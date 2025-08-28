Производител на прахосмукачки се закани на Bugatti Veyron с първата си кола

Dreame, китайска компания, известна с домакинските си уреди, включително прахосмукачки и роботизирани косачки, обяви официалното си навлизане в автомобилната индустрия. Компанията, заяви, че първият ѝ автомобил ще бъде „ултралуксозен чисто електрически автомобил“, позициониран като конкурент на Bugatti Veyron.

Според изявление на компанията, електрическият суперкар се планира да бъде пуснат на пазара през 2027 година. Dreame твърди, че новата ѝ кола ще бъде „най-бързата в света“ и ще се задвижва от електрически двигатели, разработени от самата компания. Компанията е събрала екип от близо 1000 души, които да работят по проекта.

Навлизането на Dreame на автомобилния пазар не е нова идея за компанията. Тя твърди, че планира да навлезе в индустрията от 2013 година, а през 2024 година се появиха първите слухове за EREV (електрически автомобил с удължен пробег), планиран за европейския пазар. Компанията вярва, че може да се отличи от традиционните производители на луксозни автомобили, като интегрира интелигентна екосистема, която свързва автомобила с умния дом и мобилните устройства на потребителя.