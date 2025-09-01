Новини
Технологии »
Изтекли изображения показват всички нови „айфони“

Изтекли изображения показват всички нови „айфони“

1 Септември, 2025 12:55 673 2

  • apple-
  • iphone-
  • iphone 17-
  • iphone 17 pro

Производител на аксесоари отново разкри смартфоните

Изтекли изображения показват всички нови „айфони“ - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Apple официално насрочи събитие за представяне на новите си смартфони на 9 септември в театъра „Стив Джобс“ в Купертино, където с очакваното да представи новата серия iPhone 17. Според слуховете новата серия ще включва iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

Според изтекли информации, включително изображения на калъфи от марката за аксесоари Urban Armor Gear (UAG), моделите iPhone 17 Pro и Pro Max ще разполагат с преработен модул на задната камера. Калъфите имат и отвори за бутона Action и новия бутон Camera Control. Очаква се iPhone 17 Air да има една задна камера, напомнящ телефоните Pixel на Google, и също ще разполага с бутоните Action и Camera Control.

Изтекли изображения показват всички нови „айфони“

Слуховете сочат, че всички модели ще получат значително подобрение на камерата, като предната камера ще премине от 12 мегапиксела на 24 мегапиксела. Моделите Pro може да разполагат и с нова механична бленда, подобрен 48-мегапикселов телеобектив и възможност за запис на 8K видео. Очаква се цялата гама iPhone 17 да разполага с дисплей с 120Hz ProMotion, функция, която преди беше ексклузивна за моделите Pro.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Странно

    1 2 Отговор
    Как е възможно да продължавам да не съм впечатлена не само от тази марка смартфони.

    Коментиран от #2

    13:01 01.09.2025

  • 2 киро

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Странно":

    Що трябва да си впечатлена ма???? Кретай там с ксиоми и не се обаждай!

    13:27 01.09.2025