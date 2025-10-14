Новини
Красимира Катинчарова пред ФАКТИ: Случаят „Хаяши “, свързан с Росен Желязков, е бомба със закъснител (ВИДЕО)

14 Октомври, 2025 14:48 2 424 22

  • катинчарова-
  • красимира-
  • избори-
  • хаяши-
  • хотел-
  • росен желязков-
  • строеж-
  • борисов

Цялата конструкция около този хотел и това как се държи темата е част от по-голям сценарий, казва тя

Красимира Катинчарова пред ФАКТИ: Случаят „Хаяши “, свързан с Росен Желязков, е бомба със закъснител (ВИДЕО) - 1
Снимка: Личен архив
Факти Факти

Случаят със строежа на хотел „Хаяши “, свързан с Росен Желязков, е бомба със закъснител. Този скандал е много чувствителен за българската политика, защото този случай не е просто за един хотел. Това е схема, която показва как власт и бизнес си подават ръка, за да се натрупва политическо и икономическо влияние. По тази тема бяха направени два неуспешни опита да се създаде времена парламентарна комисия, която да разгледа казуса. Провалът не е случаен. Темата е тежка, неудобна и може да предизвика сериозни трусове. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Красимира Катинчарова, депутат от партия „Величие “.

„Става дума за дружество, свързано с луксозния хотелски комплекс, и съпругата на Росен Желязков. Това не е някаква градска легенда. Просто никой от официалните медии не иска да я докосне. В политиката такива скандали често се „пазят“ - не да бъдат решени, а да се използват като инструмент. Този случай е бомба със закъснител. Ще бъде „взривен“ в момента, когато трябва някой да бъде свален от позиция. Но забележете - не да се потърси отговорност, а да се запази богатството и да се преразпредели властта. Това е класическа схема. Няма как да говорим за този скандал, без да споменем името на Бойко Борисов. Цялата конструкция около „Хаяши“ и това как се държи темата, това е част от по-голям сценарий, в който крайната цел е Борисов да остане ключов фактор във властта, дори и да не е формално премиер“, добави Катинчарова.

„Очаквам този случай да бъде използван политически. Вижте, има напрежение, има натрупани разломни линии в обществото. Има и икономически интереси. Точно в такава ситуация се активират скандали като този. Това ще бъде удар не толкова по конкретен човек, колкото по стабилността на системата. Такива случаи разяждат държавността, унижават нацията и подкопават доверието в институциите. Те убиват илюзията, че демокрацията ни е защитена. Всъщност, показват колко е крехка. Ако имаше реална воля за проверка по този случай, тя щеше да бъде направена още при първите сигнали. Но тук става дума за политическа и икономическа мрежа, която се самозащитава. А медиите, както виждате, мълчат“, сподели още тя.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 27 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 На Роско жената съм

    32 4 Отговор
    Ах , горката аз самотна с този скитник ! Добре че чистача на басейна ме хаяши ! Бомба е !

    14:54 14.10.2025

  • 2 хахаха

    25 9 Отговор
    Циганина от Максуда е доволен от хотела, все пак шефа му изгражда хотела 😂

    14:55 14.10.2025

  • 3 Тома

    45 2 Отговор
    Излиза че бати роско е поставено лице на мафията иначе до сега да са го укаушили при кмета на Варна

    14:56 14.10.2025

  • 4 Парадокс БГ

    32 3 Отговор
    Коментарите на Красимира Катинчарова по случая „Хаяши“ очертават една картина, която за съжаление не е нова за българската политическа реалност: тясно преплитане на власт, корупция, злоепотреба с власт, пране на пари, бизнес и мълчание от страна на институциите и медиите, когато става дума за хора от „върха“.

    14:56 14.10.2025

  • 5 Амии

    23 4 Отговор
    Ами, случаят Хаяши , .. и тук Пеевски с неговото " правосъдие" ще държат за гушата Росен Желязков... Няма мърдане..... Така Шиши е завладял лостовете в държавата, в неговия блок ( капан) са ГЕРБ, БСП , ИТН... Този народ трябва да разбере, че се очертават два силни блока в България. Блока на Пеевски или блока на Радев! Всички други са дребни играчи, това са фактите, дори да не се харесва тази истина за някого.....

    14:57 14.10.2025

  • 6 Мнение

    30 2 Отговор
    "Хаяши" не е просто хотел — това е символ на корупцията.
    Случаят изглежда като класическа схема, в която високопоставени политици или техни близки участват в бизнес начинания, които се възползват от близостта до властта. Това поражда много въпроси:
    • Има ли конфликт на интереси?
    • Има ли източване на публични ресурси или изгодно прокарване на интереси?
    • Защо не се провежда независимо разследване?

    14:57 14.10.2025

  • 7 Политиката на "бомбите със закъснител"

    24 2 Отговор
    Катинчарова правилно отбелязва, че в България скандалите често се "дозират" и "активират" според моментния политически интерес, а не за да се търси справедливост. Това е симптом на:
    Цинично използване на корупцията като инструмент за натиск, не за реформа.
    Пълна липса на отчетност, защото никой не е наказан, а само „разменян“ при нужда.

    14:58 14.10.2025

  • 8 Борисов – сянка зад кулисите

    19 1 Отговор
    Твърдението, че Борисов остава фактор дори и без да е премиер, е съвсем реалистично. Цялата система на влияние, изграждана в последните 15+ години, работи именно на принципа на зависимости и контрол, а не на реална демокрация и прозрачност. Това, че медиите не засягат темата, говори достатъчно.

    14:58 14.10.2025

  • 9 Тежки последици за доверието в държавата

    19 2 Отговор
    Когато такива случаи не се разследват и не водят до отговорност, се разяжда самата идея за държавност и справедливост. Това:
    • демотивира гражданите;
    • легитимира корупцията като „нормалност“;
    • подкопава демокрацията.

    14:59 14.10.2025

  • 10 Трябват ни политически сили като ПП-ДБ

    8 11 Отговор
    Въпреки всичките им недостатъци, ПП-ДБ са единствените, които поставиха реално фокуса върху съдебната реформа, разследване на прокуратурата и опит за скъсване с модела на „задкулисието“. Разбира се, допускат грешки и компромиси, но:
    Те поне поставят въпросите;
    Не са част от „старата система“ на зависимости;
    Имат реална подкрепа от гражданското общество и западните партньори.

    Коментиран от #20

    15:00 14.10.2025

  • 11 Анализатор

    16 1 Отговор
    Случаят „Хаяши“ е лакмус за това дали България ще остане в хватката на старите играчи, или ще се опита – колкото и трудно да е – да изгради истинска правова и прозрачна държава. Без натиск от обществото, независими медии и политически сили, които не се страхуват да вадят такива теми, промяната ще си остане само дума.

    15:00 14.10.2025

  • 13 12340

    13 1 Отговор
    "Хаяши" значело "гора, горичка"
    ... та тъмна Индия, уважаеми зрители, мрачен лес:))

    15:08 14.10.2025

  • 14 Буха ха

    14 2 Отговор
    Сламен жалък човечец на къса каишка

    15:08 14.10.2025

  • 15 избирател

    11 2 Отговор
    г-жа Катинчарова не е на ясно . Тази система е създадена точно от тези хора и не може да бъде съборена или поне не от този народ . Системата е направена така , че да държи населението бедно и кротко , а изветен брой хора да живеят мечтан живот , финансирайки го от същата тази система .Хаяши не е грека на системата , Хаяши е системата !

    15:15 14.10.2025

  • 16 Гост

    3 7 Отговор
    Тате, ние CигAни ли сме?
    - Да, тате, CигAни сме!
    - Ама тате, тате, ама от долните
    CигAни ли сме - дето крадат, не
    работят ...?
    - Да, тате, точно от тези! - Е добре де, тате, ама съвсем
    долни ли - от тия дето са мръсни,
    гнусни и бъркат по кофите?
    - Да, бе тате, от тия -
    съвсем долни CигAни сме!
    - А отли сме, тате ?
    - Ееееее, тате, чак такива CигAни
    не сме!!!!Тате, ние CигAни ли сме?
    - Да, тате, CигAни сме!
    - Ама тате, тате, ама от долните
    CигAни ли сме - дето крадат, не
    работят ...?
    - Да, тате, точно от тези! - Е добре де, тате, ама съвсем
    долни ли - от тия дето са мръсни,
    гнусни и бъркат по кофите?
    - Да, бе тате, от тия -
    съвсем долни CигAни сме!
    - А от Величие ли сме, тате ?
    - Ееееее, тате, чак такива CигAни
    не сме!!!!

    15:19 14.10.2025

  • 17 а коя

    1 3 Отговор
    е тая.

    15:41 14.10.2025

  • 18 Некой си

    6 0 Отговор
    Стойте си дома и не гласувайте, та такива като айдука Желязков да си строят хотели с водопади!

    16:02 14.10.2025

  • 19 Кой я държи

    5 0 Отговор
    Джилязко е на къса каишка. Кой я държи? Пеевски и/или Борисов?

    16:03 14.10.2025

  • 20 1234

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Трябват ни политически сили като ПП-ДБ":

    Западните “партньори“ обожават корумпирани правителства. Срещу голи обещания за защита / или самолети на чертеж/ осигуряват “чадър“ , който работи до момента , в който си иим удобен. След това изведнъж „откриват“ , че си корумпиран и подават ръка на следващият “проект“.

    16:29 14.10.2025

  • 21 Аз само да попитам....

    0 0 Отговор
    А нещо по случая с восъчните фигури ?
    Само питам да знам с желязко да не се сблъскам на опашката.

    16:30 14.10.2025

  • 22 Тръмп Парафинов съм

    0 0 Отговор
    Ама тоя случай ,,хаяши" и той ли е от парафин ?

    16:31 14.10.2025

