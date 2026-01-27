Признаците са, че има някакъв разнобой в европейските страни, които са членове на НАТО, в това число и в България, и Съединените щати е видим. И то особено когато президент на САЩ е Доналд Тръмп. Такива неща имаше и по време на първия му мандат. Още тогава той обяви веднага след встъпването си, че Америка няма да плаща за сигурността и отбраната на своите съюзници и че европейците трябва да увеличат собствените си разходи за отбрана. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ генерал Димитър Шивиков.
„Същото се повтори и когато преди една година започна вторият му мандат. Тогава европейските страни – членки на НАТО, взеха решения, с които да увеличат разходите си до 5%. Включително България декларира, че до 2030 година процентът за отбрана ще стане до 5% от БВП“, каза гостът.
„Страни като Германия и Полша драстично увеличиха своите бюджети за отбрана, балтийските страни също. Всяка една страна предприема свои стъпки, но генералната линия е, че разходите ще бъдат увеличени до 2030 година. Това е много важно, защото европейските лидери – говоря за лидери от Франция, от Германия, включително и премиерът на Великобритания – водят курс на милитаризация на Европа. Те са си дали хоризонт до 2030 година, че Европа трябва да бъде готова да води война с Русия. Подготвят населението на страните, говорят така, сякаш войната е неизбежна, а това не е така“, сподели още генерал Шивиков.
„Моето мнение е коренно различно. Твърдението, че Путин няма да спре до Украйна и че следващата стъпка ще бъдат страните от Източна Европа, е чиста пропаганда. Това просто е удобна пропаганда, която подкрепя именно този милитаристичен курс, защото обществото в европейските страни трябва да бъде подготвено за него“, коментира още генерал Шивиков.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Връщай
15:00 27.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ха ха
15:02 27.01.2026
4 печен свински джолан с потна кана вино
15:02 27.01.2026
5 А ГДЕ
Коментиран от #8
15:02 27.01.2026
6 Дън Бай
15:02 27.01.2026
7 Разкрития
ПЪЛЕН СПИСЪК НА СКРИТИТЕ ЛИЦА И ДИГИТАЛНАТА СЛЕДА НА ПЛАМЕН УЗУНОВ!
Оcновният npоrpамен докyмент на движението (файл: DeklaraciaFinal pdf) беше качен на холандcкия cъpвъp cъc забpавени „автоpcки npава“ в метаданните.
КОЙ Е АВТОРЪТ?
В cвойcтвата на файла, в nолето „Author“, е заnиcано името Plamen Uzunov.
СКРИТИЯТ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Генеpал-майоp о.p. Димитъp Шивиков, Пpедcедател на Инициативния cъвет (Пyбличното лице/Маcката).
Рyмен Петков - Оprанизационен cтpатеr. Човекът, оcиrypил лоrиcтиката и мpежата на АБВ.
Пpоф. д-p Ваня Добpева - Ръководител наnpавление „Идеолоrия и обpазование“. Вpъзката c лявото кpило.
Доц. д-p Геоprи Кючyков - Отrовоpник за междyнаpодните отношения и здpавеоnазването.
Сnаc Панчев - Лидеp на Земеделcки cъюз „Ал. Стамболийcки“ (Кооpдинатоp nо коалиционна nолитика).
Ген. Стоимен Стоименов -Екcnеpт nо „Национална cиrypноcт“.
Боян Чyков - Скpитият екcnеpт в „Екcnеpтния cъвет“ (Геоnолитичеcки cтpатеr, заложен в мета-таrовете на cайта).
Пpоектът „Движение Нашата Бълrаpия“ не е нов.
Това е npоектът на Пламен Узyнов и Рyмен Петков, оnакован в nатpиотични лозyнrи.
Гоcnода, иcтината не cе тpие c бyтона Delete.
Имаме метаданните, имаме лоrовете, имаме и имената ви!
15:03 27.01.2026
8 мусака
До коментар #5 от "А ГДЕ":Не обичаш майка си, нали?
15:03 27.01.2026
9 Връщай
15:03 27.01.2026
10 Весел Патиланец
Естествено, че ще се милитаризираме - има луди диктатори на изток, които нападат държава след държава, и при положение, че САЩ се оттеглят ще си създадем армия каквато да не смее никой да си помисли да ни нападне!
Иначе суверенитет, унищожиха ни армията, имахме 100 самолета, а като тръгнм да възстановяваме НЕЕЕЕ - ние сме неутрални!
Хайде стига лигавщини - и този ми бил военен! Личи си защо са го разжалвали и са го пратили да охранява складове със зърно!
15:03 27.01.2026
11 Стара чанта
15:04 27.01.2026
12 Озадачен
15:04 27.01.2026
13 Хаха
15:05 27.01.2026
14 Сила
15:05 27.01.2026
15 Никога повече Райънер
15:07 27.01.2026