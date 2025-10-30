Проф. Румен Гечев пред ФАКТИ: Дадохме на Европейската банка 2 тона злато (ВИДЕО)

Тепърва започват пазарлъците по бюджета и разиграването на театър. Пазарджишките театрални постановки, които видяхме скоро по избори, ще продължат и около бюджета. Сигурен съм, че от първоначалните числа ще настъпят съществени промени при разиграването на тези политически „спектакли“. Кризата с българския бюджет вече е факт. Искам да помогна на колегите журналисти да обърнат внимание на нещо, което досега никой не е коментирал. На 6 октомври тази година Министерският съвет публикува решение №684, което може да се види на официалния сайт на правителството. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ икономистът проф. Румен Гечев, бивш депутат от БСП.
„В решението на МС, само в четири изречения и две точки, се казва следното - в бюджета на Република България за 2026 г. се забранява държавата да осигурява инвестиционни заеми и да залага гаранции по инвестиционни заеми. Да го преведа: това означава, че правителството няма да отдели нито една стотинка, за да подкрепя публично-частни партньорства или инвестиционни проекти на общините, извън техните собствени приходи. Това е признак, че държавата се намира в състояние близко до фалит – да не го наричаме така пряко, но реално няма пари за инвестиции. Целият бюджет ще бъде насочен единствено към покриване на заплати и текущи разходи“, добави гостът.
„В един бюджет, в който няма инвестиционна политика, няма и визия за бъдещето. Няма проекти – нито за 2026 г., нито за следващите години, включително в стратегически сектори като енергетиката. Ние буквално „сме боси по асфалта“. Това има пряка връзка и с влизането в еврозоната. През лятото Българската народна банка (БНБ) закупи 2 тона злато, което е на стойност малко под 300 млн. щатски долара, и ги предостави директно на Европейската централна банка за разпореждане. От 1 януари догодина БНБ ще освободи близо 16 млрд. лв. от задължителните резерви, като лихвата по тях ще бъде намалена от 12% на 1%. До момента БНБ използваше от депозитите на търговските банки без да им плаща лихва, но реализираше доходност от тези средства и превеждаше в бюджета около 600 млн. лв. годишно. От догодина това вече няма да се случва – резервите ще бъдат освободени, лихвата ще падне, а БНБ ще влезе директно на загуба още от 2026 г.
Причините са няколко:
- двата тона злато вече са предоставени на друга институция и не носят приход;
- резервите, които носеха доход, ще бъдат освободени
- няма да постъпят онези 600 млн. лв., които БНБ внасяше ежегодно в бюджета
Освен това правителството имаше наглостта предварително да изиска плащане на данък печалба от банките и прибра около 500 млн. лв.
Като обобщим:
- 600 млн. лв. няма да постъпят от БНБ;
- 500 млн. лв. са вече взети авансово от банките
Това означава, че бюджетът ще започне 2026 г. с дефицит от около 1,1 млрд. лв., още преди да е започнала годината“, каза още проф. Гечев.
1 Започнете от Университетите!
Пълно е с калинки! И мъжки и женски!
Истински комунизъм!
14:51 30.10.2025
2 1300 години беге
Коментиран от #9
14:51 30.10.2025
3 Дадохме на Световната банка
За която загиваха наши деди!
14:54 30.10.2025
4 ИМПЕРИАЛИСТ
"Другарю" гечев, една от грешките на прехода от „социализЪмЪт” е , че не се организираха заведения за превъзпитание на комунисти. Затова още дълго ще четемЕ и слушаме идиотщините Ви.
Коментиран от #36
14:55 30.10.2025
5 Да ви зарадвам бедняци,голтаци и роби
Брутният външен дълг на България (публичен и частен) нараства с 20,2 на сто на годишна база до 53,605 млрд. евро към края на август тази година, сочат най-новите предварителни данни на Българската народна банка (БНБ).
За сравнение, към края на същия месец на миналата година брутният външен дълг е възлизал на 44,590 млрд. евро или с 9,015 млрд. евро по-малко спрямо края на август т.г.
Размерът на брутния външен дълг се равнява на 47,7 процента от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) на страната, спрямо 42,6 процента от БВП към края на същия период на 2024 година.
Председателя на фискалния съвет Симеон Дянков -
България влиза във фалит, ако бюджетните дефицити продължават да се увеличават, заяви Симеон Дянков, вицепремиер и министър на финансите в кабинета на ГЕРБ пред Българското национално радио.
Той разкритикува управляващите от ГЕРБ,ИТН, БСП и ДПС заради увеличаването на бюджетния дефицит и вземането на нови кредити и заяви, че финансовата дисциплина е единствения подходящ модел за малки икономики като българската.
14:55 30.10.2025
6 пеевски,славуца и буда твърдят
14:57 30.10.2025
7 Професор Гечев
Коментиран от #22
14:58 30.10.2025
8 Пе Ее раси
14:58 30.10.2025
9 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #2 от "1300 години беге":Преди 1877г. руският ботуш за 3 века 11 пъти преорава земята на Българите с надеждата да ни затрие физически. Чувал ли си за Одринския мирен договор, за Кайнарджашкия? За Тракийското въстание 1828г. и ареста на организаторите от....внимание! руските казаци??? А да си чувал за руския генерал Дибич, дето искал да избие Българите с топове, а...?
През Априлското въстание 1876г. излизаме с дървено топче и кремъклийки срещу войските на Османската турска империя, защото Русия блокира в складовете си хилядите модерни пушки закупени за въстанието от богати Българи-патриоти... Само от търговецът Николай Миронов са закупени 8 000 пушки Уинчестър, които са ръждясали в одеските складове...
ДА, РУСНАЦИТЕ МНОГО ОБИЧАТ БЪЛГАРИЯ, НО НЕ И БЪЛГАРИТЕ!
А, прочети и защо Българите-опълченци се бият "с камънье и дърве" вместо с пушки...
Коментиран от #16
14:59 30.10.2025
10 Гост
15:02 30.10.2025
11 Гост
Коментиран от #18
15:05 30.10.2025
12 То това е ясно че
15:08 30.10.2025
13 И с двата тона злато
15:09 30.10.2025
15 ББР за какво ни е тогава
15:11 30.10.2025
16 Счетоводител
До коментар #9 от "ИМПЕРИАЛИСТ":И да те допълня:
защо и как са ликвидирани голяма част от "неправилно ориентираните" воеводи и организатори на възстания и революционно комитети през периода 1875-1876 и след това започва освободителната война. 1877-1878 с правилната след това администрация. В последствие записва публичната дебела на фили-фоби. Не е да не съм неблагодарен за това ще след тази война добиваме свободна държава, но войната и свободата са едно, а политиката е нещо съвсем друго.
15:12 30.10.2025
17 !!!?
2 тона злато = 220 млн. Евро
1 "Боташ" = 6 млрд. Лева
6 млрд. Лева = 3.067.75.287 Евро
Въпрос с повишена трудност:
Колко тона злато Мистър Кеш ще даде на "Боташ" !!!?
Коментиран от #19, #27, #30
15:13 30.10.2025
18 Нас няма да харизат
До коментар #11 от "Гост":Държавната земя заедно с имотите ни
15:13 30.10.2025
19 И 54 милиарда евро дъл = 107,4 млрд лв.
До коментар #17 от "!!!?":Как е ?
15:14 30.10.2025
20 Бойкот на О.Л.Хлъц
15:16 30.10.2025
21 То е ясно че
15:16 30.10.2025
22 Рада
До коментар #7 от "Професор Гечев":Да, България има проблеми. 5 годишното управление на мало-умници като киртака и кокоро и служебните калинки на радев създадоха безпрецедентни кризи, инфлация, разделение и озлобление...и 18 милиарда дългове потънали в джобовете на децата и другарите от ДС. Най-фрапантния примир е договора с Боташ, договорен от радев и сключен от служебните му калинки, по който договор всеки ден, 13 години по 365 дни, всички българи плащаме и ще плащаме по 1050000 лв. само заради комисионните на рундьо решетников, също онези 9 чмилиарда изчезнали в джоба на асенката василев за 9 дни, ами ограбените фондове, инфлацията и т.н. А, р. гечев първи фалира България, след 1990 г., докара 3000 лв. за един долар.
Коментиран от #26
15:17 30.10.2025
23 Цвете
15:19 30.10.2025
24 Опааа
15:20 30.10.2025
25 Във Франция:
15:20 30.10.2025
26 Радо ,
До коментар #22 от "Рада":Сигурно си в детската градина ,защото май броиш само до 5. Предишните години къде ги оставяш ?
15:22 30.10.2025
27 Стига бе
До коментар #17 от "!!!?":Въпрос с понижена трудност.. Боташ и 30 до 330% по-скъпи в от руския газ който плащаме вече 4 години са резултат от това, че станахме мюре на господарите и се отказахме първи. Топлофикация за 30 г натрупа 600 млн дългове. За последните 4 натрупа от неруския газ нови 1.4 млрд и сега са 2.Тя харчи около 1/3 от газ, та значи общите загуби само от неруския газ са 5 млрд + 1 Боташ
15:23 30.10.2025
28 Нико
15:24 30.10.2025
29 Заведох ви в сърцето на Европа
15:26 30.10.2025
30 Колко тона злато
До коментар #17 от "!!!?":е увеличението на заплатите на ченгетата и патканите от МО годишно ми кажи ?
15:29 30.10.2025
32 Голд
Коментиран от #34
15:31 30.10.2025
33 И защо
15:31 30.10.2025
34 Ако сме го дали на ЕЦБ
До коментар #32 от "Голд":Ползата за кой е?
15:34 30.10.2025
35 ЕДГАР КЕЙСИ
15:34 30.10.2025
36 Не е така!
До коментар #4 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Нещо невярно да прочете? Или не си го чел изобщо. Или нищо не разбираш от казаното от Гечев. Стреляш по името напосоки и с бандеровска устрем пишеш тъпотии. Хващай влака и в Киев, от там на фронта, да си излееш енергията. Тук не става.
15:37 30.10.2025
37 Истината
Златото е депозирано в централната европейска банка и то пак е наше....
Да не всява смут...
15:42 30.10.2025