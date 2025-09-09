Новини
iPhone 17 Air: Най-новият смартфон в гамата на Apple

iPhone 17 Air: Най-новият смартфон в гамата на Apple

9 Септември, 2025 20:52 877 5

  • iphone-
  • iphone 17-
  • iphone 17 air

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Apple официално представи дългоочаквания iPhone 17 Air, нов модел, който замества iPhone 17 Plus в продуктовата гама и се позиционира като пряк конкурент на тънките и елегантни телефони като Galaxy S25 Edge. Основната характеристика на устройството е неговата ултратънка форма с дебелина едва 5,5 мм, което го прави най-тънкият iPhone, произвеждан досега. Дизайнът на iPhone 17 Air се определя от тази тънкост, заедно с новия дизайн на „камерата“ на гърба и тънките рамки, които създават елегантна и изтънчена естетика. Той се предлага в четири дискретни цвята.

iPhone 17 Air заема уникално място в семейството на iPhone по отношение на размер и функции. 6,6-инчовият му дисплей е по-голям от този на базовия iPhone 17, но по-малък от този на най-високия клас iPhone 17 Pro Max, което го прави идеален избор за потребители, които искат разумно голям екран в лек и тънък корпус. Макар че тънкият корпус на устройството е довел до по-малък физически размер на батерията, Apple е компенсирала това с батерия с висока плътност и нова функция „Adaptive Power“, която интелигентно регулира производителността, за да пести живота на батерията, което му позволява да се конкурира с други модели от гамата.

В ход, който помага за постигането на тънкия профил на телефона, iPhone 17 Air идва с една 48-мегапикселова основна камера на гърба, което е отклонение от конфигурациите с двойна камера на други модели. Въпреки това, това е камера с високи възможности, която трябва да може да се справи с повечето ежедневни нужди от фотография. Телефонът е оборудван и с мощен чип A19, 8 GB RAM и избор от 128 GB, 256 GB или 512 GB вътрешна памет. Дизайнът на iPhone 17 Air също се отказва от физическата SIM карта в повечето пазари в полза на конфигурация само с eSIM, което помага да се освободи ценно вътрешно пространство за батерията.


Оценка 2 от 1 гласа.
  • 1 Индииското айфонче

    3 0 Отговор
    Тъничко и скъпо!

    21:10 09.09.2025

  • 2 Гост

    0 2 Отговор
    Освен на Зачия, явно редакцията е фен и на Самсенг.

    , платен фен!

    21:12 09.09.2025

  • 3 таксиджия 🚖

    2 0 Отговор
    Бе нещо акцийте на Апъл не скачат от този ивент рибираши. Големите търговци със хедж фондовете чакат да чуят нещо за ЕйАй, па то нема. Апъл ше ползват Джемини на гооогле.

    Коментиран от #4

    21:16 09.09.2025

  • 4 Гост

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "таксиджия 🚖":

    Ти си гледай хеджа на газовата, Ейпъл не ги мисли...

    21:23 09.09.2025

  • 5 Гост

    0 1 Отговор
    Ползвам Сони! Еал съм ги вси и все!

    21:31 09.09.2025