече от фона, докато иконите на началния екран изглеждат като че ли плават на преден план. Актуализацията въвежда и шест нови мелодии, като една от тях, наречена „Dreamer”, получава особени похвали от първите потребители.

Apple също така се зае с една спорна промяна в избора на режим на приложението „Камера“. В по-ранните бета версии посоката на плъзгане за превключване между режимите на камерата беше обърната, което разочароваше потребителите и нарушаваше години на мускулна памет. Докато Beta 5 въведе превключвател „Classic Mode“ в настройките, за да върне посоката на плъзгане, Apple сега е премахнал този превключвател в Beta 6 и просто е направил поведението на плъзгане в приложението съгласувано с останалата част от iOS.


