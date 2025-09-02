Apple може да се откаже изцяло от физическия слот за SIM-карта

Apple планира значителна промяна в стратегията си за iPhone, като според нова информация предстоящата серия iPhone 17 ще бъде само с eSIM в Европа, подобно на това как iPhone 14 и по-новите модели се продават в САЩ. Тази промяна се подкрепя от доклади от „източник, запознат с въпроса“, които сочат, че Apple изисква от служителите в търговските обекти на своите оторизирани дистрибутори в Европейския съюз да завършат обучителен курс за iPhone само с eSIM до 5 септември, само четири дни преди събитието, което предизвиква очакванията за представянето на iPhone 17.

Това задължително обучение, което според информациите се провежда чрез вътрешното приложение SEED на Apple, платформа, използвана за обучение на служители по целия свят, подсказва, че премахването на физическата SIM-карта може да бъде глобална мярка. Преминаването към дизайн само с eSIM за iPhone 17 Air се обсъжда от известно време поради ултратънкия дизайн на модела, който би спечелил от промяната, спестяваща място. Въпреки това, задължителното обучение за цялата линия iPhone 17 предполага, че другите модели, включително стандартният iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, също биха могли да се продават без физически слот за SIM карта в Европа.

Макар че изглежда, че се подготвя глобална промяна, възможно е някои пазари, като например Китай, да бъдат изключения от тази нова политика поради регулаторни ограничения и предпочитание към двойни физически SIM карти. Преминаването към eSIM се насърчава от Apple като начин за повишаване на сигурността, тъй като eSIM не може да бъде физически извадена от изгубено или откраднато устройство, и за осигуряване на по-голяма гъвкавост за потребители, които често пътуват или се налага да управляват няколко телефонни номера.