Изтекли изображения показват всички нови „айфони“

Apple официално насрочи събитие за представяне на новите си смартфони на 9 септември в театъра „Стив Джобс“ в Купертино, където с очакваното да представи новата серия iPhone 17. Според слуховете новата серия ще включва iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

Според изтекли информации, включително изображения на калъфи от марката за аксесоари Urban Armor Gear (UAG), моделите iPhone 17 Pro и Pro Max ще разполагат с преработен модул на задната камера. Калъфите имат и отвори за бутона Action и новия бутон Camera Control. Очаква се iPhone 17 Air да има една задна камера, напомнящ телефоните Pixel на Google, и също ще разполага с бутоните Action и Camera Control.

Слуховете сочат, че всички модели ще получат значително подобрение на камерата, като предната камера ще премине от 12 мегапиксела на 24 мегапиксела. Моделите Pro може да разполагат и с нова механична бленда, подобрен 48-мегапикселов телеобектив и възможност за запис на 8K видео. Очаква се цялата гама iPhone 17 да разполага с дисплей с 120Hz ProMotion, функция, която преди беше ексклузивна за моделите Pro.