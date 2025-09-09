iPhone 17 Pro: Нов дизайн, нови камери и още

Apple официално представи новата си серия iPhone 17, която включва стандартния iPhone 17, най-високия клас iPhone 17 Pro и премиум iPhone 17 Pro Max. Компанията премахна модела „Plus“, който сега е заменен с нова, различна дизайнерска философия за която вече ви разказахме в Air модела. Новата серия въвежда няколко ключови подобрения във всички аспекти, от усъвършенствания в дизайна до значителни подобрения в производителността и камерата.

iPhone 17

Базовият iPhone 17 получава съществено подобрение на дисплея, като сега разполага с по-голям 6,3-инчов OLED панел с по-тънки рамки, което позволява по-голям екран без значително увеличение на общия размер на телефона. Най-значителното подобрение на дисплея е добавянето на честота на опресняване 120Hz ProMotion, функция, която преди беше запазена за моделите Pro. Това осигурява по-плавно превъртане и по-плавно потребителско изживяване. Максималната яркост на екрана също е увеличена до 3000 нита, което го прави изключително лесен за гледане на пряка слънчева светлина.

Докато задната камера остава система с два обектива, предната селфи камера получава много необходимо подобрение до 24 MP. Новият сензор е с квадратна форма, което му позволява да заснема изображения с висока разделителна способност във всякаква ориентация. Този дизайн, комбиниран с AI софтуер, автоматично разширява зрителното поле за пейзажни снимки и групови снимки, без потребителят да се налага да завърта устройството. iPhone 17 се захранва от новия чипсет A19 и се предлага с 8 GB RAM, като предлага опции за съхранение от 256 GB и 512 GB. Въпреки че има същия капацитет на батерията от 3600 mAh като своя предшественик, Apple твърди, че подобрената ефективност на телефона позволява до 8 часа повече видео стрийминг.

iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro и 17 Pro Max са напълно преработени, като се отклоняват от предишното титаниевошаси в полза на нова алуминиева конструкция. Най-забележимата визуална промяна е широката хоризонтална камера на гърба, в която се намира системата с три обектива. И двата модела разполагат с нов, по-малък Dynamic Island, който осигурява повече използваемо пространство на екрана. Pro и Pro Max се предлагат съответно с 6,3-инчов и 6,9-инчов дисплей и се захранват от новия чипсет A19 Pro, който се поддържа от значително увеличение до 12 GB RAM. Камерата е основна атракция, с нов 48-мегапикселов телеобектив, който предлага до 8-кратно оптично увеличение, което е значително увеличение в сравнение с предишните модели. За първи път в iPhone и двата Pro модела могат да записват 8K видео. Предната камера също е подобрена с 24-мегапикселов сензор.

За да управлява топлината, генерирана от мощния чип A19 Pro, Apple за първи път е вградила система за охлаждане с парокамера в тези флагмански телефони. Тази технология помага да се предотврати термичното забавяне, като осигурява устойчива висока производителност по време на изискващи задачи като игри или запис на 8K видео. Животът на батерията на Pro моделите също е подобрен, като iPhone 17 Pro Max според информациите разполага с батерия с капацитет над 5000 mAh за варианта си само с eSIM.