Apple разкри кога ще представи iPhone 17

27 Август, 2025 13:01 425 0

Събитието ще се състои на 9 септември

Apple официално обяви, че следващото си голямо събитие за представяне на нови продукти ще се състои на 9 септември, вторник, в Steve Jobs Theater в Apple Park, Купертино, Калифорния. Компанията започна да разпраща покани до медиите с мотото „awe dropping” (впечатляващо), което е игра на думи с „awe-inspiring” (вдъхновяващо) и „jaw-dropping” (зашеметяващо).

Събитието, което ще се излъчва на живо, ще започне в 10:00 часа сутринта (тихоокеанско време). Основният фокус е върху дългоочакваната серия iPhone 17, за която се носят слухове, че ще включва четири модела: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

Очаква се новият iPhone 17 Air да бъде ключов акцент, тъй като се носят слухове, че той ще замести модела „Plus“ с невероятно тънък дизайн, с дебелина под 6 мм. Макар че тази тънкост ще го направи най-елегантният iPhone досега, се очаква той да бъде с малка батерия и една задна камера. Остава да се види как потребителите ще реагират на тези компромиси.

Освен новите iPhone, Apple се очаква да представи и друг хардуер, включително Apple Watch Series 11 и AirPods Pro 3.


