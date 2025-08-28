Samsung ще представи нов смартфон точно преди голямото събитие на Apple (ВИДЕО)

Samsung официално обяви „Galaxy Event“, което ще се проведе виртуално на 4 септември. Събитието ще бъде излъчвано на живо на уебсайта на Samsung и канала на компанията в YouTube. Този език силно подсказва дебюта на дългоочаквания Galaxy S25 FE, както и на Galaxy Tab S11 и Galaxy Tab S11 Ultra.

Samsung потвърди и участието си в IFA 2025 в Берлин, Германия, което започва на 5 септември. Компанията ще проведе пресконференция и ще организира изложбени щандове по време на събитието.

Това представяне ще се проведе само няколко дни преди дългоочакваната премиера на новото поколение iPhone. Както вече ви разказахме, Apple вече потвърди, че събитието за новите смартфони на компанията ще се проведе на 9 септември.