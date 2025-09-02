Новини
Технологии »
Realme представя смартфон с 10 000мАч батерия

Realme представя смартфон с 10 000мАч батерия

2 Септември, 2025 21:10 414 0

  • realme-
  • батерия-
  • смартфон

Дебютът ще се състои през следващата година

Realme представя смартфон с 10 000мАч батерия - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Realme разширява границите на технологията за батерии за смартфони с потвърден план за пускане на пазара на телефон с огромна капацитет от 10 000 mAh в началото на 2026 година. Това следва предишното представяне на компанията на прототип на устройство, което беше изненадващо тънко – 8,5 мм, и тежеше 215 г.

Realme представя смартфон с 10 000мАч батерия

Макар моделът с 10 000 mAh да е планиран за следващата година, Realme не забавя темпото. Компанията представи две революционни концепции на неотдавнашния си 828 Fan Festival: „Chill Fan Phone“ с вграден вентилатор за охлаждане и термоелектрически охладител, и телефон с още по-голяма батерия от 15 000 mAh. Концепцията с 15 000 mAh, която използва 100% силициев аноден дизайн, се рекламира като предлагаща до пет дни употреба с едно зареждане и може дори да функционира като power bank с обратно зареждане.

Това устройство ще представлява значителна крачка напред в сравнение с настоящите модели на компанията, които вече разполагат с големи батерии от 7000 mAh и 7200 mAh. Този поетапен подход демонстрира ангажимента на Realme да стане лидер в иновациите в областта на батериите, като моделът с 7500 mAh служи като мост към по-големите 10 000 mAh и повече.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ