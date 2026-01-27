Новини
Ген. Димитър Шивиков пред ФАКТИ: Европейски лидери водят курс на милитаризация на Европа (ВИДЕО)

27 Януари, 2026 14:57 445 15

  • димитър-
  • шивиков-
  • генерал-
  • нато-
  • сащ-
  • тръмп-
  • русия-
  • европа

Лидерите са си дали хоризонт до 2030 година, че Европа трябва да бъде готова да води война с Русия, казва гостът

Ген. Димитър Шивиков пред ФАКТИ: Европейски лидери водят курс на милитаризация на Европа (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Признаците са, че има някакъв разнобой в европейските страни, които са членове на НАТО, в това число и в България, и Съединените щати е видим. И то особено когато президент на САЩ е Доналд Тръмп. Такива неща имаше и по време на първия му мандат. Още тогава той обяви веднага след встъпването си, че Америка няма да плаща за сигурността и отбраната на своите съюзници и че европейците трябва да увеличат собствените си разходи за отбрана. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ генерал Димитър Шивиков.

„Същото се повтори и когато преди една година започна вторият му мандат. Тогава европейските страни – членки на НАТО, взеха решения, с които да увеличат разходите си до 5%. Включително България декларира, че до 2030 година процентът за отбрана ще стане до 5% от БВП“, каза гостът.

„Страни като Германия и Полша драстично увеличиха своите бюджети за отбрана, балтийските страни също. Всяка една страна предприема свои стъпки, но генералната линия е, че разходите ще бъдат увеличени до 2030 година. Това е много важно, защото европейските лидери – говоря за лидери от Франция, от Германия, включително и премиерът на Великобритания – водят курс на милитаризация на Европа. Те са си дали хоризонт до 2030 година, че Европа трябва да бъде готова да води война с Русия. Подготвят населението на страните, говорят така, сякаш войната е неизбежна, а това не е така“, сподели още генерал Шивиков.

„Моето мнение е коренно различно. Твърдението, че Путин няма да спре до Украйна и че следващата стъпка ще бъдат страните от Източна Европа, е чиста пропаганда. Това просто е удобна пропаганда, която подкрепя именно този милитаристичен курс, защото обществото в европейските страни трябва да бъде подготвено за него“, коментира още генерал Шивиков.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Връщай

    8 1 Отговор
    Парите бе!

    15:00 27.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ха ха

    10 3 Отговор
    Тая пробита копейка Шивиков пак ли се появи да ръси опорки?

    15:02 27.01.2026

  • 4 печен свински джолан с потна кана вино

    5 0 Отговор
    Това е най-лесно и не изисква акъл!

    15:02 27.01.2026

  • 5 А ГДЕ

    7 1 Отговор
    МОЧАТА?

    Коментиран от #8

    15:02 27.01.2026

  • 6 Дън Бай

    7 2 Отговор
    Още един експерт, експертно пенсиониран.

    15:02 27.01.2026

  • 7 Разкрития

    4 2 Отговор
    ХОЛАНДСКАТА „ЗАВЕРА“ НА "ПРЕЗИДЕНТА".

    ПЪЛЕН СПИСЪК НА СКРИТИТЕ ЛИЦА И ДИГИТАЛНАТА СЛЕДА НА ПЛАМЕН УЗУНОВ!
    ​Оcновният npоrpамен докyмент на движението (файл: DeklaraciaFinal pdf) беше качен на холандcкия cъpвъp cъc забpавени „автоpcки npава“ в метаданните.
    ​КОЙ Е АВТОРЪТ?
    В cвойcтвата на файла, в nолето „Author“, е заnиcано името Plamen Uzunov.
    СКРИТИЯТ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
    ​Генеpал-майоp о.p. Димитъp Шивиков, Пpедcедател на Инициативния cъвет (Пyбличното лице/Маcката).
    ​Рyмен Петков - Оprанизационен cтpатеr. Човекът, оcиrypил лоrиcтиката и мpежата на АБВ.
    ​Пpоф. д-p Ваня Добpева - Ръководител наnpавление „Идеолоrия и обpазование“. Вpъзката c лявото кpило.
    ​Доц. д-p Геоprи Кючyков - Отrовоpник за междyнаpодните отношения и здpавеоnазването.
    ​Сnаc Панчев - Лидеp на Земеделcки cъюз „Ал. Стамболийcки“ (Кооpдинатоp nо коалиционна nолитика).
    ​Ген. Стоимен Стоименов -Екcnеpт nо „Национална cиrypноcт“.
    ​Боян Чyков - Скpитият екcnеpт в „Екcnеpтния cъвет“ (Геоnолитичеcки cтpатеr, заложен в мета-таrовете на cайта).

    Пpоектът „Движение Нашата Бълrаpия“ не е нов.
    Това е npоектът на Пламен Узyнов и Рyмен Петков, оnакован в nатpиотични лозyнrи.
    ​Гоcnода, иcтината не cе тpие c бyтона Delete.
    Имаме метаданните, имаме лоrовете, имаме и имената ви!

    15:03 27.01.2026

  • 8 мусака

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "А ГДЕ":

    Не обичаш майка си, нали?

    15:03 27.01.2026

  • 9 Връщай

    5 1 Отговор
    Чаршафите бе!!!

    15:03 27.01.2026

  • 10 Весел Патиланец

    4 1 Отговор
    Този про-путински трол защо изобщо го канят?
    Естествено, че ще се милитаризираме - има луди диктатори на изток, които нападат държава след държава, и при положение, че САЩ се оттеглят ще си създадем армия каквато да не смее никой да си помисли да ни нападне!
    Иначе суверенитет, унищожиха ни армията, имахме 100 самолета, а като тръгнм да възстановяваме НЕЕЕЕ - ние сме неутрални!
    Хайде стига лигавщини - и този ми бил военен! Личи си защо са го разжалвали и са го пратили да охранява складове със зърно!

    15:03 27.01.2026

  • 11 Стара чанта

    4 1 Отговор
    От къде го изровихте тоя ма лоо у мн икк?

    15:04 27.01.2026

  • 12 Озадачен

    3 1 Отговор
    А ти какво искаш бе, Шивиков? Да седят на колене и да се молят на един корумпиран Кремълски диктатор, така ли? Защо не го упрекваш него, че разпалва войни?

    15:04 27.01.2026

  • 13 Хаха

    2 0 Отговор
    Само да го попитам Русия какво прави и защо Европа трябва да се въоръжава. Тоя да не е малоумен?

    15:05 27.01.2026

  • 14 Сила

    1 0 Отговор
    ВЪРНИ ОДЕЯЛАТА БЕ , ВРЪЩАЙ ЛЪЖИЦИТЕ И ЧАРШАФИТЕ БЕ КАЛЪФ СЕЛСКИ .....!!!

    15:05 27.01.2026

  • 15 Никога повече Райънер

    0 0 Отговор
    На тоя му падна пистолета от кръста в ефира на камал1 като се прибираха от Кербала едно време :)))

    15:07 27.01.2026

