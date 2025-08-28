Новини
Технологии »
Производител на прахосмукачки се закани на Bugatti Veyron с първата си кола

Производител на прахосмукачки се закани на Bugatti Veyron с първата си кола

28 Август, 2025 15:28 546 1

  • dream-
  • прахосмукачки-
  • коли-
  • bugatti-
  • veyron-
  • chiron

Dreame навлиза на пазара на електромобили

Производител на прахосмукачки се закани на Bugatti Veyron с първата си кола - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Dreame, китайска компания, известна с домакинските си уреди, включително прахосмукачки и роботизирани косачки, обяви официалното си навлизане в автомобилната индустрия. Компанията, заяви, че първият ѝ автомобил ще бъде „ултралуксозен чисто електрически автомобил“, позициониран като конкурент на Bugatti Veyron.

Според изявление на компанията, електрическият суперкар се планира да бъде пуснат на пазара през 2027 година. Dreame твърди, че новата ѝ кола ще бъде „най-бързата в света“ и ще се задвижва от електрически двигатели, разработени от самата компания. Компанията е събрала екип от близо 1000 души, които да работят по проекта.

Навлизането на Dreame на автомобилния пазар не е нова идея за компанията. Тя твърди, че планира да навлезе в индустрията от 2013 година, а през 2024 година се появиха първите слухове за EREV (електрически автомобил с удължен пробег), планиран за европейския пазар. Компанията вярва, че може да се отличи от традиционните производители на луксозни автомобили, като интегрира интелигентна екосистема, която свързва автомобила с умния дом и мобилните устройства на потребителя.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 3 гласа.
  • 1 мдаааа

    2 1 Отговор
    Е това рядко се вижда , кола-прахосмукачка ... Дали не е Москвич 18 ?

    15:34 28.08.2025