Проф. Нако Стефанов пред ФАКТИ: Конфликтът между САЩ и Иран може да постави света пред ядрена война (ВИДЕО)

9 Април, 2026 14:38 1 246 13

Иран порази много точно различните разположени американски бази в региона, а това беше сериозен удар, казва гостът

Конфликтът между САЩ и Иран е много сериозен и, както беше тръгнало, можеше да обхване много държави в този регион. И може да постави света пред ядрена война. Знаем, че Израел е ядрена сила, макар това да не се признава официално. В този смисъл при по-сериозен натиск в сценария нещата можеха да ескалират. САЩ също са ядрена сила. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ проф. Нако Стефанов, доктор на философските науки и доктор по история, преподавател в катедра „Езици и култури на Източна Азия“ в СУ „Св. Климент Охридски“.

„А Иран говори много ясно – не само за Израел, а за целия конфликт. Иран порази много точно различните разположени американски бази в региона, а това беше сериозен удар. Мисля, че американците не очакваха подобно нещо. Тук може би става въпрос за доста по-значими геополитически интереси. Знаете, че говорим за Русия и Китай. Ще вметна, че Западът се плаши от „четирите злини“ – Русия, Китай, Северна Корея и Иран“, добави гостът.

„Със сигурност има отношение на Русия и Китай, които подпомогнаха Иран с разузнаване. Това позволи ракетите на Иран да бъдат много точно насочени. На практика, ако Иран падне или беше паднал, това щеше сериозно да застраши интересите на Русия и Китай, защото се отваря излаз към Каспийско море – така да се каже удар в „слабините“ на Руската федерация. Говорим още за Централна Азия и Кавказ – това е много сериозен проблем за Русия“, коментира още проф. Стефанов.

„По същия начин стои въпросът и с Китай, който в известна степен – около 20% – зависи от нефта на Иран. И не само от нефта. Падането на Иран щеше да бъде сериозен удар, защото китайците са вложили значителни средства в тази страна. В случая една частна китайска компания предостави „космически поглед“ върху цялото това пространство и това даде възможност – тъй като информацията беше публикувана открито в интернет – Иран с много прецизна точност да насочи своите удари. Когато знаеш къде се намират американските бази и как могат да бъдат ударени, нещата стават по-лесни. Информацията беше публична и така целите бяха насочени много точно. Това не е тайна. Говорим за частна китайска компания – официално Китай не участва, така че не може да се търси пряка връзка за помощ. Този конфликт може да се разшири и ако страните бяха принудени да отговорят по-сериозно, щяхме да имаме съвсем различен сценарий“, сподели още гостът.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мнение

    15 3 Отговор
    В тази връзка, кога ще опандизваме евроатлантиците, направили България част и от този конфликт?!

    Крайно време е тия евроатлантици да лежат по затворите за г.ноцид срещу българският народ!!!

    Коментиран от #12, #13

    14:43 09.04.2026

  • 2 Лопата Орешник

    10 2 Отговор
    Да ама само задлъжнелите и фалирали емигранти отвъд океана имат атом! Именно те са нерезите,които поставят света на ръба със заплахите си да заличават цивилизации и именно тези същите сащисани калъфи са единствените, които са мятали атом! Не веднъж при това! Така че моля за коректното Ви отношение!! Трябва да се каже ,че САЩ изправят света пред ядрена война!! Иран няма конфликт с тях, те имат с Иран!! Не размивайте отговорностите моля!

    Коментиран от #5

    14:43 09.04.2026

  • 3 Ефекта бум, бум Тел Авив,

    8 0 Отговор
    Нетеняху и Тръмп успяха да направят преминаването през Ормузкият Пролив със заплащане, да свалят Санкциите срещу Иран и Русия.

    Властите на САЩ ще продължат да отменят санкциите срещу Русия, за да не допуснат по-нататъшно покачване на цените на горивата, съобщава ТАСС.

    Събеседниците на изданието потвърждават, че Доналд Тръмп най-вероятно ще удължи тези дни облекченията на санкциите срещу руския и иранския петрол, които изтичат съответно на 11 и 19 Aприл.

    "Трудно ми е да си представя свят, в който администрацията на Тръмп отново ще приложи строги мерки по отношение на руския петрол, поне в периода преди междинните избори", казва Едуард Фишман, служител, занимаващ се със санкции в Държавния департамент и Министерството на финансите по време на ерата на Обама.

    14:44 09.04.2026

  • 4 Американски Петролни Компании се

    7 2 Отговор
    жалват, "Мислехме че сме спечелили Войната."

    14:46 09.04.2026

  • 5 Новичок

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Лопата Орешник":

    Няма да го кажат ,от посолство-ТО не им разрешават.Тия дни тичат натам да пият Американско лате с шоколад. Не искат Турско кафе на пясък.Пфу...

    14:46 09.04.2026

  • 6 Хохо Бохо

    6 0 Отговор
    След като краваря шета по границите на Русия и Китай е редно Русия и Китай да доставят малко кюнци на Куба, от ядрените. Един ритник в сурата на краваря ще се отрази чудесно на целият свят

    15:09 09.04.2026

  • 7 Умнокрасив

    6 1 Отговор
    Чул ви Господ професоре! Всички обожаващи властта и войната да се съберат по стадионите и да си пуснат по някоя мощна атомна бомба за да могат да се насладят на Атома, а после, после предвиждам такъв живот..., ех мечти!

    Коментиран от #11

    15:20 09.04.2026

  • 8 нако про$$тако

    1 6 Отговор
    исфъскал

    15:21 09.04.2026

  • 9 К00ПЕЙКИте

    1 6 Отговор
    Шъ съ мриееее

    15:35 09.04.2026

  • 10 Казуар

    1 5 Отговор
    Старото ченге Нако.

    15:39 09.04.2026

  • 11 Моряка

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "Умнокрасив":

    Личи си че си много,ама много умно красив.Разбираш даже от ядрено оръжие,почти.Юнак!

    17:24 09.04.2026

  • 12 Моряка

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мнение":

    За ко да лежат по затворите,и тях ли да хрантутим.Имаме толкова много подходящи клонони около Ларгото.Ще има добър възпитателен ефект.И учениците могат да ги водят под строй,а детските градини - 2 с автобус.Даже депутатите могат да полагат клетва на фона на люлеещите се бивши депутати.

    17:39 09.04.2026

  • 13 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мнение":

    Провокаторът искал да опандизва!

    18:44 09.04.2026

