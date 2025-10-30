Новини
България
Проф. Румен Гечев пред ФАКТИ: Дадохме на Европейската банка 2 тона злато (ВИДЕО)

30 Октомври, 2025 14:49 1 867 37

Бюджетът ще започне 2026 г. с дефицит от около 1,2 млрд. лв., още преди да е започнала годината, казва той

Проф. Румен Гечев пред ФАКТИ: Дадохме на Европейската банка 2 тона злато (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Тепърва започват пазарлъците по бюджета и разиграването на театър. Пазарджишките театрални постановки, които видяхме скоро по избори, ще продължат и около бюджета. Сигурен съм, че от първоначалните числа ще настъпят съществени промени при разиграването на тези политически „спектакли“. Кризата с българския бюджет вече е факт. Искам да помогна на колегите журналисти да обърнат внимание на нещо, което досега никой не е коментирал. На 6 октомври тази година Министерският съвет публикува решение №684, което може да се види на официалния сайт на правителството. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ икономистът проф. Румен Гечев, бивш депутат от БСП.

„В решението на МС, само в четири изречения и две точки, се казва следното - в бюджета на Република България за 2026 г. се забранява държавата да осигурява инвестиционни заеми и да залага гаранции по инвестиционни заеми. Да го преведа: това означава, че правителството няма да отдели нито една стотинка, за да подкрепя публично-частни партньорства или инвестиционни проекти на общините, извън техните собствени приходи. Това е признак, че държавата се намира в състояние близко до фалит – да не го наричаме така пряко, но реално няма пари за инвестиции. Целият бюджет ще бъде насочен единствено към покриване на заплати и текущи разходи“, добави гостът.

„В един бюджет, в който няма инвестиционна политика, няма и визия за бъдещето. Няма проекти – нито за 2026 г., нито за следващите години, включително в стратегически сектори като енергетиката. Ние буквално „сме боси по асфалта“. Това има пряка връзка и с влизането в еврозоната. През лятото Българската народна банка (БНБ) закупи 2 тона злато, което е на стойност малко под 300 млн. щатски долара, и ги предостави директно на Европейската централна банка за разпореждане. От 1 януари догодина БНБ ще освободи близо 16 млрд. лв. от задължителните резерви, като лихвата по тях ще бъде намалена от 12% на 1%. До момента БНБ използваше от депозитите на търговските банки без да им плаща лихва, но реализираше доходност от тези средства и превеждаше в бюджета около 600 млн. лв. годишно. От догодина това вече няма да се случва – резервите ще бъдат освободени, лихвата ще падне, а БНБ ще влезе директно на загуба още от 2026 г.
Причините са няколко:
- двата тона злато вече са предоставени на друга институция и не носят приход;
- резервите, които носеха доход, ще бъдат освободени
- няма да постъпят онези 600 млн. лв., които БНБ внасяше ежегодно в бюджета
Освен това правителството имаше наглостта предварително да изиска плащане на данък печалба от банките и прибра около 500 млн. лв.
Като обобщим:
- 600 млн. лв. няма да постъпят от БНБ;
- 500 млн. лв. са вече взети авансово от банките
Това означава, че бюджетът ще започне 2026 г. с дефицит от около 1,1 млрд. лв., още преди да е започнала годината“, каза още проф. Гечев.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 17 гласа.
  • 1 Започнете от Университетите!

    30 2 Отговор
    Там не се знае кой какво работи!
    Пълно е с калинки! И мъжки и женски!
    Истински комунизъм!

    14:51 30.10.2025

  • 2 1300 години беге

    21 4 Отговор
    1300 години безмислено съществувание

    Коментиран от #9

    14:51 30.10.2025

  • 3 Дадохме на Световната банка

    38 11 Отговор
    Независимостта на България!
    За която загиваха наши деди!

    14:54 30.10.2025

  • 4 ИМПЕРИАЛИСТ

    17 17 Отговор
    Тия ca кaтo трocкoтa... Румбaтa e cин нa прoфecoрa по "Нaучeн кoмунизъм" - Гeчeв, a пък Вacкo Гeчeв - внук, e трeтo пoкoлeниe кoмуниcтичecки лaлaджия в УНСС....
    "Другарю" гечев, една от грешките на прехода от „социализЪмЪт” е , че не се организираха заведения за превъзпитание на комунисти. Затова още дълго ще четемЕ и слушаме идиотщините Ви.

    Коментиран от #36

    14:55 30.10.2025

  • 5 Да ви зарадвам бедняци,голтаци и роби

    17 4 Отговор
    Да ви зарадвам с една прекрасна новина от 10-месечното управление на мафията ГЕРБ -ИТН-БСП -ДПС -ПЕЕВСКИ-

    Брутният външен дълг на България (публичен и частен) нараства с 20,2 на сто на годишна база до 53,605 млрд. евро към края на август тази година, сочат най-новите предварителни данни на Българската народна банка (БНБ).

    За сравнение, към края на същия месец на миналата година брутният външен дълг е възлизал на 44,590 млрд. евро или с 9,015 млрд. евро по-малко спрямо края на август т.г.

    Размерът на брутния външен дълг се равнява на 47,7 процента от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) на страната, спрямо 42,6 процента от БВП към края на същия период на 2024 година.

    Председателя на фискалния съвет Симеон Дянков -
    България влиза във фалит, ако бюджетните дефицити продължават да се увеличават, заяви Симеон Дянков, вицепремиер и министър на финансите в кабинета на ГЕРБ пред Българското национално радио.

    Той разкритикува управляващите от ГЕРБ,ИТН, БСП и ДПС заради увеличаването на бюджетния дефицит и вземането на нови кредити и заяви, че финансовата дисциплина е единствения подходящ модел за малки икономики като българската.

    14:55 30.10.2025

  • 6 пеевски,славуца и буда твърдят

    24 4 Отговор
    Че Боташ ни ощетявал с 1 млн.на ден. А взетите кредити от мафията на власт в момента ни ощетяват с 52 млн.на ден

    14:57 30.10.2025

  • 7 Професор Гечев

    14 3 Отговор
    Да го преведа: това означава, че правителството няма да отдели нито една стотинка, за да подкрепя публично-частни партньорства или инвестиционни проекти на общините, извън техните собствени приходи. Това е признак, че държавата се намира в състояние близко до фалит – да не го наричаме така пряко, но реално няма пари за инвестиции. Целият бюджет ще бъде насочен единствено към покриване на заплати и текущи разходи“, добави гостът.

    Коментиран от #22

    14:58 30.10.2025

  • 8 Пе Ее раси

    8 1 Отговор
    Сър.

    14:58 30.10.2025

  • 9 ИМПЕРИАЛИСТ

    12 16 Отговор

    До коментар #2 от "1300 години беге":

    Преди 1877г. руският ботуш за 3 века 11 пъти преорава земята на Българите с надеждата да ни затрие физически. Чувал ли си за Одринския мирен договор, за Кайнарджашкия? За Тракийското въстание 1828г. и ареста на организаторите от....внимание! руските казаци??? А да си чувал за руския генерал Дибич, дето искал да избие Българите с топове, а...?
    През Априлското въстание 1876г. излизаме с дървено топче и кремъклийки срещу войските на Османската турска империя, защото Русия блокира в складовете си хилядите модерни пушки закупени за въстанието от богати Българи-патриоти... Само от търговецът Николай Миронов са закупени 8 000 пушки Уинчестър, които са ръждясали в одеските складове...
    ДА, РУСНАЦИТЕ МНОГО ОБИЧАТ БЪЛГАРИЯ, НО НЕ И БЪЛГАРИТЕ!
    А, прочети и защо Българите-опълченци се бият "с камънье и дърве" вместо с пушки...

    Коментиран от #16

    14:59 30.10.2025

  • 10 Гост

    15 1 Отговор
    Накрая ще ни харизат и нас, хората от кочината, без пари, ама никой няма да иска бо"кл"ука.

    15:02 30.10.2025

  • 11 Гост

    10 1 Отговор
    Диди магнитски, по прякор, фалита и жена му бойко всичко ще подарят само диди да е свободен от магнитски, за далавери, схеми и кражби

    Коментиран от #18

    15:05 30.10.2025

  • 12 То това е ясно че

    13 0 Отговор
    бюджетът ще започне 2026 г. с дефицит от около 1,1 млрд. лв., още преди да е започнала годината“, (каза още проф. Гечев) но и 8% от българските евра автоматично от 1 януари стават собственост на ЕЦБ ! Собственост а не депозит !

    15:08 30.10.2025

  • 13 И с двата тона злато

    6 1 Отговор
    И без тях - същата скапана картинка ще бъде. Какво ще стане когато ЕС забрани на БГ да взема повече заеми ? Чак ми е интересно.

    15:09 30.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ББР за какво ни е тогава

    8 0 Отговор
    Щом В решението на МС, само в четири изречения и две точки, се казва следното - в бюджета на Република България за 2026 г. се забранява държавата да осигурява инвестиционни заеми и да залага гаранции по инвестиционни заеми....... А?

    15:11 30.10.2025

  • 16 Счетоводител

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    И да те допълня:
    защо и как са ликвидирани голяма част от "неправилно ориентираните" воеводи и организатори на възстания и революционно комитети през периода 1875-1876 и след това започва освободителната война. 1877-1878 с правилната след това администрация. В последствие записва публичната дебела на фили-фоби. Не е да не съм неблагодарен за това ще след тази война добиваме свободна държава, но войната и свободата са едно, а политиката е нещо съвсем друго.

    15:12 30.10.2025

  • 17 !!!?

    11 2 Отговор
    1 тон злато = 110 млн. Евро.
    2 тона злато = 220 млн. Евро
    1 "Боташ" = 6 млрд. Лева
    6 млрд. Лева = 3.067.75.287 Евро

    Въпрос с повишена трудност:
    Колко тона злато Мистър Кеш ще даде на "Боташ" !!!?

    Коментиран от #19, #27, #30

    15:13 30.10.2025

  • 18 Нас няма да харизат

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Гост":

    Държавната земя заедно с имотите ни

    15:13 30.10.2025

  • 19 И 54 милиарда евро дъл = 107,4 млрд лв.

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "!!!?":

    Как е ?

    15:14 30.10.2025

  • 20 Бойкот на О.Л.Хлъц

    1 3 Отговор
    Ще плащаме за оръжие на фашистите в Бандерайна, а ние - ДЪ.ГЪ.ДЪ...

    15:16 30.10.2025

  • 21 То е ясно че

    5 1 Отговор
    От 1 януари догодина БНБ ще освободи близо 16 млрд. лв. от задължителните резерви но въпроса е колко трябваше да са парите в обръщение при тези резерви по договора с МВФ и Световната банка? А? ...Няма събуждане верно ....Мафията в България напечата над 17 милиарда фалшиви но истински пари в нарушение на договора с МВФ за борда, раздаде си ги и придоби собственост за милиарди с тях. Сега и доразграбва без пари останалата държавна собственост. Ударно се намаляват парите в обръщение за да се заличат следите.... Потресаващо престъпление извършиха и все още го извършват. .... 8 милиарда валутен резерв парите в обръщение трябваше да са 16 милиарда лева а те са 32 милиарда официално и около 40 неофициално, без да броим ваучерите за около 2 милиарда годишно .... Няма цифра на сайта на БНБ която да не е грешна, както и на статистиката... За съжаление бруталната цензура не позволява никаква възможност това с факти, аргументи и документи да се докаже. ....

    15:16 30.10.2025

  • 22 Рада

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Професор Гечев":

    Да, България има проблеми. 5 годишното управление на мало-умници като киртака и кокоро и служебните калинки на радев създадоха безпрецедентни кризи, инфлация, разделение и озлобление...и 18 милиарда дългове потънали в джобовете на децата и другарите от ДС. Най-фрапантния примир е договора с Боташ, договорен от радев и сключен от служебните му калинки, по който договор всеки ден, 13 години по 365 дни, всички българи плащаме и ще плащаме по 1050000 лв. само заради комисионните на рундьо решетников, също онези 9 чмилиарда изчезнали в джоба на асенката василев за 9 дни, ами ограбените фондове, инфлацията и т.н. А, р. гечев първи фалира България, след 1990 г., докара 3000 лв. за един долар.

    Коментиран от #26

    15:17 30.10.2025

  • 23 Цвете

    3 1 Отговор
    ИМАМ ВЪПРОС КЪМ ГЕЧЕВ???? КОЙ СКЛЮЧИ ДОГОВОРА С КАНАДСКАТА ФИРМА, ПРЕДИ, ВЕЧЕ СЪМ ЗАБРАВИЛА, КОЯ ГОДИНА БЕШЕ, ЗА 30 ГОДИНИ???? И, КОЛКО ОСТАВАТ ЗА НАС БЪЛГАРИТЕ В ПРОЦЕНТИ?????? ОТ КЪДЕ ТРЪГВА НЕДОИМЪКА НА НАС, ОТ " СКЛЮЧЕНИ " НЕИЗГОДНИ ДОГОВОРИ ОЩЕ ОТ МИНАЛОТО, КОГАТО ВИЕ БЯХТЕ ВЪВ ВЛАСТТА, НАЛИ???? ТА ТО СИ ПРОДЪЛЖАВА ДО ДЕН ДНЕШЕН. 🤔🤑🫡🤨🫣🤫🤔🫡🫡🫡🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑

    15:19 30.10.2025

  • 24 Опааа

    1 1 Отговор
    Да се закрие територията! Веднага!

    15:20 30.10.2025

  • 25 Във Франция:

    3 0 Отговор
    сексът без изрично съгласие е изнасилване, но в България без изрично съгласие и референдуми всичко може нали ... изнасилиха всички българи на куп

    15:20 30.10.2025

  • 26 Радо ,

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Рада":

    Сигурно си в детската градина ,защото май броиш само до 5. Предишните години къде ги оставяш ?

    15:22 30.10.2025

  • 27 Стига бе

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "!!!?":

    Въпрос с понижена трудност.. Боташ и 30 до 330% по-скъпи в от руския газ който плащаме вече 4 години са резултат от това, че станахме мюре на господарите и се отказахме първи. Топлофикация за 30 г натрупа 600 млн дългове. За последните 4 натрупа от неруския газ нови 1.4 млрд и сега са 2.Тя харчи около 1/3 от газ, та значи общите загуби само от неруския газ са 5 млрд + 1 Боташ

    15:23 30.10.2025

  • 28 Нико

    3 1 Отговор
    Ако, в България имаше правосъдие, румен гечев още щеше да е в затвора, за това, че фалира България, съсипа живота на милиони българи. От отчаяние, поради загуба на работа, жилища и поминък стотици хиляди българи загубиха живота си. При р. гечев един долар са продаваше за 3000 лева...помните ли????

    15:24 30.10.2025

  • 29 Заведох ви в сърцето на Европа

    1 0 Отговор
    А Ехото повтаряло: в гъзлето, в гъзлето.....в гъзлето на Европа ...

    15:26 30.10.2025

  • 30 Колко тона злато

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "!!!?":

    е увеличението на заплатите на ченгетата и патканите от МО годишно ми кажи ?

    15:29 30.10.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Голд

    0 0 Отговор
    Късмет че сме пазарили златото лятото, сега е дубъл

    Коментиран от #34

    15:31 30.10.2025

  • 33 И защо

    1 0 Отговор
    Дадохме на Европейската банка 2 тона злато, а не ги инвестирахме в България ? А?

    15:31 30.10.2025

  • 34 Ако сме го дали на ЕЦБ

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Голд":

    Ползата за кой е?

    15:34 30.10.2025

  • 35 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор
    ТОZИ БАРЛЕСТ "ПРОФЕСОР" , ЗАСЛУЖАВА ...................... ТИТЛАТА "ДИВ БАЛКАНСКИ СУБЕКТ" ......................... ФАКТ !

    15:34 30.10.2025

  • 36 Не е така!

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Нещо невярно да прочете? Или не си го чел изобщо. Или нищо не разбираш от казаното от Гечев. Стреляш по името напосоки и с бандеровска устрем пишеш тъпотии. Хващай влака и в Киев, от там на фронта, да си излееш енергията. Тук не става.

    15:37 30.10.2025

  • 37 Истината

    0 0 Отговор
    Г-н Хиперинфлация сме го видели колко разбира.
    Златото е депозирано в централната европейска банка и то пак е наше....
    Да не всява смут...

    15:42 30.10.2025

