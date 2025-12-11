Изтекоха спецификациите на евтиния Pixel 10a

Шумът около Google Pixel 10a се засилва преди очакваното му пускане на пазара в началото на 2026 година, но най-новите подробности за сертифицирането очертават по-скоро консервативно усъвършенстване, отколкото основна промяна. Благодарение на изтекла информация за сертифицирането от Verizon, споделена от Еван Блас, основните спецификации на следващия смартфон от среден клас на Google изглеждат почти идентични с тези на предшественика му.

Потвърдено е, че 10a ще запази същия ярък 6,28-инчов AMOLED дисплей с FHD+ резолюция и 120Hz честота на опресняване, 5100 mAh батерия, вероятно с 23W зарядно, и 8GB RAM с 128GB памет за базовата версия. Камерата, която е характерна за Pixel, също ще остане непроменена, с 48-мегапикселов основен сензор (f/1.7), 13-мегапикселов ултраширокоъгълен обектив и 13-мегапикселова селфи камера, разположена в отвор в екрана.

Най-забележителното отклонение от обичайната стратегия на Google да оборудва серията „a” с най-новия флагмански чип е повтарящата се слух, че Pixel 10a ще използва отново чипсета Tensor G4, който се намира в серията Pixel 9, като се откаже от новия Tensor G5, който се намира във флагманския Pixel 10. Тази стъпка се разглежда като мярка за намаляване на разходите, предназначена да поддържа конкурентна цена, като потенциално запазва началната цена от 499 долара на своя предшественик. Някои доклади предполагат, че Tensor G4 в 10a може да бъде „подобрен“ с по-високи тактови честоти или да се възползва от подобрено термично управление, въпреки че запазването му означава, че 10a вероятно ще пропусне някои от AI функциите от следващо поколение, като „Magic Cue“, запазени за флагманската платформа Tensor G5.