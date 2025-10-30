Новини
Божидар Божанов пред ФАКТИ: ГЕРБ и „Възраждане“ координирано бранят Пеевски (ВИДЕО)

Божидар Божанов пред ФАКТИ: ГЕРБ и „Възраждане“ координирано бранят Пеевски (ВИДЕО)

30 Октомври, 2025 15:56

Борисов днес подписа оставката на Антон Славчев от Антикорупционната комисия, обяви гостът

Борисов днес подписа оставката на Антон Славчев от Антикорупционната комисия, след като я беше обещал преди три седмици, но дълго време не го беше направил. Колегата Мирчев излезе на трибуната и каза: „Ето, рядка възможност, Борисов е в залата.“ Тогава той отиде при него и му даде оставката за подпис. Борисов я подписа. Антон Славчев е изключително близък до Пеевски, той изпълнява всички мръсни поръчки в Антикорупционната комисия. Дали именно това е отключило днешната реакция на Пеевски, който показа снимка на Бойко Рашков, можем само да гадаем. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Божидар Божанов, съпредседател на „Да, България“.

„Пеевски, както знаем, от време на време показва някакви снимки. Рашков вече коментира, че не познава този човек. Тези снимки са част от „компроматната банка“ на Пеевски - в нея има и по-безобидни кадри, но със сигурност и такива, които намекват за извършени престъпления и могат да се използват като натиск. За тази компроматна банка сме подавали сигнали до прокуратурата, но те бяха „смачкани“ от Славчев и Сарафов. Дали някои от тези снимки са фалшификати или с изкуствен интелект - не мога да кажа. Но случаят, в който Пеевски изведнъж излиза и показва компромати, съвпадна подозрително с внасянето на законопроекта на „Възраждане“, който е меко казано любопитен“, добави Божанов.

„След дълго мълчание „Възраждане“ внезапно внесоха проект, чиято цел очевидно бе Пеевски да бъде изваден от изборите заради включването му в списъка „Магнитски“. Иронията е, че именно те - „Възраждане“, не подкрепиха предишния път, когато ние внесохме закона за мерките срещу изпиране на пари и прилагане на санкциите по „Магнитски“ у нас. Сега обаче те изведнъж излизат с нещо, което е абсолютно неграмотно написано. Законопроектът не само няма как да работи, той е противоконституционен. Това, което трябва да се уреди, е въпрос от Изборния кодекс и Закона за политическите партии, променят се 20–30 други закона“, каза още гостът.

„Така написан, той отваря врата за абсурдни тълкувания - включително държави като Русия, Беларус, Иран, Северна Корея или дори Северна Македония биха могли да налагат санкции на български граждани, а това автоматично би ги дисквалифицирало от участие в избори. Представете си, че утре Северна Македония решава да санкционира Цончо Ганев – и според този закон той не може да е депутат. Това е абсурд. Законът, внесен от „Възраждане“, беше координиран с ГЕРБ. „Възраждане“ го вкарват, а ГЕРБ го придвижват по най-бързата възможна писта – експресно минава през комисия, без обсъждане, и още на следващия ден влиза в зала. Обикновено, когато ние предлагаме законопроекти, ги бавят с месеци. Сега обаче този проект беше прокаран по извънреден ред, заедно с промените в правилата за ДАНС и със средствата на президента. Целта беше ясна - да се подкопае нашата антикорупционна линия и да се изкара, че ние не сме срещу Пеевски, а „Възраждане“ са „истинските борци срещу олигархията“. Истината е, че този закон не става. Да, ние подкрепихме на първо четене идеята санкциите по „Магнитски“ да се прилагат по някакъв ясен ред в България, но заявихме категорично, че между първо и второ четене текстът трябва да бъде пренаписан изцяло. Законопроектът на „Възраждане“ и ГЕРБ е юридически неграмотен, политически мотивиран и опасен. Истинската му цел беше не да реши проблема със санкциите, а да обслужи Пеевски и да разсее вниманието от корупционните скандали. ГЕРБ и „Възраждане“ координирано бранят Пеевски“, сподели още гостът.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
  • 1 Директора👨‍✈️

    12 4 Отговор
    Честно да ви кажа, вече ми се повръща от едни и същи муцуни по телевизията и едни и същи безсмислени приказки. Направо е отврат!!! 😡

    16:02 30.10.2025

  • 2 още

    9 12 Отговор
    ГЪРБ и „Израждане“ координирано бранят ПееФски.

    16:03 30.10.2025

  • 3 Стенли

    10 9 Отговор
    Абе те възраждане може и да бранят Пеевски ама и на вас ви беше удобно в скута му и си пийнахте едно мазно турско кафе айде нема нужда аман от такива демократи

    Коментиран от #6, #19

    16:04 30.10.2025

  • 4 „Възраждане“

    7 9 Отговор
    Действително забрави че е опозиция. Истина е. Опитомиха ги и тях

    Коментиран от #9

    16:07 30.10.2025

  • 5 Трол

    8 5 Отговор
    Цялата държава е ангажирана да брани г-н Пеевски от санкции.

    16:09 30.10.2025

  • 6 Стенли

    6 5 Отговор

    До коментар #3 от "Стенли":

    А относно тези управници пак се подиграха с хората днес слушах по радиото от новата година МРЗ в Германия става 15/петнайсет/евро на час цифром и словом а тук една тиква и едно прасе се подиграха с хората за петнайсет евро на месец ама иначе сме в клуба на богатите 😁 🎃 🐷 🙈 😮‍💨

    Коментиран от #11

    16:10 30.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 МИ ОСВЕТЛЕТЕ ГИ

    7 0 Отговор
    ТИЯ ОФШОРКИ БЕ ---ИЛИ ЩЕ ЛЪСНЕ ЕДИН БИВШ ПРЕЗИДЕНТ с къщичка на ХАЛКИДИКИ

    16:11 30.10.2025

  • 9 Стенли

    7 11 Отговор

    До коментар #4 от "„Възраждане“":

    Единствено ВЪЗРАЖДАНЕ са единствената що годе читава партия в този парламент и донякъде меч

    16:12 30.10.2025

  • 10 Инж

    7 2 Отговор
    Оценката на статията беше 3 от 3 гласа, натиснах 5 и стана 3 от 4 гласа :) .... манипулация, грешка, друго... ???
    Само Факти могат да кажат :).

    16:15 30.10.2025

  • 11 Стенли

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "Стенли":

    Вий които сте ми писали минуси кажете кое не е вярно не само в ЕС а в цяла Европа ние сме на дъното единствено Албания по ниска МРЗ от нас и може би и Косово но то не се брои за държава

    16:15 30.10.2025

  • 12 604

    7 3 Отговор
    Тия баклоуци ако не правят пиар като храчат, клеветят и доносничат срещу някого няма дъ съ те! Колкото по бързо изпаднат толкова по добре за хората и за самите им избиратели!

    16:17 30.10.2025

  • 13 А, бе,

    6 7 Отговор
    Олигофрен, къде видя нещо, ама въобще нещо между Възраждане и пеевски???!!!???

    16:23 30.10.2025

  • 14 Абе,

    9 5 Отговор
    Божанов,ако не бяхте такива продажници , Буци/ Буда и Шиши,нямаше да заграбят отново държавата !

    16:24 30.10.2025

  • 15 Историята помни

    4 1 Отговор
    Помним как Шиши осигуряваше автобуси и платени протестъри на майкопродавеца късоПейкин.
    Даже при сваляне на правителството на Кирчо бяха рамо до рамо .

    16:47 30.10.2025

  • 16 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    2 1 Отговор
    Партията на MaHrAcApA koce Koпейкин е създадена и спонсорирана от Красен Кралев и е доказана патерица на боко Тиквоний.

    16:48 30.10.2025

  • 17 Страховити разкрития

    0 0 Отговор
    Които ще взривят България от бивш вътрешен министър

    16:58 30.10.2025

  • 18 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор
    Този паразит Божанков никога не е работил нищо. Винаги е вегетирал на гърба на обществото.

    Коментиран от #20

    16:59 30.10.2025

  • 19 Така ще да е

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Стенли":

    Колко трябва да си npoZ и ограничен за да повтаряш като папагал думите на касиера на мафията Пеевски ?!
    Това ли е модела ти за подражание ? Намагнитения Пеевски ? Изпълнителя на руски поръчки ?
    Или пък си нареден на konaнkaта му ? Що не цитираш и Ицето - "На колене ме молеше да ходатайства да го извадят от Магнитски"

    17:01 30.10.2025

  • 20 Бъркаш

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Данко Харсъзина":

    Това е Божанов, не Божанков и е топ IT специалист.
    Дълги години беше в топ 40 в ранг листата на Opensource обществото.

    Коментиран от #21

    17:05 30.10.2025

  • 21 604

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Бъркаш":

    Дэ си бяши стоял там дъ не съ излагъ!

    17:09 30.10.2025

