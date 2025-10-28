Деян Николов пред ФАКТИ: Кризата с боклука в София тепърва предстои (ВИДЕО)

Кризата с боклука в София тепърва предстои. Може би след около два месеца, когато изтичат договорите на почти всички райони в София. Това е преодолим проблем. Въпросът е дали се прави нещо, защото и за договорите в „Люлин“ и „Красно село“ се знаеше, че изтичат. Когато се отвориха обществените поръчки с тези големи надценки, кризисните действия не започнаха веднага. Изчака се договорите да изтекат и чак тогава се действаше - със закъснение. Така бяха изгубени ценни дни, в които можеше да бъде направена организацията, каквато се случи чак през септември, за да се овладее донякъде ситуацията. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Деян Николов, общински съветник от „Възраждане“.



„В общината още преди година и половина започнахме да обсъждаме потенциалния проблем с боклука и най-вече участието на фирми на Вълка и Таки. И нямам проблем да заявя директно какво се случва в общината - има хора, които очевидно искат да изнудват софиянци. Кметът спомогна за това с бездействието си през последната година и половина. Той сякаш очакваше, че ако не „дърпа вълка за опашката“, ще му се размине. Ще направи една мегапоръчка за извозване на боклука в София и така ще реши проблема. В момента подходът е много плах“, добави гостът.



„Трябваше в обществените поръчки да има таван на цените, за да не се стига до тези 420 лева на тон. За пореден път Столична община е напът да се зароби с договори за пет години. Фирмите, които кандидатстват, си правят сметката какво ще се случва, за тях е добре договорите да са за 5 години. Но спокойно може договорите да бъдат за 2+2 години. Това би дало повече гъвкавост на общината, която ще има възможност на всеки две години да се преценява ситуацията и евентуално да ги удължава. Това са малки неща, които ги коментираме, но те не се случиха. Сега вече сме на прага на голямата криза. Това, което се случи с тези два големи района през последните два месеца и половина, всъщност е само загрявка за това, което предстои“, каза още Николов.



„В общината гласувахме 9 милиона лева, с които да се укрепи общинското предприятие, но те няма как толкова бързо да бъдат реализирани. Трябва да се закупят машини, да се обучи персонал. Отделно от това средствата не стигат за останалите райони“, сподели още общинският съветник.

