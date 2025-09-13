Новини
Технологии »
Освен скъп за покупка, новият iPhone ще бъде скъп и за поправка

Освен скъп за покупка, новият iPhone ще бъде скъп и за поправка

13 Септември, 2025 11:30 860 9

  • apple-
  • iphone-
  • iphone 17-
  • iphone 17 pro

Станаха ясни цените на някои услуги

Освен скъп за покупка, новият iPhone ще бъде скъп и за поправка - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Apple обяви официалните суми за ремонт извън гаранция за новата си серия iPhone 17, която включва iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и новия iPhone Air. Телефоните вече са достъпни за предварителна поръчка и ще бъдат доставени на 19 септември на първите поръчали.

Таксите за ремонт в САЩ варират в зависимост от модела и вида на повредата, като например подмяна на батерията струва 99 долара за стандартния iPhone 17 и 119 долара за iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и новия iPhone Air.

Освен скъп за покупка, новият iPhone ще бъде скъп и за поправка

Ремонтът на счупен екран струва 329 долара за iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air. За по-големия iPhone 17 Pro Max цената се увеличава до 379 долара.Ремонтът на задното стъкло струва 159 долара за всички четири модела.Подмяната на екрана и задното стъкло струва 419 долара за iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air. Същата пакетна поправка за iPhone 17 Pro Max струва 469 долара.

Цената за подмяна на задна камера е 169 долара за iPhone 17 и iPhone Air, докато за моделите Pro е по-скъпа – 249 долара както за iPhone 17 Pro, така и за iPhone 17 Pro Max. За ремонти, които не са включени в другите категории, цената варира от 599 долара за iPhone 17, 699 долара за iPhone Air, 749 долара за iPhone 17 Pro и 799 долара за най-високия клас iPhone 17 Pro Max.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стивън Жопса

    6 0 Отговор
    С една дума - Инфлация. Или пък по-точната стара и забранена дума - Девалвация.

    11:33 13.09.2025

  • 2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    7 0 Отговор
    Явно много ви плащат, щом всеки ден ги рекламирате тези iShit...

    Коментиран от #3

    11:37 13.09.2025

  • 3 мдаааа

    1 6 Отговор

    До коментар #2 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Така е ... Гроздето киселее ..

    11:40 13.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Я сега да видим

    3 1 Отговор
    С колко камери е новия Айфон спрямо стария? Нещо да не ги намалят, за да могат да си ги купуват все повече негри?

    А в Щетите всеки негър е с Айфон и се бият на кой му а по-нов. Направо е нереална гледка.

    Коментиран от #6

    11:51 13.09.2025

  • 6 да питам

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Я сега да видим":

    Доста неща знаеш за Щатите ... 🤭😁

    11:59 13.09.2025

  • 7 Паисий е жив

    0 1 Отговор
    Като пуснат нов i-phone % бързи кредити се увеличава. Зор на фалиралите хора да тупнат нещо на масата в кръчмата и да се чувстват като нещо, което не са. Същото е и с 10-15 год. БМВ-та. Затова тия вещи ги избягвам. Само Самсунг/шаоми и Мерцедес. Това е.

    12:01 13.09.2025

  • 8 гдфгфдг

    4 1 Отговор
    телефона на комплексарите и селските пръчки!

    12:03 13.09.2025

  • 9 Мнение

    0 0 Отговор
    Ползвал съм всякакви телефони. Решението, което работи за мен е само iPhone-и за всички в семейството, но две поколения назад. 4-5 и повече години не се занимаваш и после пак. Сега ще вземам 15

    12:59 13.09.2025