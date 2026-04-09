Проф. Нако Стефанов пред ФАКТИ: Конфликтът между САЩ и Иран може да постави света пред ядрена война (ВИДЕО)

Конфликтът между САЩ и Иран е много сериозен и, както беше тръгнало, можеше да обхване много държави в този регион. И може да постави света пред ядрена война. Знаем, че Израел е ядрена сила, макар това да не се признава официално. В този смисъл при по-сериозен натиск в сценария нещата можеха да ескалират. САЩ също са ядрена сила. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ проф. Нако Стефанов, доктор на философските науки и доктор по история, преподавател в катедра „Езици и култури на Източна Азия“ в СУ „Св. Климент Охридски“.

„А Иран говори много ясно – не само за Израел, а за целия конфликт. Иран порази много точно различните разположени американски бази в региона, а това беше сериозен удар. Мисля, че американците не очакваха подобно нещо. Тук може би става въпрос за доста по-значими геополитически интереси. Знаете, че говорим за Русия и Китай. Ще вметна, че Западът се плаши от „четирите злини“ – Русия, Китай, Северна Корея и Иран“, добави гостът.

„Със сигурност има отношение на Русия и Китай, които подпомогнаха Иран с разузнаване. Това позволи ракетите на Иран да бъдат много точно насочени. На практика, ако Иран падне или беше паднал, това щеше сериозно да застраши интересите на Русия и Китай, защото се отваря излаз към Каспийско море – така да се каже удар в „слабините“ на Руската федерация. Говорим още за Централна Азия и Кавказ – това е много сериозен проблем за Русия“, коментира още проф. Стефанов.

„По същия начин стои въпросът и с Китай, който в известна степен – около 20% – зависи от нефта на Иран. И не само от нефта. Падането на Иран щеше да бъде сериозен удар, защото китайците са вложили значителни средства в тази страна. В случая една частна китайска компания предостави „космически поглед“ върху цялото това пространство и това даде възможност – тъй като информацията беше публикувана открито в интернет – Иран с много прецизна точност да насочи своите удари. Когато знаеш къде се намират американските бази и как могат да бъдат ударени, нещата стават по-лесни. Информацията беше публична и така целите бяха насочени много точно. Това не е тайна. Говорим за частна китайска компания – официално Китай не участва, така че не може да се търси пряка връзка за помощ. Този конфликт може да се разшири и ако страните бяха принудени да отговорят по-сериозно, щяхме да имаме съвсем различен сценарий“, сподели още гостът.



