Google подготвя нещо тайнствено за събитието на 20 август

Google се готви да бъде домакин на събитие за представянето на серията Pixel 10, озаглавено „Made by Google“, което ще се състои на 20 август в Бруклин, Ню Йорк. Събитието, което ще бъде водено от Джими Фалън, е празник на десет поколения Pixel устройства и се очаква да бъде голямо шоу.

Според информациите, на събитието ще бъде представена пълна гама от нови устройства, включително Pixel 10, Pixel 10 Pro и 10 Pro XL. Очаква се да дебютира и нов сгъваем модел, Pixel 10 Pro Fold. В допълнение към смартфоните, Google ще представи Pixel Watch 4 и Pixel Buds 2a. Слуховете сочат, че ще бъде показан и нов цвят за Pixel Buds Pro 2.

Макар изтеклите информации да разкриват много подробности за предстоящите устройства, ново видео с участието на Фалън подсказва за „тайни продукти“, което предполага, че въпреки широко разпространените изтекли информации, Google може да има още няколко изненади в запас. Списъкът с известни гости, който включва пилота от F1 Ландо Норис, легендата от NBA Стивън Къри и Jonas Brothers, показва, че тазгодишното събитие е повече от стандартна технологична презентация и е замислено като значим момент за марката.