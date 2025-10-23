Методи Лалов пред ФАКТИ: Европа не може да стои безучастна, докато България се превръща в правен бардак (ВИДЕО)

В последните месеци темата за върховенството на правото и състоянието на съдебната система в България отново излезе на преден план. Проблемите с върховенството на правото в България, каквито има, не могат да бъдат разглеждани като вътрешен проблем. Нашите европейски партньори трябва не само да ни помагат, но и да ни контролират и санкционират, когато не се справяме. А ние очевидно не се справяме с тази тема. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ адвокат Методи Лалов.



„Вместо това виждаме бюрокрация, чиновническо отношение. Европа си гледа своите интереси – всяка държава поотделно. И на Запад, да си го кажем честно, не ги интересува какво става в България. А ние сме част от това семейство. Не може да не се интересуваш. Не може да позволиш България да се превърне в бардак по отношение на спазването на законите. Европа не може да стои безучастна, докато България се превръща в правен бардак“, добави юристът.



„Сега имаме пример с Благомир Коцев, около когото виждаме едно голямо нищо. Или Борислав Сарафов – не само, че не е санкциониран, след като отказва да сдаде поста на главен прокурор, а прокурорската колегия на ВСС му помага, след като той буквално е окупирал този пост. ВСС пък е оплетен от зависимости, приятелства и всякакви нелегитимни връзки и интереси“, каза още гостът.



„Всички чакат Конституционния съд да реши. Но той шест месеца вече се мотае. В КС нито са толкова натоварени, нито е толкова сложен въпросът. Те трябваше денонощно да работят, за да разплетат този казус. Защото нещата не могат да продължат така. А и самият Конституционен съд, както е конструиран в момента, е изтъкан от политически и икономически зависимости. Аз лично не възлагам големи надежди там, но от това решение на КС зависи как ще работи държавата“, сподели още юристът.



Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.



Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5 Оценка 5 от 3 гласа.