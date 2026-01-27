Методи Андреев пред ФАКТИ: Повече се предполагаше, че Радев ще излезе с партия на следващи избори (ВИДЕО)

Нека да припомня едно изказване на Румен Радев, когато беше президент, на въпроса дали ще прави партия и ще даде свой политически проект. Той каза: „Когато най-малко очаквате.“ Истината е, че повечето анализатори предполагаха, че Радев ще излезе със свой проект по-скоро на следващите избори, когато се очакваше отново да има поредна политическа криза. Тогава вече Радев да каже: „Повече не може“. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ общественикът Методи Андреев, преподавател в УАСГ и бивш депутат.

„Защо това не се случи? Аз имам свое обяснение поради две причини. Първо – безпрецедентните протести, които подкрепяха коалицията ПП–ДБ. Не че ПП-ДБ щяха да вземат гласовете на всички протестиращи, но самите протестиращи се отзоваваха на призивите и излизаха на протести в цялата страна. Не всеки, който е излязъл на протест, е фен на ПП–ДБ, но основната маса от тази енергия се очакваше да отиде именно там“, добави гостът.



„Най-вероятно хората, които анализират ситуацията, са преценили, че това е твърде рисковано за определени политически кръгове в България и времето е сега. Исторически имаме подобен пример – когато дойде Царят, след като СДС вече беше направило стъпки към дълбоки реформи в България: пазарна икономика, ориентация към ЕС и НАТО. Тогава дойде Царят и спря демократизацията на България“, каза още Андреев.



„Това може да е едно от опасенията, че след тези протести ПП–ДБ да могат да вдигнат своя вот. Но втората причина е по-важна. В момента Европейският съюз е в безпрецедентна ситуация – разпад, разцепление, както искате го кажете. Европа не е в добро състояние. Хора около Радев, като Иво Христов, говорят, че Европа е слаба и че тя ще бъде поделена между САЩ и Русия. Моето притеснение е, че идва много важен момент, в който България, като държава, през следващата година може да не бъде водена от хора, убедени, че трябва да сме в Европа. Ако това стане, можем да очакваме несгоди за нашата държава, включително отклоняване от проевропейския и проатлантически курс, който България следва вече много години след промените“, сподели още гостът.



„Сега е пиковият момент. И затова хората, когато гласуват на тези избори, независимо за кого, трябва да мислят стратегически – като гласувам за тази партия, ако излезе този лидер, гарантирам ли, че моите деца ще живеят в най-доброто място за живеене в Европейския съюз? Няма ли този, за когото гласувам, в един момент, по поръчка на друга велика сила, да отклони България от нейния досегашен път?“, пита Методи Андреев.



Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.

