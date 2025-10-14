Красимира Катинчарова пред ФАКТИ: Случаят „Хаяши “, свързан с Росен Желязков, е бомба със закъснител (ВИДЕО)

Случаят със строежа на хотел „Хаяши “, свързан с Росен Желязков, е бомба със закъснител. Този скандал е много чувствителен за българската политика, защото този случай не е просто за един хотел. Това е схема, която показва как власт и бизнес си подават ръка, за да се натрупва политическо и икономическо влияние. По тази тема бяха направени два неуспешни опита да се създаде времена парламентарна комисия, която да разгледа казуса. Провалът не е случаен. Темата е тежка, неудобна и може да предизвика сериозни трусове. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Красимира Катинчарова, депутат от партия „Величие “.



„Става дума за дружество, свързано с луксозния хотелски комплекс, и съпругата на Росен Желязков. Това не е някаква градска легенда. Просто никой от официалните медии не иска да я докосне. В политиката такива скандали често се „пазят“ - не да бъдат решени, а да се използват като инструмент. Този случай е бомба със закъснител. Ще бъде „взривен“ в момента, когато трябва някой да бъде свален от позиция. Но забележете - не да се потърси отговорност, а да се запази богатството и да се преразпредели властта. Това е класическа схема. Няма как да говорим за този скандал, без да споменем името на Бойко Борисов. Цялата конструкция около „Хаяши“ и това как се държи темата, това е част от по-голям сценарий, в който крайната цел е Борисов да остане ключов фактор във властта, дори и да не е формално премиер“, добави Катинчарова.



„Очаквам този случай да бъде използван политически. Вижте, има напрежение, има натрупани разломни линии в обществото. Има и икономически интереси. Точно в такава ситуация се активират скандали като този. Това ще бъде удар не толкова по конкретен човек, колкото по стабилността на системата. Такива случаи разяждат държавността, унижават нацията и подкопават доверието в институциите. Те убиват илюзията, че демокрацията ни е защитена. Всъщност, показват колко е крехка. Ако имаше реална воля за проверка по този случай, тя щеше да бъде направена още при първите сигнали. Но тук става дума за политическа и икономическа мрежа, която се самозащитава. А медиите, както виждате, мълчат“, сподели още тя.



Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.



