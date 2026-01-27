Новини
Методи Андреев пред ФАКТИ: Повече се предполагаше, че Радев ще излезе с партия на следващи избори (ВИДЕО)

Методи Андреев пред ФАКТИ: Повече се предполагаше, че Радев ще излезе с партия на следващи избори (ВИДЕО)

27 Януари, 2026 15:28 1 544 14

В момента Европейският съюз е в безпрецедентна ситуация – разпад, разцепление, както искате го кажете, казва гостът

Снимка: Факти.бг
Нека да припомня едно изказване на Румен Радев, когато беше президент, на въпроса дали ще прави партия и ще даде свой политически проект. Той каза: „Когато най-малко очаквате.“ Истината е, че повечето анализатори предполагаха, че Радев ще излезе със свой проект по-скоро на следващите избори, когато се очакваше отново да има поредна политическа криза. Тогава вече Радев да каже: „Повече не може“. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ общественикът Методи Андреев, преподавател в УАСГ и бивш депутат.

„Защо това не се случи? Аз имам свое обяснение поради две причини. Първо – безпрецедентните протести, които подкрепяха коалицията ПП–ДБ. Не че ПП-ДБ щяха да вземат гласовете на всички протестиращи, но самите протестиращи се отзоваваха на призивите и излизаха на протести в цялата страна. Не всеки, който е излязъл на протест, е фен на ПП–ДБ, но основната маса от тази енергия се очакваше да отиде именно там“, добави гостът.

„Най-вероятно хората, които анализират ситуацията, са преценили, че това е твърде рисковано за определени политически кръгове в България и времето е сега. Исторически имаме подобен пример – когато дойде Царят, след като СДС вече беше направило стъпки към дълбоки реформи в България: пазарна икономика, ориентация към ЕС и НАТО. Тогава дойде Царят и спря демократизацията на България“, каза още Андреев.

„Това може да е едно от опасенията, че след тези протести ПП–ДБ да могат да вдигнат своя вот. Но втората причина е по-важна. В момента Европейският съюз е в безпрецедентна ситуация – разпад, разцепление, както искате го кажете. Европа не е в добро състояние. Хора около Радев, като Иво Христов, говорят, че Европа е слаба и че тя ще бъде поделена между САЩ и Русия. Моето притеснение е, че идва много важен момент, в който България, като държава, през следващата година може да не бъде водена от хора, убедени, че трябва да сме в Европа. Ако това стане, можем да очакваме несгоди за нашата държава, включително отклоняване от проевропейския и проатлантически курс, който България следва вече много години след промените“, сподели още гостът.

„Сега е пиковият момент. И затова хората, когато гласуват на тези избори, независимо за кого, трябва да мислят стратегически – като гласувам за тази партия, ако излезе този лидер, гарантирам ли, че моите деца ще живеят в най-доброто място за живеене в Европейския съюз? Няма ли този, за когото гласувам, в един момент, по поръчка на друга велика сила, да отклони България от нейния досегашен път?“, пита Методи Андреев.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


  • 1 Последния Софиянец

    2 6 Отговор
    Глупости.Още миналата година ми предлагаха да вляза в новата партия на Президента.

    15:32 27.01.2026

  • 2 газов инжекцион

    2 13 Отговор
    То и България е в разпад, разцепление, както искате го кажете, казвам аз!Няма гласуван бюджет,няма правителство,минпредс,няма президент,набутаха ни президентка. Г-н Радев не трябваше да прави така-да си подава оставката,това е предателство към тези,които са му гласували доверие два мандата!

    15:34 27.01.2026

  • 3 боб яхния със свинско

    3 1 Отговор
    Няма значение дали ще излезе, оправия няма!

    15:36 27.01.2026

  • 4 Моряка

    13 3 Отговор
    Този динозавър пак изпълзя от нищото.Ами в колко партии се присламчи на депутатско място?Ами колко години паратизира в онази комисийка с досиетата?И го привличате като критерий на истината?Някой да му вярва?

    15:36 27.01.2026

  • 5 тралала

    4 9 Отговор
    Радев ще излезе по фанелка с къси ръкави на следващите избори. На нея ще пише: Бегай След Паричките!

    15:37 27.01.2026

  • 6 Брата

    7 3 Отговор
    Мето досието пак се изказва неподготвен

    15:38 27.01.2026

  • 7 Президентът

    6 3 Отговор
    подаде оставка без мотиви и не е декларирал , че ще прави партия и че това е причина за оставката му.
    Сега се е скрил и никой не смее да го попита защо подава оставка. Всеки се упражнява да говори за неговите намерения.

    15:39 27.01.2026

  • 8 Ха ха

    1 5 Отговор
    Абе д а еб тво й та ма ми ца и комуниста д о лен руск а по длога.

    15:46 27.01.2026

  • 9 бай Бончо

    9 7 Отговор
    Методи , а дано България да е пак с Русия , че за 36 години болезнено усетихме какво е да сме със запада .Колкото до Радев , аз казвам ,че ще вземе минимум 121 места ,а не изклювам да е близо до 160 места .Това ,че такива като теб искат да са с Усулите , не означава ,че народа иска . Разърдихте народа с това евро и насилственото му вкарване в България и сега ще има отмъщението на народа .

    15:47 27.01.2026

  • 10 розодендрон

    0 1 Отговор
    Отивам да си купя чайнийски мандарини.

    Коментиран от #11

    15:48 27.01.2026

  • 11 А така

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "розодендрон":

    Че в тях има по-малко пестициди.

    15:56 27.01.2026

  • 12 Мдаа

    4 5 Отговор
    Радев никога лично не е казвал, че ще участва в избори, ослушва се като гърмян чорап, а напускането на поста е обусловено от изтичане на втория му мандат догодина, когато е късно да хвърля оставка, на принципа, всеки напуснал предсрочно е герой, а не предател по тия географски ширини.За 9 години,каквото взел, взел.

    15:56 27.01.2026

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 1 Отговор
    КАКЪВ ЕС , КАТО ЕК
    И ГЕРМАНСКАТА ВЕЩИЦА
    ВСЯКА ГОДИНА ХРАНИ
    НЕЙНИТЕ КУЧЕТА ОТ БГ МАФИЯТА
    С НАД 1 МИЛИАРД ЕВРО ЕВРОФОНДОВЕ :)
    ЧИСТАТА ПЕЧАЛБА Е ТОВА НА МАФИЯТА - 1 МИЛИАРД ЕВРО НА ГОДИНА

    15:58 27.01.2026

