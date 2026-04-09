Диана Хусеин пред ФАКТИ: Въпросът е дали Тръмп ще изпрати Ванс на преговорите в Пакистан (ВИДЕО)

9 Април, 2026 14:56

Всички сме заложници на това, което се случва в Иран, казва гостът

В момента преминаваме през критични часове, след които това прекратяване на огъня между Иран и САЩ може да се окаже мираж. Причината е в това, че всичко започва от съобщението на пакистанския премиер, който е посредник в постигането на това прекратяване на огъня, влязло веднага в сила. Пакистанският премиер обяви, че това включва и Ливан. Няколко часа след това обаче Израел извърши масиран обстрел и бомбардиране на Ливан – нещо, което не е правено от 2006 година, когато имаше сериозно напрежение с „Хизбула“. Тогава Израел бомбардира над 100 обекта, имаше стотици ранени и близо 200 жертви. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ журналистът Диана Хусеин.

„Това не е изненада за тези, които наблюдават събитията в региона, защото страната, която има най-малка изгода от такива преговори, е Израел в лицето на Бенямин Нетаняху. Днес би следвало да започнат да пристигат делегациите на преговарящите страни в Пакистан. Интересно е да видим какъв ще е крайният състав, особено на американската делегация, защото се появиха информации, че тя може да бъде оглавена от вицепрезидента Джей Ди Ванс. Казвам, че е интересно, защото по време на цялата тази война, която продължи 40 дни и не е ясно как ще се развие, Джей Ди Ванс се утвърди като човек, който оглавява крилото в САЩ против тази военна кампания. Неговите визити в последно време в Израел се отличиха с подход, който не е стандартен за такива срещи и не се харесва на израелската страна. Сега въпросът е дали Тръмп ще изпрати Ванс на преговорите в Пакистан, или ще изпрати своите обичайни преговарящи – Уиткоф и Кушнер. Една от хипотезите е, че може би ще бъде изпратен Джей Ди Ванс, подкрепен от Кушнер и Уиткоф. Това би било сигнал за изхода от тези преговори“, добави гостът.

„Важно е да видим и иранската страна – дали ще бъде председателят на парламента заедно с външния министър, или някой друг. Тук има една интересна линия – всеки говори на своята публика, но жертвата на всичко това е целият свят, който страда. Виждате – всички сме заложници на това, което се случва в Иран“, каза още Хусеин.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 чудна работа

    2 2 Отговор
    Много станаха странните Дианите, та чак да се чуди човек. Диана Хусеин, Диана Русинова-Мехмедали?? И все Диани...

    Коментиран от #9

    15:05 09.04.2026

  • 2 ХиХи

    4 2 Отговор
    Уиткоф и Къшнър са Евреи единият е и зет на Доню

    15:08 09.04.2026

  • 3 домус

    1 1 Отговор
    гусейн

    15:09 09.04.2026

  • 4 баба Даба много слаба

    1 1 Отговор
    Тръмп ще изпрати Вас на преговорите в Пакистан. Яяааа,натюрлиш!

    15:12 09.04.2026

  • 5 Въпросът е дали

    6 2 Отговор
    с ядене на по малко баклава и мекици се отслабва

    15:18 09.04.2026

  • 6 Лопата Орешник

    1 2 Отговор
    Да , това е най фундаменталният въпрос! Нищо друго няма значение! Агне заблудено и то да изблее нещо!

    15:22 09.04.2026

  • 7 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 2 Отговор
    ТАЗИ ДИАНА ХЮСЕИН , ЗАЩО Е БЕЗ ФЕРЕДЖЕ И .................... ЗАЩО НЕ СЕДИ ПРИ НЕЙНИЯ ХЮСЕИН ПРИ АЯТОЛАСИТЕ .....................

    Коментиран от #8

    15:23 09.04.2026

  • 8 Все

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    има по някой простак сред нас българите.....какво ти пречи тази жена сега

    15:35 09.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хаха

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Все":

    Абе то днешните български “жени” фани едната удари другата. Простакеси, напомпани джуки, развратни, през живота си не са спрели на пешеходна пътека с колата, трагедия пълна. И тези създания деца “възпитават”. Мъка.

    15:49 09.04.2026

  • 11 Тю да му се не види

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Все":

    Дадохме ви култура да лапате на Африка .....!

    15:52 09.04.2026

