Внимание: Китайски хибридни автомобили и електромобили причинявали рак!

20 Август, 2025 16:30 992 25

Много вредно електромагнитно излъчване в китайските хибриди: руски учени алармират за опасни нива и риск от ракови заболявания

Внимание: Китайски хибридни автомобили и електромобили причинявали рак! - 1
Снимка: Shutterstock
Изследване на учени от Пермския национален изследователски политехнически университет в Русия повдига сериозни въпроси относно безопасността на някои китайски хибридни автомобили. Според тях, електромагнитното излъчване в тези превозни средства може да надвиши безопасните стандарти до осем пъти.

Опасни нива при ускорение

Изследването, проведено в различни режими на шофиране, показва, че най-високи стойности са регистрирани по време на ускорение. В тези моменти напрежението на електрическото поле достига 200 V/m (волта/метър), което е значително над максимално допустимите граници. За сравнение, безопасният диапазон е между 10 и 25 V/m, а границата на допустимото е 40 V/m.

"Магнитното поле се държеше по подобен начин: интензитетът му се увеличаваше рязко по време на ускорение и спиране, създавайки допълнително натоварване върху тялото", отбеляза Алексей Щелудяков, директор на Института за пътно строителство и транспорт на университета.

Източници на излъчване и възможни рискове

Учените обясняват, че основните източници на електромагнитно излъчване в хибридните и електрическите автомобили са тяговият двигател, батериите, инверторите и зарядните устройства. За разлика от традиционните автомобили, където тези компоненти работят периодично, в електромобилите те са активни през цялото време на движение.

Според експертите, продължителното излагане на висока радиация може да има кумулативен ефект и да доведе до сериозни здравословни проблеми, включително неврологични разстройства, депресия и повишен риск от рак.

Резултатите от проучването показват, че съществуващите системи за защита от електромагнитни полета в тези автомобили се нуждаят от подобрение, особено в режимите на активно ускорение и спиране, за да се гарантира безопасността на водача и пътниците.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 таксиджия 🚖

    12 2 Отговор
    Затова карам бензин с ръчна трансмисия

    16:32 20.08.2025

  • 2 Гост

    22 1 Отговор
    Интересно, защо пък само китайските? Най простия отговор е, че такива са изследвани, ама в Теслата няма ли подобни елементи?

    16:34 20.08.2025

  • 3 Сократ

    26 3 Отговор
    Китайските причиняват рак, а западняшките го лекуват. Аман от глупости. Уважавайте се малко бе, журнала.

    16:36 20.08.2025

  • 4 Слави Радославов

    20 2 Отговор
    Причиняват вероятно и КОВИД...СПИН...и дебилизъм от ,който страдат авторите у сайта...
    Факт е...

    16:37 20.08.2025

  • 5 Селянин

    16 1 Отговор
    Тепърва ще излизат много истини за електромобилите.

    Коментиран от #6

    16:37 20.08.2025

  • 6 Да да,така е,

    1 13 Отговор

    До коментар #5 от "Селянин":

    гроздето.е кисело!!!

    Коментиран от #17

    16:39 20.08.2025

  • 7 А европейските и американските са

    11 1 Отговор
    Екото на екото
    Така ли

    16:40 20.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 БМВИБЕНЦ

    3 0 Отговор
    Лекуват Рак хахахахаха

    16:46 20.08.2025

  • 10 трафопостовете

    5 0 Отговор
    в старите блокове са на първият етаж

    16:49 20.08.2025

  • 11 Демек има възможност

    5 0 Отговор
    който кара електромобил да изкукурига по някое време.

    16:49 20.08.2025

  • 12 Фактология

    2 2 Отговор
    Това е курсов проект на студент в пермския институт направено с инструмент за 100 лв купен от AliExpress. Цялото изследване е върху един единствен хибриден китайски автомобил, като никъде не се споменава къде е направено измерването

    - на пода в краката, където дори такова поле е безвредно
    - На нивото на главата, където измереното количество електромагнитно излъчване е около 100 пъти по-ниско от световните стандарти

    - Или директно около някой кабел под металния под на автомобила, който служи като фараде в кафез и предпазва пътниците.


    Тоест такова "изследване" съществува и е публикувано, но никой не знае къде точно са измервали, но пък е дадено с Какъв уред е измерено и всеки може да си направи сметката

    Коментиран от #22

    16:50 20.08.2025

  • 13 Мисирка в действие

    6 0 Отговор
    Радко , таз снимка която си сложил е с Фолксвагени, а не на китайски

    Коментиран от #14

    16:50 20.08.2025

  • 14 Снимка

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Мисирка в действие":

    Радо е експерт но не познава марките и моделите на колите

    16:52 20.08.2025

  • 15 Лопата Орешник

    2 4 Отговор
    Ставате смешни в тъжните си опити да компрометирате конкуренцията! Сещайте се кога руснаците ще компрометират съюзника си и ще го изобличат в полза на европейските таралясници! В най добър случай са еднакво зле нашите и техните електрически автомобили,!

    16:52 20.08.2025

  • 16 Има нещо

    3 0 Отговор
    Вярно в това. Но първо измират сперматозоиди. Много са податливи на високи нива на магнитни полета....

    16:53 20.08.2025

  • 17 Асгард

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Да да,така е,":

    Има доста кисели сортове грозде!!!

    16:55 20.08.2025

  • 18 АЙДЕ БЕ...?!

    2 3 Отговор
    Че и...,,руски учени"...?!
    Явно,че искате да скарате Китай с Русия,ама няма как да стане...!
    Даже-Напротив...!

    16:59 20.08.2025

  • 19 БРАВО

    2 0 Отговор
    Тогава веднага трябва да се спрът Електро бусовете в София и сраната ! Всички са китайски !

    17:05 20.08.2025

  • 20 Ролан

    1 1 Отговор
    Скоро ще четем ,че причиняват и кариеси ))))
    Идеята е да купуваме скъпи европейски автомобили)))

    17:06 20.08.2025

  • 21 Опа

    1 0 Отговор
    Електромобилите като цяло имат доста вредно лъчение. Това е поредният проект, който трови здравето ни и след време ще излезе информация, но ще е късно. В този ред на мисли защо убиха през 80те човека, който изобрети двигател, който се движи чрез вода?

    17:09 20.08.2025

  • 22 Госあ

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Фактология":

    Къде е публикувано ? Бай дъ уей ?

    17:10 20.08.2025

  • 23 Факти

    0 0 Отговор
    Информацията идва от Русия и копейките са в ступор. Мечтите им за китайска доминация и смърт за Европа се разпадат. Всички знаем какво ще стане ако това се окаже вярно. Китай ще потъне, а с него и китайска губерния Русия.

    Коментиран от #25

    17:11 20.08.2025

  • 24 ИВАН

    0 0 Отговор
    Всичко причинява рак и болести, и израждания - телефони, пластмасите дето ги ядем и пием всеки ден, консервантите в храните ... а тия коли е ясно, че са вредни.

    17:17 20.08.2025

  • 25 Госあ

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Факти":

    Ай са вземи и погледни статистиката по държави за ракови заболявания на промил 😉 и пак си драскай

    17:18 20.08.2025