Google “уби” Pixel Tablet след само две години на пазара

След пускането на новата серия Pixel 10, ръководството на Google потвърди, че компанията е спряла разработването на наследник на Pixel Tablet. Това решение идва, след като оригиналният таблет, пуснат на пазара през 2023 година, получи смесени отзиви и не успя да се наложи на пазара срещу конкуренти като iPad на Apple и Galaxy Tab на Samsung.

Въпреки че Pixel Tablet имаше уникален дизайн и дълбока интеграция с екосистемата на Google, той беше възпрепятстван от проблеми с производителността и липсата на подходящи аксесоари. Идентичността му като продукт също беше причина за объркване за много потребители, тъй като функционираше по-скоро като наследник на Nest Hub, отколкото като истински таблет за продуктивност. Това доведе до упорити слухове през 2024 година, че потенциалният Pixel Tablet 2 или ще бъде изоставен, или ще претърпи значителна промяна.

Google обосновава решението си с това, че според компанията потребителите вече носят достатъчно устройства, като смартфони, часовници, слушалки и очила. Това подсказва, че компанията не вижда ясна и значима роля за таблета в бъдещата си хардуерна екосистема, особено след като сгъваемите ѝ телефони, като новия Pixel 10 Pro Fold, се разширяват, за да запълнят празнината между телефоните и таблетите. Засега бъдещето на серията Pixel Tablet е несигурно и Google вероятно ще изчака, докато не намери по-убедителна визия за продуктовата категория, преди да я преразгледа.