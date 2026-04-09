Диана Хусеин пред ФАКТИ: Въпросът е дали Тръмп ще изпрати Ванс на преговорите в Пакистан (ВИДЕО)

В момента преминаваме през критични часове, след които това прекратяване на огъня между Иран и САЩ може да се окаже мираж. Причината е в това, че всичко започва от съобщението на пакистанския премиер, който е посредник в постигането на това прекратяване на огъня, влязло веднага в сила. Пакистанският премиер обяви, че това включва и Ливан. Няколко часа след това обаче Израел извърши масиран обстрел и бомбардиране на Ливан – нещо, което не е правено от 2006 година, когато имаше сериозно напрежение с „Хизбула“. Тогава Израел бомбардира над 100 обекта, имаше стотици ранени и близо 200 жертви. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ журналистът Диана Хусеин.
„Това не е изненада за тези, които наблюдават събитията в региона, защото страната, която има най-малка изгода от такива преговори, е Израел в лицето на Бенямин Нетаняху. Днес би следвало да започнат да пристигат делегациите на преговарящите страни в Пакистан. Интересно е да видим какъв ще е крайният състав, особено на американската делегация, защото се появиха информации, че тя може да бъде оглавена от вицепрезидента Джей Ди Ванс. Казвам, че е интересно, защото по време на цялата тази война, която продължи 40 дни и не е ясно как ще се развие, Джей Ди Ванс се утвърди като човек, който оглавява крилото в САЩ против тази военна кампания. Неговите визити в последно време в Израел се отличиха с подход, който не е стандартен за такива срещи и не се харесва на израелската страна. Сега въпросът е дали Тръмп ще изпрати Ванс на преговорите в Пакистан, или ще изпрати своите обичайни преговарящи – Уиткоф и Кушнер. Една от хипотезите е, че може би ще бъде изпратен Джей Ди Ванс, подкрепен от Кушнер и Уиткоф. Това би било сигнал за изхода от тези преговори“, добави гостът.
„Важно е да видим и иранската страна – дали ще бъде председателят на парламента заедно с външния министър, или някой друг. Тук има една интересна линия – всеки говори на своята публика, но жертвата на всичко това е целият свят, който страда. Виждате – всички сме заложници на това, което се случва в Иран“, каза още Хусеин.
