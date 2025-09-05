Новини
Samsung представи Galaxy S25 FE

5 Септември, 2025 14:10 597 1

Fan Edition пристига с по-ниска цена и някои от характеристиките на флагмана

Samsung представи Galaxy S25 FE - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Samsung официално представи Galaxy S25 FE на изложението IFA в Берлин. Новият смартфон „Fan Edition“ е по-достъпен вариант от серията Galaxy S25, предлагащ много от ключовите характеристики на флагмана с няколко стратегически компромиса. Той има сходен дизайн с предшественика си, S24 FE, но включва значителни подобрения, като по-голяма батерия и по-мощен процесор.

Телефонът се захранва от 4nm Exynos 2400 SoC и е съчетан с 8GB RAM. Той се предлага с опции за съхранение до 512GB, което е новост за серията FE на някои пазари, и разполага с 10% по-голяма парокамера за подобрено термично управление. Устройството се захранва от 4900 mAh батерия с поддръжка за 45W кабелно зареждане, което е значително увеличение спрямо предишния модел. S25 FE работи с One UI 8 на базата на Android 16 и е подкрепен от водещо в класа си обещание за седем години актуализации на операционната система и актуализации за сигурност.

Galaxy S25 FE разполага с 6,7-инчов Dynamic AMOLED 2X LTPS дисплей с Full HD+ резолюция и честота на опресняване 120Hz. Екранът може да достигне максимална яркост от 1900 нита. Камерите са с тройна конфигурация на гърба: 50-мегапикселов основен сензор с OIS, 12-мегапикселов ултраширокоъгълен обектив с 123-градусово зрително поле и 8-мегапикселов телеобектив с 3x оптичен зум и OIS. Предната камера също е подобрена до 12-мегапикселов сензор.

Конструкцията на телефона включва IP68 рейтинг за водо- и прахоустойчивост, подобрена рамка от Armor Aluminum и Corning Gorilla Glass Victus+ както отпред, така и отзад. Основна продажна точка е неговият всеобхватен набор от AI функции, включително Gemini Live, Circle to Search, Generative Edit и Instant Slow-mo, които правят флагманските AI инструменти по-достъпни.

Samsung Galaxy S25 FE се предлага в четири цвята: Icyblue, Jetblack, Navy и White. Цената му започва от 749 евро за модела с 8 GB/128 GB, като се предлагат и варианти с по-голям капацитет на паметта.


