Внимание: Китайски хибридни автомобили и електромобили причинявали рак!

Изследване на учени от Пермския национален изследователски политехнически университет в Русия повдига сериозни въпроси относно безопасността на някои китайски хибридни автомобили. Според тях, електромагнитното излъчване в тези превозни средства може да надвиши безопасните стандарти до осем пъти.
Опасни нива при ускорение
Изследването, проведено в различни режими на шофиране, показва, че най-високи стойности са регистрирани по време на ускорение. В тези моменти напрежението на електрическото поле достига 200 V/m (волта/метър), което е значително над максимално допустимите граници. За сравнение, безопасният диапазон е между 10 и 25 V/m, а границата на допустимото е 40 V/m.
"Магнитното поле се държеше по подобен начин: интензитетът му се увеличаваше рязко по време на ускорение и спиране, създавайки допълнително натоварване върху тялото", отбеляза Алексей Щелудяков, директор на Института за пътно строителство и транспорт на университета.
Източници на излъчване и възможни рискове
Учените обясняват, че основните източници на електромагнитно излъчване в хибридните и електрическите автомобили са тяговият двигател, батериите, инверторите и зарядните устройства. За разлика от традиционните автомобили, където тези компоненти работят периодично, в електромобилите те са активни през цялото време на движение.
Според експертите, продължителното излагане на висока радиация може да има кумулативен ефект и да доведе до сериозни здравословни проблеми, включително неврологични разстройства, депресия и повишен риск от рак.
Резултатите от проучването показват, че съществуващите системи за защита от електромагнитни полета в тези автомобили се нуждаят от подобрение, особено в режимите на активно ускорение и спиране, за да се гарантира безопасността на водача и пътниците.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 таксиджия 🚖
16:32 20.08.2025
2 Гост
16:34 20.08.2025
3 Сократ
16:36 20.08.2025
4 Слави Радославов
Факт е...
16:37 20.08.2025
5 Селянин
Коментиран от #6
16:37 20.08.2025
6 Да да,така е,
До коментар #5 от "Селянин":гроздето.е кисело!!!
Коментиран от #17
16:39 20.08.2025
7 А европейските и американските са
Така ли
16:40 20.08.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 БМВИБЕНЦ
16:46 20.08.2025
10 трафопостовете
16:49 20.08.2025
11 Демек има възможност
16:49 20.08.2025
12 Фактология
- на пода в краката, където дори такова поле е безвредно
- На нивото на главата, където измереното количество електромагнитно излъчване е около 100 пъти по-ниско от световните стандарти
- Или директно около някой кабел под металния под на автомобила, който служи като фараде в кафез и предпазва пътниците.
Тоест такова "изследване" съществува и е публикувано, но никой не знае къде точно са измервали, но пък е дадено с Какъв уред е измерено и всеки може да си направи сметката
Коментиран от #22
16:50 20.08.2025
13 Мисирка в действие
Коментиран от #14
16:50 20.08.2025
14 Снимка
До коментар #13 от "Мисирка в действие":Радо е експерт но не познава марките и моделите на колите
16:52 20.08.2025
15 Лопата Орешник
16:52 20.08.2025
16 Има нещо
16:53 20.08.2025
17 Асгард
До коментар #6 от "Да да,така е,":Има доста кисели сортове грозде!!!
16:55 20.08.2025
18 АЙДЕ БЕ...?!
Явно,че искате да скарате Китай с Русия,ама няма как да стане...!
Даже-Напротив...!
16:59 20.08.2025
19 БРАВО
17:05 20.08.2025
20 Ролан
Идеята е да купуваме скъпи европейски автомобили)))
17:06 20.08.2025
21 Опа
17:09 20.08.2025
22 Госあ
До коментар #12 от "Фактология":Къде е публикувано ? Бай дъ уей ?
17:10 20.08.2025
23 Факти
Коментиран от #25
17:11 20.08.2025
24 ИВАН
17:17 20.08.2025
25 Госあ
До коментар #23 от "Факти":Ай са вземи и погледни статистиката по държави за ракови заболявания на промил 😉 и пак си драскай
17:18 20.08.2025