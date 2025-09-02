Realme представя смартфон с 10 000мАч батерия

Realme разширява границите на технологията за батерии за смартфони с потвърден план за пускане на пазара на телефон с огромна капацитет от 10 000 mAh в началото на 2026 година. Това следва предишното представяне на компанията на прототип на устройство, което беше изненадващо тънко – 8,5 мм, и тежеше 215 г.

Макар моделът с 10 000 mAh да е планиран за следващата година, Realme не забавя темпото. Компанията представи две революционни концепции на неотдавнашния си 828 Fan Festival: „Chill Fan Phone“ с вграден вентилатор за охлаждане и термоелектрически охладител, и телефон с още по-голяма батерия от 15 000 mAh. Концепцията с 15 000 mAh, която използва 100% силициев аноден дизайн, се рекламира като предлагаща до пет дни употреба с едно зареждане и може дори да функционира като power bank с обратно зареждане.

Това устройство ще представлява значителна крачка напред в сравнение с настоящите модели на компанията, които вече разполагат с големи батерии от 7000 mAh и 7200 mAh. Този поетапен подход демонстрира ангажимента на Realme да стане лидер в иновациите в областта на батериите, като моделът с 7500 mAh служи като мост към по-големите 10 000 mAh и повече.