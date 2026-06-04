Орбецов пред ФАКТИ: Въпросът за визите е до голяма степен технически ВИДЕО

Въпросът за визите е до голяма степен технически. Докато не се получи доклад, че процентът на отказаните визи е паднал под 3%, много трудно може да се задейства процес по включване на България в безвизовия режим на САЩ. Това заяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ дипломатът Ангел Орбецов по повод опита на премиера Румен Радев да се споразумее с Доналд Тръмп за премахване на визите за български граждани срещу "паркинг" за американските самолети.
Примирието между САЩ и Иран, което беше сключено на 4 март и удължено от Тръмп след неуспешните преговори с посредничеството на Пакистан да постигнат трайно уреждане на въпроса, се нарушава. Тук още не става въпрос за подновяване на войната. Примирието действа, но има нарушения. Директните преговори за мир са прекратени.
Предават си съобщения чрез посредници, единият посредник продължава да бъде Пакистан. Има нов играч - Катар. Катар също пострада от иранските удари, но не се е отказала да търси мирно решение чрез посредничество. Преди войната Катар имаше близки отношения с Иран. Имаше посещение на 21-22 май на катарска делегация в Иран, което трябва да се отбележи. То е важно, защото Катар е в позиция да бъде посредник, а и защото държи 6 млрд. долара от иранските авоари зад граница.
Целия разговор гледайте във видеото:
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
15:52 04.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ПиПи
16:04 04.06.2026
5 какво ни интересуват
Като сте Некадърни си ходете.
Оставка на ГЕРБ, ДПС, СДС, ДБ, ПП и ПБ.
И си намалете депутатските заплати на 4000 лв. чисти с обществена карта за транспорт.
Безплатни наеми, вода, ток, лечение, бензин, парно, мобилни, зраве, технически. Намалете си субсидиите на 2 юро.
Да си унищожиш собствената национална парична единица.
Умишлено да фалирате Държавата.
ОСТАВКА! Милиарди за оръжия и Укр. и ЕСМ ЕС.
Безумни условия по ПВУ. Унищожаване ТЕЦове до 2038 г. А Белене с чисто ново оборудване, реактори, площадка в калта.
Оставка!
Коментиран от #7, #10
16:06 04.06.2026
6 Повечето хора
16:09 04.06.2026
7 Трябва смяна на системата
До коментар #5 от "какво ни интересуват":За да стане това което искаш. Смяна на системата предлага само една партия. Знаеш коя е тя нали ? Трябва за нея да се гласува.
16:12 04.06.2026
8 Глупости на…
16:12 04.06.2026
9 Не смятам ,
Коментиран от #13
16:13 04.06.2026
10 честен ционист
До коментар #5 от "какво ни интересуват":Така както чета, ти се иска да си руснак.
Коментиран от #11
16:14 04.06.2026
11 А тебе ти се иска да играе точилката
До коментар #10 от "честен ционист":Така като те чета. Но и това ще стане.
16:20 04.06.2026
12 Ганя Путинофила
Тръмп да маха визите по най бързият начин!
Ако путен нападне Европа, къде че бегаме?
16:25 04.06.2026
13 Тази неочаквана идея
До коментар #9 от "Не смятам ,":За отпадане на визите в замяна на оставането на паркинга изненада всички, не само Тръмп
16:33 04.06.2026
14 Тома
16:39 04.06.2026
15 Абсурдистан
16:53 04.06.2026
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16:55 04.06.2026
17 РАДЕВ Е ГОЛЯМ ,,ПОЛИТИК "............
17:17 04.06.2026
18 ВИЗИТЕ ЗА САЩ МОГАТ ДА ОТПАДНАТ ,
17:21 04.06.2026
19 ТРЯБВА ДА ЗАБРАНИМ НА САЩИСАНИ ДА
17:26 04.06.2026