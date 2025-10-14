Красимира Катинчарова пред ФАКТИ: Случаят „Хаяши “, свързан с Росен Желязков, е бомба със закъснител (ВИДЕО)

Случаят със строежа на хотел „Хаяши “, свързан с Росен Желязков, е бомба със закъснител. Този скандал е много чувствителен за българската политика, защото този случай не е просто за един хотел. Това е схема, която показва как власт и бизнес си подават ръка, за да се натрупва политическо и икономическо влияние. По тази тема бяха направени два неуспешни опита да се създаде времена парламентарна комисия, която да разгледа казуса. Провалът не е случаен. Темата е тежка, неудобна и може да предизвика сериозни трусове. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Красимира Катинчарова, депутат от партия „Величие “.
„Става дума за дружество, свързано с луксозния хотелски комплекс, и съпругата на Росен Желязков. Това не е някаква градска легенда. Просто никой от официалните медии не иска да я докосне. В политиката такива скандали често се „пазят“ - не да бъдат решени, а да се използват като инструмент. Този случай е бомба със закъснител. Ще бъде „взривен“ в момента, когато трябва някой да бъде свален от позиция. Но забележете - не да се потърси отговорност, а да се запази богатството и да се преразпредели властта. Това е класическа схема. Няма как да говорим за този скандал, без да споменем името на Бойко Борисов. Цялата конструкция около „Хаяши“ и това как се държи темата, това е част от по-голям сценарий, в който крайната цел е Борисов да остане ключов фактор във властта, дори и да не е формално премиер“, добави Катинчарова.
„Очаквам този случай да бъде използван политически. Вижте, има напрежение, има натрупани разломни линии в обществото. Има и икономически интереси. Точно в такава ситуация се активират скандали като този. Това ще бъде удар не толкова по конкретен човек, колкото по стабилността на системата. Такива случаи разяждат държавността, унижават нацията и подкопават доверието в институциите. Те убиват илюзията, че демокрацията ни е защитена. Всъщност, показват колко е крехка. Ако имаше реална воля за проверка по този случай, тя щеше да бъде направена още при първите сигнали. Но тук става дума за политическа и икономическа мрежа, която се самозащитава. А медиите, както виждате, мълчат“, сподели още тя.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
Красимира Катинчарова пред ФАКТИ: Случаят „Хаяши “, свързан с Росен Желязков, е бомба със закъснител (ВИДЕО)
14 Октомври, 2025 14:48 2 424 22
Цялата конструкция около този хотел и това как се държи темата е част от по-голям сценарий, казва тя
Случаят със строежа на хотел „Хаяши “, свързан с Росен Желязков, е бомба със закъснител. Този скандал е много чувствителен за българската политика, защото този случай не е просто за един хотел. Това е схема, която показва как власт и бизнес си подават ръка, за да се натрупва политическо и икономическо влияние. По тази тема бяха направени два неуспешни опита да се създаде времена парламентарна комисия, която да разгледа казуса. Провалът не е случаен. Темата е тежка, неудобна и може да предизвика сериозни трусове. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Красимира Катинчарова, депутат от партия „Величие “.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 На Роско жената съм
14:54 14.10.2025
2 хахаха
14:55 14.10.2025
3 Тома
14:56 14.10.2025
4 Парадокс БГ
14:56 14.10.2025
5 Амии
14:57 14.10.2025
6 Мнение
Случаят изглежда като класическа схема, в която високопоставени политици или техни близки участват в бизнес начинания, които се възползват от близостта до властта. Това поражда много въпроси:
• Има ли конфликт на интереси?
• Има ли източване на публични ресурси или изгодно прокарване на интереси?
• Защо не се провежда независимо разследване?
14:57 14.10.2025
7 Политиката на "бомбите със закъснител"
Цинично използване на корупцията като инструмент за натиск, не за реформа.
Пълна липса на отчетност, защото никой не е наказан, а само „разменян“ при нужда.
14:58 14.10.2025
8 Борисов – сянка зад кулисите
14:58 14.10.2025
9 Тежки последици за доверието в държавата
• демотивира гражданите;
• легитимира корупцията като „нормалност“;
• подкопава демокрацията.
14:59 14.10.2025
10 Трябват ни политически сили като ПП-ДБ
Те поне поставят въпросите;
Не са част от „старата система“ на зависимости;
Имат реална подкрепа от гражданското общество и западните партньори.
Коментиран от #20
15:00 14.10.2025
11 Анализатор
15:00 14.10.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 12340
... та тъмна Индия, уважаеми зрители, мрачен лес:))
15:08 14.10.2025
14 Буха ха
15:08 14.10.2025
15 избирател
15:15 14.10.2025
16 Гост
- Да, тате, CигAни сме!
- Ама тате, тате, ама от долните
CигAни ли сме - дето крадат, не
работят ...?
- Да, тате, точно от тези! - Е добре де, тате, ама съвсем
долни ли - от тия дето са мръсни,
гнусни и бъркат по кофите?
- Да, бе тате, от тия -
съвсем долни CигAни сме!
- А отли сме, тате ?
- Ееееее, тате, чак такива CигAни
не сме!!!!Тате, ние CигAни ли сме?
- Да, тате, CигAни сме!
- Ама тате, тате, ама от долните
CигAни ли сме - дето крадат, не
работят ...?
- Да, тате, точно от тези! - Е добре де, тате, ама съвсем
долни ли - от тия дето са мръсни,
гнусни и бъркат по кофите?
- Да, бе тате, от тия -
съвсем долни CигAни сме!
- А от Величие ли сме, тате ?
- Ееееее, тате, чак такива CигAни
не сме!!!!
15:19 14.10.2025
17 а коя
15:41 14.10.2025
18 Некой си
16:02 14.10.2025
19 Кой я държи
16:03 14.10.2025
20 1234
До коментар #10 от "Трябват ни политически сили като ПП-ДБ":Западните “партньори“ обожават корумпирани правителства. Срещу голи обещания за защита / или самолети на чертеж/ осигуряват “чадър“ , който работи до момента , в който си иим удобен. След това изведнъж „откриват“ , че си корумпиран и подават ръка на следващият “проект“.
16:29 14.10.2025
21 Аз само да попитам....
Само питам да знам с желязко да не се сблъскам на опашката.
16:30 14.10.2025
22 Тръмп Парафинов съм
16:31 14.10.2025