Внимание: Китайски хибридни автомобили и електромобили причинявали рак!

Изследване на учени от Пермския национален изследователски политехнически университет в Русия повдига сериозни въпроси относно безопасността на някои китайски хибридни автомобили. Според тях, електромагнитното излъчване в тези превозни средства може да надвиши безопасните стандарти до осем пъти.

Опасни нива при ускорение

Изследването, проведено в различни режими на шофиране, показва, че най-високи стойности са регистрирани по време на ускорение. В тези моменти напрежението на електрическото поле достига 200 V/m (волта/метър), което е значително над максимално допустимите граници. За сравнение, безопасният диапазон е между 10 и 25 V/m, а границата на допустимото е 40 V/m.

"Магнитното поле се държеше по подобен начин: интензитетът му се увеличаваше рязко по време на ускорение и спиране, създавайки допълнително натоварване върху тялото", отбеляза Алексей Щелудяков, директор на Института за пътно строителство и транспорт на университета.

Източници на излъчване и възможни рискове

Учените обясняват, че основните източници на електромагнитно излъчване в хибридните и електрическите автомобили са тяговият двигател, батериите, инверторите и зарядните устройства. За разлика от традиционните автомобили, където тези компоненти работят периодично, в електромобилите те са активни през цялото време на движение.

Според експертите, продължителното излагане на висока радиация може да има кумулативен ефект и да доведе до сериозни здравословни проблеми, включително неврологични разстройства, депресия и повишен риск от рак.

Резултатите от проучването показват, че съществуващите системи за защита от електромагнитни полета в тези автомобили се нуждаят от подобрение, особено в режимите на активно ускорение и спиране, за да се гарантира безопасността на водача и пътниците.