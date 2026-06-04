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Орбецов пред ФАКТИ: Въпросът за визите е до голяма степен технически ВИДЕО

Орбецов пред ФАКТИ: Въпросът за визите е до голяма степен технически ВИДЕО

4 Юни, 2026 15:51 1 296 19

  • иран-
  • ангел орбецов-
  • сащ

В ирано-американския конфликт има нов играч - Катар, коментира дипломатът

Орбецов пред ФАКТИ: Въпросът за визите е до голяма степен технически ВИДЕО - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Въпросът за визите е до голяма степен технически. Докато не се получи доклад, че процентът на отказаните визи е паднал под 3%, много трудно може да се задейства процес по включване на България в безвизовия режим на САЩ. Това заяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ дипломатът Ангел Орбецов по повод опита на премиера Румен Радев да се споразумее с Доналд Тръмп за премахване на визите за български граждани срещу "паркинг" за американските самолети.

Примирието между САЩ и Иран, което беше сключено на 4 март и удължено от Тръмп след неуспешните преговори с посредничеството на Пакистан да постигнат трайно уреждане на въпроса, се нарушава. Тук още не става въпрос за подновяване на войната. Примирието действа, но има нарушения. Директните преговори за мир са прекратени.

Предават си съобщения чрез посредници, единият посредник продължава да бъде Пакистан. Има нов играч - Катар. Катар също пострада от иранските удари, но не се е отказала да търси мирно решение чрез посредничество. Преди войната Катар имаше близки отношения с Иран. Имаше посещение на 21-22 май на катарска делегация в Иран, което трябва да се отбележи. То е важно, защото Катар е в позиция да бъде посредник, а и защото държи 6 млрд. долара от иранските авоари зад граница.

Целия разговор гледайте във видеото:


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    4 1 Отговор
    Така е. Ще приемате ли ядрено ЯО или да?

    15:52 04.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ПиПи

    2 0 Отговор
    БабаТаско.

    16:04 04.06.2026

  • 5 какво ни интересуват

    5 1 Отговор
    тъпите ви визи. Искаме евтини ток, вода, парно, спиране на инфлация, дефицит. Спиране на чудовищно повищаване на цени на лекарства, храни, данъци. Пак увеличихте Здравните, ток и парно.
    Като сте Некадърни си ходете.
    Оставка на ГЕРБ, ДПС, СДС, ДБ, ПП и ПБ.
    И си намалете депутатските заплати на 4000 лв. чисти с обществена карта за транспорт.
    Безплатни наеми, вода, ток, лечение, бензин, парно, мобилни, зраве, технически. Намалете си субсидиите на 2 юро.
    Да си унищожиш собствената национална парична единица.
    Умишлено да фалирате Държавата.
    ОСТАВКА! Милиарди за оръжия и Укр. и ЕСМ ЕС.
    Безумни условия по ПВУ. Унищожаване ТЕЦове до 2038 г. А Белене с чисто ново оборудване, реактори, площадка в калта.
    Оставка!

    Коментиран от #7, #10

    16:06 04.06.2026

  • 6 Повечето хора

    10 0 Отговор
    Визите не ги интересуват. Не сте овладяло цените и нито един въпрос не се придвижва по бюджета. Герб и ДПС и ППДБ ви лъжат и манипулират и вие им вярвате. Нямате никаква увереност абсолютно нищо. С десни мерки искате леви резултати това няма как да стане. Търсете уверени специалисти и не се занимавайте с опозицията да си дрънка. Вие нали си имате мнозинство. Бъдете по уверени.

    16:09 04.06.2026

  • 7 Трябва смяна на системата

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "какво ни интересуват":

    За да стане това което искаш. Смяна на системата предлага само една партия. Знаеш коя е тя нали ? Трябва за нея да се гласува.

    16:12 04.06.2026

  • 8 Глупости на…

    4 0 Отговор
    …търкалета -> БГ просто ме ви иска ;) .

    16:12 04.06.2026

  • 9 Не смятам ,

    3 0 Отговор
    че визите в момента са актуална тема , при това в тая какафония , в която се намира държавата и перманентно става все по - зле .

    Коментиран от #13

    16:13 04.06.2026

  • 10 честен ционист

    1 5 Отговор

    До коментар #5 от "какво ни интересуват":

    Така както чета, ти се иска да си руснак.

    Коментиран от #11

    16:14 04.06.2026

  • 11 А тебе ти се иска да играе точилката

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "честен ционист":

    Така като те чета. Но и това ще стане.

    16:20 04.06.2026

  • 12 Ганя Путинофила

    1 2 Отговор
    Мунчо даде Ултиматум на Тръмп!
    Тръмп да маха визите по най бързият начин!
    Ако путен нападне Европа, къде че бегаме?

    16:25 04.06.2026

  • 13 Тази неочаквана идея

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Не смятам ,":

    За отпадане на визите в замяна на оставането на паркинга изненада всички, не само Тръмп

    16:33 04.06.2026

  • 14 Тома

    2 0 Отговор
    Визите са да ви вземат пари а не че ви харесват много.

    16:39 04.06.2026

  • 15 Абсурдистан

    1 1 Отговор
    Въпросът за визите винаги е бил техническе. Изпълним ли условието те отпадат. Но мамника или не знае това или още по-гнусно - знае, но симулира дейност.

    16:53 04.06.2026

  • 16 Пилотът Гошу

    1 0 Отговор
    На всеки е ясно, че визите бяха за парлама… Никой не е и помислял да пуска Бай Ганьо в САЩ без визи, освен това те винаги могат да те върнат от летището там… В тоя ред на мисли, удължихте ли им разрешението да ползват националното ни цивилно летище за техните военни самолети? Такъв слугинаж даже окупираната Германия не показва… Ясно, друг е дал разрешението, но удължаването на срока ще е ваша грешка. Или не смеем да се обаждаме пак, а?

    16:55 04.06.2026

  • 17 РАДЕВ Е ГОЛЯМ ,,ПОЛИТИК "............

    1 0 Отговор
    ДАЖЕ НА ЕДНОКНИЖНИКА НЯМАШЕ ДА МУ ХРУМНЕ ТАЯ ИДЕЯ ДА РАЗМЕНИ ЛЕТИЩЕ С ВИЗИ !СИЛНО СЕ СЪМНЯВАМ ДАЛИ С ТОВА СИ ДЕЙСТВИЕ НЕ СТАНА ПО - СМЕШЕН И ОТ БОЙКО !

    17:17 04.06.2026

  • 18 ВИЗИТЕ ЗА САЩ МОГАТ ДА ОТПАДНАТ ,

    1 0 Отговор
    ЕДИНСТВЕНО КАТО ГИ ВЪВЕДЕМ НИЕ ЗА САЩ И ТО БАЯ СКЪПО ! САЩ ИЗОБЩО НЕ СА НИ НУЖНИ ЗАЩОТО СА НЕНУЖНИЦИ В ЦЯЛ СВЯТ !

    17:21 04.06.2026

  • 19 ТРЯБВА ДА ЗАБРАНИМ НА САЩИСАНИ ДА

    1 0 Отговор
    СТЪПВАТ В БЪЛГАРИЯ , ЩОМ СЕ РЪКУВАТ С РЪКА В ДЖОБА ! АРЕ ЧИБА С ТИЯ ПРОСТАЦИ !

    17:26 04.06.2026

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