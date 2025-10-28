Новини
България »
Деян Николов пред ФАКТИ: Кризата с боклука в София тепърва предстои (ВИДЕО)

Деян Николов пред ФАКТИ: Кризата с боклука в София тепърва предстои (ВИДЕО)

28 Октомври, 2025 14:28 745 7

  • деян-
  • николов-
  • община-
  • криза-
  • боклук-
  • таки-
  • вълка-
  • кмет-
  • договор

В общината още преди година и половина започнахме да обсъждаме потенциалния проблем с боклука и най-вече участието на фирми на Вълка и Таки, казва той

Деян Николов пред ФАКТИ: Кризата с боклука в София тепърва предстои (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Кризата с боклука в София тепърва предстои. Може би след около два месеца, когато изтичат договорите на почти всички райони в София. Това е преодолим проблем. Въпросът е дали се прави нещо, защото и за договорите в „Люлин“ и „Красно село“ се знаеше, че изтичат. Когато се отвориха обществените поръчки с тези големи надценки, кризисните действия не започнаха веднага. Изчака се договорите да изтекат и чак тогава се действаше - със закъснение. Така бяха изгубени ценни дни, в които можеше да бъде направена организацията, каквато се случи чак през септември, за да се овладее донякъде ситуацията. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Деян Николов, общински съветник от „Възраждане“.

„В общината още преди година и половина започнахме да обсъждаме потенциалния проблем с боклука и най-вече участието на фирми на Вълка и Таки. И нямам проблем да заявя директно какво се случва в общината - има хора, които очевидно искат да изнудват софиянци. Кметът спомогна за това с бездействието си през последната година и половина. Той сякаш очакваше, че ако не „дърпа вълка за опашката“, ще му се размине. Ще направи една мегапоръчка за извозване на боклука в София и така ще реши проблема. В момента подходът е много плах“, добави гостът.

„Трябваше в обществените поръчки да има таван на цените, за да не се стига до тези 420 лева на тон. За пореден път Столична община е напът да се зароби с договори за пет години. Фирмите, които кандидатстват, си правят сметката какво ще се случва, за тях е добре договорите да са за 5 години. Но спокойно може договорите да бъдат за 2+2 години. Това би дало повече гъвкавост на общината, която ще има възможност на всеки две години да се преценява ситуацията и евентуално да ги удължава. Това са малки неща, които ги коментираме, но те не се случиха. Сега вече сме на прага на голямата криза. Това, което се случи с тези два големи района през последните два месеца и половина, всъщност е само загрявка за това, което предстои“, каза още Николов.

„В общината гласувахме 9 милиона лева, с които да се укрепи общинското предприятие, но те няма как толкова бързо да бъдат реализирани. Трябва да се закупят машини, да се обучи персонал. Отделно от това средствата не стигат за останалите райони“, сподели още общинският съветник.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Майна

    2 3 Отговор
    Така е в цяла " западна" Европа..
    Може да потърсите..
    Защо ли..?

    14:30 28.10.2025

  • 2 Трол

    3 0 Отговор
    Ако падне и един хубав дебел сняг, можем да имаме криза 2 в 1.

    14:31 28.10.2025

  • 3 Майна

    4 0 Отговор
    Свободния пазар- идеологията . Какво сте разбрали от ..нея
    Градовете ни се превърнаха в бъркотия. Вярно е, че собствениците на компаниите за събиране на боклук забогатяха баснословно. Сега ги наричаме „боклукчашка мафия“, а човекът, който управляваше приватизацията им, стана един от хърватските олигарси със значително политическо влияние. Като цяло, приватизациите създадоха много частни богатства и превърнаха Хърватия от добре организирано общество в страна от третия свят. Изглежда, че правят същото и на британския кораб-майка.
    Хърватия е един от примерите..
    Това е и в България
    И ..

    14:37 28.10.2025

  • 4 Дориана

    4 0 Отговор
    Да, София тепърва ще бъде унищожена от всичко, за което се сетите, като се започне от боклука, транспорта, презастрояването , корумпирани политици и стигнете до климатичните промени.

    Коментиран от #5

    14:38 28.10.2025

  • 5 Майна

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    "Климатични" промени може да имаш ти..

    14:41 28.10.2025

  • 6 Третата криза

    2 0 Отговор
    с боклука ще е нормална. Наученото от първата криза с боклука ще се приложи за втората . Така четвъртата криза с боклука няма никого да затруднява.

    Коментиран от #7

    14:43 28.10.2025

  • 7 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Третата криза":

    за да има четвърта трябва първо да приключи третата

    14:54 28.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове