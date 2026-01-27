Ген. Димитър Шивиков пред ФАКТИ: Европейски лидери водят курс на милитаризация на Европа (ВИДЕО)

Признаците са, че има някакъв разнобой в европейските страни, които са членове на НАТО, в това число и в България, и Съединените щати е видим. И то особено когато президент на САЩ е Доналд Тръмп. Такива неща имаше и по време на първия му мандат. Още тогава той обяви веднага след встъпването си, че Америка няма да плаща за сигурността и отбраната на своите съюзници и че европейците трябва да увеличат собствените си разходи за отбрана. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ генерал Димитър Шивиков.



„Същото се повтори и когато преди една година започна вторият му мандат. Тогава европейските страни – членки на НАТО, взеха решения, с които да увеличат разходите си до 5%. Включително България декларира, че до 2030 година процентът за отбрана ще стане до 5% от БВП“, каза гостът.



„Страни като Германия и Полша драстично увеличиха своите бюджети за отбрана, балтийските страни също. Всяка една страна предприема свои стъпки, но генералната линия е, че разходите ще бъдат увеличени до 2030 година. Това е много важно, защото европейските лидери – говоря за лидери от Франция, от Германия, включително и премиерът на Великобритания – водят курс на милитаризация на Европа. Те са си дали хоризонт до 2030 година, че Европа трябва да бъде готова да води война с Русия. Подготвят населението на страните, говорят така, сякаш войната е неизбежна, а това не е така“, сподели още генерал Шивиков.



„Моето мнение е коренно различно. Твърдението, че Путин няма да спре до Украйна и че следващата стъпка ще бъдат страните от Източна Европа, е чиста пропаганда. Това просто е удобна пропаганда, която подкрепя именно този милитаристичен курс, защото обществото в европейските страни трябва да бъде подготвено за него“, коментира още генерал Шивиков.

