Проф. Румен Гечев пред ФАКТИ: Дадохме на Европейската банка 2 тона злато (ВИДЕО)

Тепърва започват пазарлъците по бюджета и разиграването на театър. Пазарджишките театрални постановки, които видяхме скоро по избори, ще продължат и около бюджета. Сигурен съм, че от първоначалните числа ще настъпят съществени промени при разиграването на тези политически „спектакли“. Кризата с българския бюджет вече е факт. Искам да помогна на колегите журналисти да обърнат внимание на нещо, което досега никой не е коментирал. На 6 октомври тази година Министерският съвет публикува решение №684, което може да се види на официалния сайт на правителството. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ икономистът проф. Румен Гечев, бивш депутат от БСП.



„В решението на МС, само в четири изречения и две точки, се казва следното - в бюджета на Република България за 2026 г. се забранява държавата да осигурява инвестиционни заеми и да залага гаранции по инвестиционни заеми. Да го преведа: това означава, че правителството няма да отдели нито една стотинка, за да подкрепя публично-частни партньорства или инвестиционни проекти на общините, извън техните собствени приходи. Това е признак, че държавата се намира в състояние близко до фалит – да не го наричаме така пряко, но реално няма пари за инвестиции. Целият бюджет ще бъде насочен единствено към покриване на заплати и текущи разходи“, добави гостът.



„В един бюджет, в който няма инвестиционна политика, няма и визия за бъдещето. Няма проекти – нито за 2026 г., нито за следващите години, включително в стратегически сектори като енергетиката. Ние буквално „сме боси по асфалта“. Това има пряка връзка и с влизането в еврозоната. През лятото Българската народна банка (БНБ) закупи 2 тона злато, което е на стойност малко под 300 млн. щатски долара, и ги предостави директно на Европейската централна банка за разпореждане. От 1 януари догодина БНБ ще освободи близо 16 млрд. лв. от задължителните резерви, като лихвата по тях ще бъде намалена от 12% на 1%. До момента БНБ използваше от депозитите на търговските банки без да им плаща лихва, но реализираше доходност от тези средства и превеждаше в бюджета около 600 млн. лв. годишно. От догодина това вече няма да се случва – резервите ще бъдат освободени, лихвата ще падне, а БНБ ще влезе директно на загуба още от 2026 г.

Причините са няколко:

- двата тона злато вече са предоставени на друга институция и не носят приход;

- резервите, които носеха доход, ще бъдат освободени

- няма да постъпят онези 600 млн. лв., които БНБ внасяше ежегодно в бюджета

Освен това правителството имаше наглостта предварително да изиска плащане на данък печалба от банките и прибра около 500 млн. лв.

Като обобщим:

- 600 млн. лв. няма да постъпят от БНБ;

- 500 млн. лв. са вече взети авансово от банките

Това означава, че бюджетът ще започне 2026 г. с дефицит от около 1,1 млрд. лв., още преди да е започнала годината“, каза още проф. Гечев.



