Освен скъп за покупка, новият iPhone ще бъде скъп и за поправка

Apple обяви официалните суми за ремонт извън гаранция за новата си серия iPhone 17, която включва iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и новия iPhone Air. Телефоните вече са достъпни за предварителна поръчка и ще бъдат доставени на 19 септември на първите поръчали.

Таксите за ремонт в САЩ варират в зависимост от модела и вида на повредата, като например подмяна на батерията струва 99 долара за стандартния iPhone 17 и 119 долара за iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и новия iPhone Air.

Ремонтът на счупен екран струва 329 долара за iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air. За по-големия iPhone 17 Pro Max цената се увеличава до 379 долара.Ремонтът на задното стъкло струва 159 долара за всички четири модела.Подмяната на екрана и задното стъкло струва 419 долара за iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air. Същата пакетна поправка за iPhone 17 Pro Max струва 469 долара.

Цената за подмяна на задна камера е 169 долара за iPhone 17 и iPhone Air, докато за моделите Pro е по-скъпа – 249 долара както за iPhone 17 Pro, така и за iPhone 17 Pro Max. За ремонти, които не са включени в другите категории, цената варира от 599 долара за iPhone 17, 699 долара за iPhone Air, 749 долара за iPhone 17 Pro и 799 долара за най-високия клас iPhone 17 Pro Max.