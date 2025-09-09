iPhone 17 Air: Най-новият смартфон в гамата на Apple

Apple официално представи дългоочаквания iPhone 17 Air, нов модел, който замества iPhone 17 Plus в продуктовата гама и се позиционира като пряк конкурент на тънките и елегантни телефони като Galaxy S25 Edge. Основната характеристика на устройството е неговата ултратънка форма с дебелина едва 5,5 мм, което го прави най-тънкият iPhone, произвеждан досега. Дизайнът на iPhone 17 Air се определя от тази тънкост, заедно с новия дизайн на „камерата“ на гърба и тънките рамки, които създават елегантна и изтънчена естетика. Той се предлага в четири дискретни цвята.

iPhone 17 Air заема уникално място в семейството на iPhone по отношение на размер и функции. 6,6-инчовият му дисплей е по-голям от този на базовия iPhone 17, но по-малък от този на най-високия клас iPhone 17 Pro Max, което го прави идеален избор за потребители, които искат разумно голям екран в лек и тънък корпус. Макар че тънкият корпус на устройството е довел до по-малък физически размер на батерията, Apple е компенсирала това с батерия с висока плътност и нова функция „Adaptive Power“, която интелигентно регулира производителността, за да пести живота на батерията, което му позволява да се конкурира с други модели от гамата.

В ход, който помага за постигането на тънкия профил на телефона, iPhone 17 Air идва с една 48-мегапикселова основна камера на гърба, което е отклонение от конфигурациите с двойна камера на други модели. Въпреки това, това е камера с високи възможности, която трябва да може да се справи с повечето ежедневни нужди от фотография. Телефонът е оборудван и с мощен чип A19, 8 GB RAM и избор от 128 GB, 256 GB или 512 GB вътрешна памет. Дизайнът на iPhone 17 Air също се отказва от физическата SIM карта в повечето пазари в полза на конфигурация само с eSIM, което помага да се освободи ценно вътрешно пространство за батерията.